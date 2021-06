Desbordes se declara en estado de reflexión tras derrota ante Chahuán en Renovación Nacional

En estado de reflexión se declaró ayer el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Así lo sinceró -según varias fuentes consultadas por este medio- con su entorno más cercano horas después de sufrir una dura derrota en las elecciones internas de este sábado en que se impuso la lista de su contendor, el senador Francisco Chahuán.

“Él nos dijo que es bien difícil, luego del resultado, hacer viable una candidatura, que él se inclina por no ir (...), pero que lo está evaluando y que hará finalmente lo que más le convenga al partido”, dice una fuente del círculo más estrecho del exministro.

El mensaje del exdiputado -que compartió por chat con sus cercanos- se da justamente luego de que su fracaso en la interna de RN -donde sus contendores se impusieron por el 53% de los votos- pusiera en jaque el futuro de su candidatura por La Moneda y dejara aún más debilitada su figura de cara a la primaria de Chile Vamos en que, hasta ahora, se medirá con Joaquín Lavín (UDI), Sebastián Sichel (independiente) e Ignacio Briones (Evópoli).

Entre sus cercanos se espera que en los próximos días el exministro tome una decisión definitiva. De hecho, hasta el cierre de esta edición aún no se bajaba, por ejemplo, del debate presidencial de la derecha previsto para este lunes a las 22.00.

Pero ayer el exministro optó por el silencio respecto a su futuro.

Sin esconder su desazón, Desbordes llegó pasadas las 11.00 a la sede de Renovación Nacional, donde se reunió por poco más de media hora con el nuevo presidente electo de la tienda de Antonio Varas, reconoció su derrota, llamó a la unidad, pero evitó responder ante las preguntas de la prensa sobre si seguía en carrera por la primera magistratura.

“Quiero felicitarlo por el triunfo democrático que obtuvo ayer (...). El partido está dividido, pero eso sólo hasta ayer que fue la elección, porque de aquí para adelante estamos todos unidos, y unidos detrás de la presidencia de Francisco Chahuán”, dijo el exministro.

Y agregó: “todos nosotros vamos a trabajar con él bajo su conducción (...) a trabajar también para volver a la épica de Chile Vamos, a la épica original de hace tres o cuatro años que se ha ido perdiendo por culpa de todos nosotros, y estoy seguro que él va ayudar a que se recupere”.

Quienes conocieron del intercambio entre ambos aseguran que se trató de una conversación “franca” y no exenta de recriminaciones por el tono en que se desplegó la campaña. Las mismas fuentes aseguran que ambos manifestaron preocupación por el clima de división que quedó en evidencia tras las elecciones al interior de la colectividad y, por lo mismo, concordaron en la necesidad de poner por delante la unidad del partido.

En ese contexto, según las mismas fuentes, Chahuán le transmitió a Desbordes que para ese objetivo era clave que él se mantuviera en la carrera por La Moneda y que su directiva le daría todas las garantías. Y fue ese el mensaje que luego expresaría ante la prensa.

“Nos unen muchos años de militancia y el cariño por RN y eso no se transa. Este presidente electo va a trabajar para que al candidato presidencial del partido le vaya bien (...) y nuestro candidato es Mario Desbordes”, dijo Chahuán.

“Agradezco el noble gesto de reconocer el triunfo de RN y de la militancia. En el día de hoy me he puesto a disposición de su campaña presidencial, estamos convencidos de que Renovación Nacional tiene que jugarse por entero para que en definitiva tengamos una buena performance en la primaria de la coalición”, agregó.

El ahora presidente electo de RN, quien en abril defendió la libertad de acción en la carrera presidencial, aseguró ante la pregunta de si mantenía su opinión que “esta mesa jamás planteó revisar los acuerdos del Consejo General”.

“Hemos dicho que este partido es institucional y este partido va a respetar los acuerdos que adopten sus instancias partidarias”, agregó.

El mensaje de unidad entre Chahuán y Desbordes, en todo caso, fue leído con confusión desde distintos sectores del partido y estuvo lejos de despejar la tensión interna.

“Me parece muy extraño que algunos personajes que estuvieron detrás de este proyecto, que se llamaba “Recuperemos RN”, al día siguiente sigan con la pelea, la destrucción e incitando al odio. Y sigan, malintencionadamente, tratando de bajar la candidatura de Mario Desbordes (...)”, acusó durante la jornada el diputado Jorge Durán.

En el entorno del exministro atribuyeron la derrota a zonas clave de la Región Metropolitana, donde para el Plebiscito se impuso la opción del Rechazo, aunque de todas formas algunos admitían ayer que “subestimaron” la maquinaria de la lista contraria. “La gran diferencia se produjo en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina. Aún siguen anclados en el Rechazo, y atrincherados ahí. Eso nos va a hundir en noviembre si no son capaces de salir de esa lógica”, escribió el propio Desbordes en un chat interno la noche del sábado.

En ambos sectores de la colectividad, de hecho, hay preocupación por el nivel de crispación en que puede caer la tienda en caso de que Desbordes opte por declinar su opción, mientras que otros creen que es la mejor alternativa, para evitar que además del clima interno el partido tenga que enfrentar una derrota en la primaria de Chile Vamos.

Con todo, en la nueva directiva reconocían ayer que pase lo que pase la tarea de unir al partido y evitar quiebres no será fácil.

“Yo en este espacio de confianza, lo único que pido es no dejar morir el ala liberal en este partido, esa que tanto nos ha costado construir desde la libertad y el sentido común. Tan sólo recordar los tiempos donde Carlos Larraín estaba a la cabeza y se fueron cuatro de los cinco parlamentarios liberales que éramos (...) Demos la pelea para no sumarnos al ideario de partidos de derecha que cree que su único nicho de electores es el mísero 20% del Rechazo. Hemos avanzado mucho desde el sentir del Chile real, no lo perdamos”, escribió en un chat del partido la senadora Marcela Sabat, evidenciando la preocupación de que algunos en el sector opten por dejar la colectividad.

Anoche -cerca de las 22 horas y en los chats internos- el propio Desbordes intentó bajar la inquietud de sus partidarios y pidió a sus cercanos dar señales de que continuaría en carrera.

Sichel mete presión: “Yo no seguiría en la carrera presidencial”

El futuro de Desbordes no solo fue tema en RN. Todos sus contendores a la primaria del oficialismo fueron consultados por la derrota que sufrió el exdiputado.

El más duro fue Sichel, quien en entrevista con Meganoticias aseguró que “creo que es una decisión que tiene que tomar él individualmente, pero obvio que cuando tú eres candidato presidencial y te tiras de presidente de tu propio partido y no ganas, te invita a una reflexión mínima de cómo sigues el camino”.

“Yo probablemente no seguiría en la carrera presidencial. Insisto que él representa un mundo importante en Renovación Nacional y es una decisión que tiene que tomar”, agregó al ser consultado sobre qué haría en el lugar del exministro de Defensa.

A diferencia de Sichel, el abanderado UDI, Joaquín Lavín y su par de Evópoli, Ignacio Briones, evitaron opinar sobre lo que debería hacer el candidato de RN .

“No me corresponde entrar a opinar de eso, tengo la mejor opinión de Mario Desbordes y le deseo a él lo mejor”, afirmó Lavín, mientras que Briones señaló que “la democracia interna de los partidos es crucial para que estos puedan efectuar el fundamental rol que deben cumplir en nuestra democracia liberal. Es por eso que saludo el proceso de elecciones de Renovación Nacional, más allá de su resultado. Respecto a las elecciones primarias que tenemos por delante, debe ser el mismo partido el que resuelva su participación”.