Diferencias por propuesta sobre la acusación constitucional tensionan últimas negociaciones de Sistema Político en antesala de votaciones clave

Los 17 integrantes de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, que firmaron el acuerdo para el informe de reemplazo de la instancia, volvieron a verse las caras este sábado 9 en la sede de ex Congreso, donde sesiona el órgano constituyente, para intentar destrabar las áreas sobre las cuales aún no hay acuerdo respecto a la distribución del poder en la propuesta de nueva Constitución.

Son al menos dos los puntos que dificultaban el avance de las negociaciones: que los tratados internacionales puedan ser revisados por la Cámara de las Regiones y lo relativo a cómo quedarán reguladas las acusaciones constitucionales en la propuesta. El objetivo era que ambas iniciativas fueran incluidas en las indicaciones, que tenían plazo para presentar hasta el sábado, y que se comienzan a votar este martes en comisión.

Si bien en el punto relativo a los tratados internacionales se logró consensuar indicaciones entre el Colectivo Socialista, el Frente Amplio y Chile Digno, respecto a lo segundo no hubo acuerdo, debido a que hay miradas distintas respecto al rol que debe cumplir cada cámara en los futuros libelos. En privado, algunos socialistas acusan que el PC no quiso ceder para que la Cámara de las Regiones pudiera tener un rol revisor de acusaciones constitucionales, lo que generó que el FA tampoco quisiera sumarse en indicaciones en conjunto en la materia.

El más duro, dicen, fue el convencional Marcos Barraza (Chile Digno), quien no quiso ceder en su postura de radicar el destino de las acusaciones constitucionales principalmente en el Congreso de Diputados, mientras Socialistas, No Neutrales, Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) y Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) están por impulsar un modelo que replique lo que existe hoy y entregue a la Cámara de las Regiones el rol que actualmente tiene el Senado respecto de los libelos.

Así, este último grupo presentó una indicación que indica que “es atribución exclusiva del Congreso de las Diputadas y Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones (...)”. Además, se plantea que “es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer de las acusaciones que el Congreso de las Diputadas y Diputados entable” y que la cámara territorial también “resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder”.

En tanto, Chile Digno, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales propusieron una indicación que plantea que “el Congreso de las Diputadas y Diputados conocerá y tramitará las acusaciones (...)” y que esta institución, en sesión conjunta con la Cámara de las Regiones, “resolverán como jurado y se limitarán a declarar si el acusado es o no culpable de la infracción o abuso de poder que se le imputa”.

Además, en la propuesta se lee que cuando se trate de una acusación en contra del Presidente, la declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los representantes de ambas cámaras.

En relación a que no lograron consensuar indicaciones en conjunto, el convencional Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) manifestó que “haremos todos los esfuerzos para que quede una acusación constitucional en forma, no desequilibrada y no merced de una mayoría circunstancial”.

Y añadió que “respeto al PC en su trayectoria histórica, pero me gustaría que dentro de la Convención se sumaran a acuerdos más amplios, sobre todo, considerando que tienen la responsabilidad en el gobierno de la implementación de esta nueva Constitución”.

Barraza, por su parte, señaló que “efectivamente se presentaron indicaciones distintas porque no hubo acuerdo respecto específicamente sobre el carácter de la acusación constitucional (...). Para nosotros era importante establecer que el procedimiento de acusación política radica en sesión plena del conjunto del Congreso de Diputados y Diputadas con la Cámara de las Regiones, no instancias revisoras”.

Su par, Fernando Atria (Frente Amplio), en tanto, sostuvo que “nosotros llegamos al tema de la acusación, al final, cuando quedamos una hora y media para el vencimiento del plazo y se manifestaron estas dos posiciones (...). Esto es algo que tiene que seguir conversando y vamos a ver qué pasa”.

El debate sobre cómo van a operar las acusaciones constitucionales es relevante debido a que, en caso de que no se llegue a un consenso, podría existir el bloqueo de convencionales -socialistas, No Neutrales, la derecha y el Colectivo del Apruebo contra el FA, Chile Digno, Movimientos Sociales, Pueblo Constituyentes y la Coordinadora Plurinacional- del acuerdo del Sistema Político en su conjunto.

Estas indicaciones forman parte de 150 otras enmiendas que se presentaron durante el sábado y que empezarán a ser votadas este martes en la comisión de Sistema Político y que se espera continúe el viernes su votación. Esto, con el objetivo de que este segundo bloque se vote en el pleno la próxima semana.

Votación informe de reemplazo

Además del segundo bloque del informe de Sistema Político, los ojos también están puestos en lo que ocurrirá en la votación del miércoles del informe de reemplazo de esa comisión, que está contemplado que se vote en general y en particular. Esto, tras el fracaso del primer informe.

Respecto a la votación en general, hay consenso que se debería aprobar casi todo, sin embargo, en particular el Colectivo Socialista ha transmitido que hay varios aspectos que se buscan rechazar para posteriormente presentar nuevas enmiendas. Esto, en un contexto en que desde su propio partido, la derecha, el Colectivo del Apruebo e, incluso, expresidentes como Ricardo Lagos han planteado sus reparos al acuerdo alcanzado hasta ahora.

La tensión está puesta en el Colectivo Socialista y cómo actuará en las votaciones futuras. Esto, en un contexto en que desde el PC y el FA presionan para que se respete lo sustantivo del consenso ya alcanzado.

Muñoz afirmó ayer que si bien “los socialistas respetamos nuestros compromisos, también honramos la crítica necesaria que proviene de la ciudadanía, las instituciones, la academia para general un buen régimen de gobierno. Eso implica rechazar en particular, no hay otra opción. Hay que desdramatizar el rechazo en particular”.

En ese sentido, enumeró algunas cosas que quieren mejorar, entre ellas, los “nombramientos, participación de la segunda cámara en los nombramientos institucionales, la revisión de los quórum de tramitación de algunas leyes que tienen que ver con órganos autónomos y los vetos, las insistencias del Congreso de la Diputadas y Diputados ante la cámara de las regiones, y otras materias de esa índole, hasta contradicciones o redacción. La mixta la estamos revisando, estamos trabajando en un paquete de temas que merecen ser revisados”.

En ese colectivo algunos transmiten que podrían rechazar cerca de 13 artículos en particular. Otro de esos puntos que en el Colectivo Socialista evalúan rechazar en particular es el artículo respecto a las leyes de acuerdo regional, el que establece las atribuciones de la Cámara Regional. Esto, con el objetivo de entregar más facultades a esa cámara que es la que en la propuesta de nueva constitución reemplazará al Senado.

Según comentan los socialistas están viendo dos alternativas: si aprobar en particular e introducir por otra vía más atribuciones o si rechazar el artículo para reformarlo por completo. “No sabemos cual es la mejor estrategia, pero si queremos que se introduzcan más competencias”, comentan algunos.

Este punto, sin embargo, es sensible para el FA y el PC quienes buscan que se respete ese punto, de lo contrario, aseguran que se está incumpliendo la base sustantiva del acuerdo, lo que podría provocar un quiebre en las relaciones dentro de la comisión.

“Si en la votación del pleno se rechazan artículos para ser corregidos porque necesitan alguna redacción nueva eso no es problema, pero si se devuelven artículos porque se pone en cuestión la sustancia del acuerdo eso es mucho más problemático. Yo esperaría que el artículo que define las leyes de acuerdo regional pasara y se aprobara sin problemas”, agregó Atria, mientras que Barraza añadió que “a mí lo que me han dicho en privado en el colectivo socialista es que van a honrar su palabra y yo espero que así sea”.