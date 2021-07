El cierre prolongado de las escuelas en América Latina está provocando una crisis

BOGOTÁ, Colombia — Paola Hernández, una madre soltera desempleada de tres hijos que vive en una choza en la ladera de una colina aquí, no tiene una conexión a internet que funcione para las clases en línea de sus hijos ni el dinero para imprimir las tareas escolares.

El resultado es que durante 15 meses, desde que cerró la escuela cercana debido a la pandemia, sus hijos no han recibido educación en el aula. Su hija Wendy, de 16 años, tendrá que repetir sexto grado. Su hijo Johan, de ocho años, no puede leer su propio nombre.

“Mis hijos se están quedando atrás”, dijo Hernández, de 31 años, quien contuvo las lágrimas al explicar cómo tuvo que mendigar en las calles mientras luchaba por encontrar trabajo como limpiadora. “Lloro cuando pienso en el futuro que les dejo a estos niños”.

La angustia de Hernández es parte de la catástrofe generacional que se está dando en América Latina, donde los niños en promedio han perdido más días de escuela durante la pandemia que en cualquier otro lugar del mundo, según Unicef. Más de la mitad de los 190 millones de niños en edad escolar de la región permanecen fuera del aula, muchos de ellos sin opciones viables para el aprendizaje a distancia.

Los niños tuvieron que vivir el 2020 encerrados debido a la pandemia. Foto: Patricio Fuentes

El Banco Mundial estima que alrededor del 15%, o 28 millones de niños en edad escolar, abandonarán por completo, lo que es preocupante para una región donde los estudiantes ya se habían quedado rezagados con respecto a otras partes del mundo en matemáticas y comprensión lectora. Los defensores de la educación y los economistas advierten de un golpe sin precedentes para el desarrollo social y económico de América Latina en los próximos años, que probablemente provocará pobreza, violencia y migración.

Aunque tomará tiempo medir completamente el impacto, los investigadores de la Universidad de Zurich compararon los puntajes de las pruebas estandarizadas antes y durante la pandemia de estudiantes en la ciudad más grande de Brasil, Sao Paulo, y encontraron que los estudiantes remotos aprendieron solo el 27,5% del material que sus compañeros en persona habían aprendido el año anterior.

“Nos enfrentamos a la mayor crisis educativa de la historia”, dijo Luis Benveniste, director de investigación sobre desarrollo humano en América Latina del Banco Mundial. “No ha habido ningún evento en la historia reciente que haya llevado a las escuelas a cerrar durante un período de tiempo tan largo. El capital humano y la productividad se verán afectados durante toda una generación si esto continúa”.

Si bien la clase media urbana y los ricos de América Latina tienen computadoras e internet para clases remotas, la crisis ha castigado a las comunidades pobres y rurales que carecen de recursos y espacio vital para la educación en casa. En medio de amplios confinamientos impuestos por el gobierno, el tiempo de clase presencial en gran parte de la región se suspendió poco después de que la pandemia golpeó en marzo de 2020, a pesar de que las investigaciones indican que las escuelas no son los principales transmisores del virus.

Los estudios en Australia y Reino Unido citados por Unicef a principios de este año mostraron que menos del 0,06% de los niños con Covid-19 desarrollaron síntomas severos o murieron a causa de la enfermedad. La mayoría de los casos documentados en las escuelas involucraron a adultos o estudiantes de entre 16 y 18 años. En otro estudio, los investigadores de la Universidad de Vanderbilt encontraron bajas tasas de transmisión en las escuelas en Tennessee, incluso cuando el estado registraba algunos de los casos más altos en EE.UU., siempre que las personas se adhirieran al uso de mascarillas, el distanciamiento físico y la higiene.

Estudiantes llegan a la escuela pública Rigoberto López Pérez en medio de la pandemia, en Nicaragua. Foto: AP

Pero, aunque se han abierto negocios y se han aliviado las restricciones de viaje, las escuelas alrededor de América Latina lucharon por volver a la normalidad a medida que aumentaban los casos y las muertes y convertían a la región en el punto caliente mundial del Covid-19.

“Es realmente frustrante”, dijo Jilmer Cahuana, padre de tres hijos en un área empobrecida de chozas con techo de hojalata en Lima, Perú. “Cierran escuelas, pero ves mercados llenos de gente”.

Desde el Río Grande hasta la Patagonia, la educación de millones durante la pandemia se ha convertido en un experimento de hágalo usted mismo. Los niños, con poca o ninguna interacción con los profesores, deben educarse a sí mismos utilizando guías de estudio y tareas distribuidas a través de WhatsApp. Esa vía depende de que las familias tengan teléfonos que funcionen.

En una aldea remota en la Amazonía brasileña, Artur Ribeiro Mesquita, de 15 años, asistía a clases durante cuatro horas al día sentado en un árbol, el mejor punto para obtener una señal de internet.

Después de que el director de su escuela publicara fotos de Artur posado en una rama, llegaron donaciones, incluida un computador y una antena. Ahora Artur estudia en su casa.

“Quiero tener una vida mejor”, dijo Artur, quien espera ir a la universidad para convertirse en técnico agrícola.

Otras familias no han tenido ayuda. María Colman, una madre de tres hijos de 44 años que vive en la ciudad argentina de La Plata, cerca de Buenos Aires, dijo que a veces puede conectarse a wifi parándose cerca de la pared de un supermercado cercano para que sus hijos puedan obtener las guías de estudio que proporciona su escuela cerrada. Es una de sus pocas opciones: su choza con techo de hojalata tiene electricidad intermitente y su teléfono no tiene la duración de la batería para que todos sus hijos tomen sus clases.

“La triste verdad es que la mayoría de los niños no hacen la tarea ni van a la escuela”, dijo. “Le dije a la profesora: ‘Si mi hijo no sabe nada, no dejes que pase al siguiente curso’”.

Un estudiante se lava las manos en una escuela pública, luego de la reactivación de clases presenciales en Bogotá, el 15 de febrero de 2021. Foto: Reuters

En México, el gobierno ni siquiera intentó el aprendizaje en línea porque las señales rurales son muy deficientes. En cambio, la enseñanza se llevó a cabo a través de programas de televisión dedicados.

Sandra García, profesora de políticas públicas de la Universidad de los Andes en Bogotá, dijo que el impacto a largo plazo del cierre de las escuelas se puede deducir del cierre de 14 semanas de las escuelas paquistaníes después del terremoto de 2005.

Como resultado, los estudiantes perdieron 1,5 años de escolaridad en promedio. Muchos de ellos fueron promovidos al siguiente curso a pesar de no completar el trabajo de clase del año anterior, lo que exacerbó las brechas de aprendizaje, según un informe que García escribió para la ONU el año pasado.

En Colombia, los cierres han exacerbado otro problema: las bandas de narcotraficantes han reclutado a adolescentes ociosos en la ciudad y los grupos guerrilleros han reclutado a jóvenes en el campo.

Para empeorar las cosas, una batalla política entre el Ministerio de Educación y el principal sindicato de profesores del país ha llevado, en parte, a semanas de manifestaciones contra el gobierno, que han retrasado aún más la apertura de escuelas.

El Ministerio de Educación emitió recientemente una resolución que ordena a los profesores de las escuelas públicas que reinicien las clases presenciales a mediados de julio. Pero si bien los 300.000 profesores han recibido al menos una dosis de vacuna, el sindicato se niega a enviarlos de regreso a las escuelas, citando números récord de infecciones por Covid-19 en una tercera ola que azota el país, mientras exige innumerables mejoras en las escuelas.

“Nadie quiere que los niños regresen a las aulas más que nosotros”, dijo Luis Salazar, secretario general del sindicato. “Pero el gobierno está anteponiendo la educación a la salud personal”.

Hernández, la madre soltera de un barrio pobre de Bogotá, pudo descargar algunas asignaciones a principios de este año para su hija Wendy, en un intento desesperado por ayudarla a ponerse al día. Pero su experiencia de aprendizaje remoto fue interrumpida: hace poco unos matones callejeros apuntaron con una pistola a la cabeza de Hernández y le robaron su teléfono.

Los niños hacen fila para ingresar a la escuela en medio de la pandemia en Buenos Aires, el 19 de abril de 2021. Foto: AP

Ahora, con poco que hacer, los tres hijos de Hernández a menudo se unen a ella cuando mendiga y vende lollipops en la calle. La familia está luchando para recaudar el dinero del arriendo, ya que se enfrentan al desalojo en dos meses.

Cerca de allí, Camila Sánchez, de 16 años, ha estado tratando de mantenerse al día con la tarea junto con sus cuatro hermanos, todos trabajando con un teléfono inteligente Huawei estropeado que rara vez tiene conexión. Vive con 17 miembros de su familia en una pequeña casa de dos habitaciones donde cuelgan bolsas de pan del techo para que las ratas no puedan alcanzarlas.

“Puede ser difícil concentrarse aquí”, dijo Camila, cuyos padres recolectan y venden materiales reciclables. “Simplemente completas estas tareas para que te pasen al siguiente curso”, dijo. “En realidad, nadie está aprendiendo nada”. Su sueño de aprender inglés se limita en gran medida a las canciones pop de The Weeknd y Adele que tararea en casa.

Algunos administradores escolares se están preparando para reabrir.

En otro barrio de Bogotá, la directora Marying Sáchica inspeccionó recientemente la escuela Carlos Arango Vélez, que ha sido remodelada y ahora tiene capacidad para 2.000 estudiantes. Caminando por pasillos vacíos con su perro Cinnamon, Sáchica dijo que una vez que la escuela vuelva a abrir tendrá que encontrar formas de recuperar el tiempo de aprendizaje perdido mientras se ocupa de la salud mental de los niños.

“Incluso antes de que lleguemos a las matemáticas y las ciencias”, dijo, “estaremos lidiando con el costo social y psicológico por un tiempo”.