Lavín o Matthei: Senadores prefieren llevar un solo candidato a la primaria ante dilema presidencial UDI

“Yo creo que vamos a ir ambos (con Joaquín Lavín) a la primaria de la centroderecha completa, no creo que haya una primaria antes”, aseguró el miércoles pasado la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respecto a su candidatura presidencial y a la opción de que la UDI decida ir con dos candidatos a la primaria presidencial de Chile Vamos.

Así, la exministra desechó la opción de que exista un mecanismo previo para definir entre ella y Lavín y dijo, en entrevista con Tele13 radio, que “Javier Macaya hasta ahora ha señalado que no habría ningún problema en que ambos fuéramos a la primaria definitiva”.

De esta manera, la alcaldesa, quien va a ir a la reelección por Providencia, insistió en sus intenciones de ser abanderada presidencial, una materia que en la UDI reconocen genera un enredo porque, a juicio de varios, podría significar un riesgo de que la UDI termine perdiendo en esos comicios del sector que se realizarán en julio de este año.

Por esta razón, la apuesta de la directiva que encabeza Macaya es postergar esa definición para abril, después de que se realicen las elecciones de constituyentes, alcaldes y gobernadores y que, por estos meses, Matthei y Lavín se desplieguen apoyando a las cartas del sector para esos comicios. Esto, porque a su parecer ayuda a mantener los ánimos calmados y generar mayores apoyos para los candidatos de Chile Vamos.

Como sea, el tema se ha conversado entre algunos diputados y senadores y las opiniones hasta ahora son dispares. Entre los nueve senadores del partido, eso sí, afirman en la UDI, la mayoría se inclina porque exista una definición previa a través de una primaria del partido o una encuesta y que lleguen con un solo candidato a las elecciones del sector.

En esa categoría están, por ejemplo, Iván Moreira, Claudio Alvarado, David Sandoval, José Durana y Juan Antonio Coloma. “Es un despropósito tener dos candidatos en una misma elección. Sería importante que se realice una primaria interna primero”, sostiene Durana, mientras que Moreira agrega que “la UDI está en su mejor momento al tener dos candidaturas potentes. En ese contexto Joaquín Lavín es la carta que tiene mayor proyección de ganar la presidencia en segunda vuelta y tenemos que ser prácticos y entender que nosotros como UDI tenemos que llevar un solo candidato y para eso tiene que consensuar un procedimiento democrático o una encuesta”.

Y añade: “Tenemos que ser prácticos. Después por una mala estrategia no nos estemos lamentando. Espero que la directiva se pronuncie en el mes de abril”.

En la misma línea, el senador Alvarado sostiene que “la UDI debe buscar un mecanismo participativo interno que permita llegar a la primaria de Chile Vamos con un candidato, de no ser así, se va a facilitar el camino a los otros candidatos”, mientras”siendo Matthei y Lavín los dos candidatos de Chile Vamos más competitivos para la Presidencia del país y siendo ambos del mismo partido, me parece razonable procurar no dividir los votos en la primaria y buscar con ellos un sistema en que se opte por uno y asegurar un buen resultado para Chile”.

Los que están en esa línea, transmiten que quieren evitar que exista una dispersión de votos que termine perjudicando a una de las cartas. Eso sí, la mayoría de los senadores -salvo Moreira- evita decir si es que quiere que Lavín o Matthei lleguen a esa primaria de Chile Vamos.

En todo caso, de los nueves senadores otros dos indicaron a este medio que están porque ambos alcaldes lleguen a la primaria del sector: Jacqueline van Rysselberghe y Alejandro García-Huidobro.

“Lo importante es que la primaria sea dentro de Chile Vamos y que ahí se resuelva el mejor candidato para la elección presidencial”, dice García-Huidobro, mientras que Van Rysselberghe asegura que “no me parece negativo que ambos vayan a una primaria por varias razones. La primera que cuando se plantea que se dividen los votos no es cierto”.

Y agrega: “Yo sé que han hecho encuestas de pares de personas donde quedan demostrados que los votos de Lavín no se van hacia Evelyn y viceversa. Los votos de Evelyn, cuando ella no está, se van a Desbordes más que a Lavín”.

En el caso de las senadoras Ena von Baer y Luz Ebensperger en sus entornos no transmitieron cuál es su postura y, al ser consultadas, no hubo respuesta. En todo caso, los senadores transmiten que aún el tema no lo conversan de manera oficial y que es una discusión que tienen que tener en marzo.

Como sea, en la mesa UDI la idea es mantener las aguas tranquilas y zanjar el tema en abril. Además, añaden que la irrupción de Ignacio Briones en el escenario de la primaria presidencial no influye mucho en los votos gremialistas. Eso sí, en entorno de Lavín algunos creen que para él es más conveniente que vaya solo a esos comicios porque consideran que, si compite Matthei, hay un electorado a fin a José Antonio Kast que podría movilizarse para votar por ella e intentar perjudicarlo.

La mirada de La Moneda

En La Moneda los ministros Rodrigo Delgado (Interior) y Jaime Bellolio (Segebob), ambos militantes de la UDI, han seguido de cerca la interna de su partido y, según afirman en el gobierno, mantienen conversaciones con la directiva para saber qué harán al respecto.

En el Ejecutivo transmiten que ambos ministros son de la idea de que, por ahora, Matthei y Lavín se desplieguen apoyando candidatos ya que eso, dicen las mismas fuentes, ayudará a movilizar que más personas asistan a votar en los comicios. Y que, por estrategia, eso se debería mantener hasta abril.

Eso sí, de acuerdo a fuentes de Palacio, ambos secretarios de Estado se inclinan porque un solo candidato UDI llegue a la primaria del sector. Esto, principalmente porque, entre otros factores, consideran que en un partido siempre es complejo tener dos abanderados debido a que dificulta la organización de las bases y la estructura de la colectividad para movilizar gente.

En La Moneda, además, transmiten que el Presidente Sebastán Piñera no ha opinado nada formalmente respecto a ese tema, pero que él cree que Lavín y Matthei llegarán a la papeleta.