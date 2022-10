“El llamado es para valientes”: Servicio País convoca a profesionales para el desarrollo de comunas rurales en “un período difícil”

Hasta el 31 de octubre están abiertas las postulaciones a Servicio País, programa de la Fundación Superación de la Pobreza que destina a jóvenes profesionales al desarrollo de 101 comunas rurales con altos índices de pobreza, vulnerabilidad y aislamiento en Chile. La campaña inició el 3 de octubre y ya han postulado más de 1.000 personas.

Este año, el “llamado es para valientes”, dice la fundación, considerando el desafío que implica ir a vivir a un lugar lejano, para “emprender los cambios que los territorios necesitan”.

La campaña invita a personas comprometidas, con vocación social y con ganas de aportar, desde sus respectivas profesiones, a la construcción de un país “más justo y solidario”, sobre todo con el aumento de la pobreza por ingresos y el alza en el costo de la vida. A ello se suma el aislamiento de las comunas, los efectos de la crisis climática, la falta de conectividad y de servicios básicos, entre otras falencias.

Como todos los años, Servicio País busca “descentralizar el capital profesional”. Según datos proporcionados, el 43% de los profesionales que participa en el programa permanece en la región donde fueron destinados y un 14% se mantiene en la misma comuna.

La presidenta del directorio de la Fundación Superación de la Pobreza, Andrea Repetto, comenta que “Servicio País descentraliza las capacidades profesionales y llega a lugares donde muchas veces el Estado no puede llegar, lugares donde existen capacidades y riquezas, pero las comunidades tienen dificultad para generar su propio desarrollo y, por ende, superar la pobreza”.

La economista agrega que, en la actualidad, “este programa cobra mayor relevancia, porque experimentamos un período difícil desde el punto de vista social y más que nunca debemos estar junto a las comunidades más rezagadas, escuchando, promoviendo la participación y levantando proyectos que anhelan. También es necesario activar el comercio local y acercar las oportunidades a los sectores rurales, donde la pobreza golpea con mayor fuerza”.

Los proyectos

Los profesionales seleccionados “deberán llevar a cabo estrategias e impulsar los recursos de los diferentes territorios para promover y salvaguardar los diferentes medios y modos de vida de diversas comunidades”, explica la fundación.

Solo en 2021 el equipo de 252 profesionales logró levantar $ 8.805.045.509 para financiar distintos proyectos, junto a 661 organizaciones, en 16 regiones del país, y en diferentes ámbitos, como fomento productivo, vivienda, medioambiente y cultura.

En la actualidad, el programa cuenta con 250 profesionales en 101 comunas del país, quienes están implementando distintas iniciativas que buscan dar solución a problemáticas relacionadas con vivienda, crisis hídrica, brecha digital, reactivación del comercio local y reactivación del turismo.

Por ejemplo, para acortar la brecha digital en La Tirana, los y las profesionales de Servicio País ejecutan un proyecto de cyber comunitario; para la erradicación de campamentos, acompañaron a 130 familias de un comité de vivienda en Quellón para alcanzar su hogar definitivo, y para la reactivación del comercio local, en Putre, han apoyado de organización de las mercados, así como el diseño de stands y talleres de fortalecimiento organizacional.

Destaca, también, un proyecto que ha logrado dar certeza hídrica a 65 familias de la localidad El Parrón, en la comuna de Rauco, provincia de Curicó.

Allí trabaja Rocío Ponce (25), ingeniera hidráulica, profesional de Servicio País, quien cuenta cómo inició el sistema de captación de agua.

Todo comenzó en 2015, cuando un vecino pidió recursos al gobierno regional para construir un pozo profundo y abastecer a algunas familias. Tres años después llegó Servicio País al lugar, hizo un catastro y se adjudicó un fondo para construir la red de agua potable, que en un principio abasteció a 35 hogares. Luego, el municipio y la fundación otorgaron recursos y el sistema se amplió a 65.

Ponce, oriunda de Santiago Centro, se integró al proyecto en marzo de este año. Entonces había disminuido el nivel del pozo y las familias estaban racionando el agua. Ante ello, mejoraron la red y cambiaron la bomba por una de mayor potencia. Y la próxima semana inauguran una escuela hídrica, donde se enseñará acerca del cuidado del agua y legislación.

La joven cuenta que postuló el año pasado -recién titulada-, “porque sentía que era una buena instancia para comenzar mi desarrollo profesional y aportar directamente a las comunidades que tienen necesidades en temas de agua”.

Sobre la experiencia profesional, comenta que “ha sido súper enriquecedor no ver solo el tema hidráulico, no solo basarme en números, sino también en los conocimientos de los vecinos, que conocían el sistema y me aconsejaban en torno al proceder; por ejemplo, para medir la profundidad del pozo, o cómo ellos detectaban que era necesario bajar la bomba (...) Ahora que implementamos las mejoras, los vecinos pueden tener agua todo el día”.

Por su parte, Vanessa Gadaleta (27), periodista y exprofesional de Servicio País en Puerto Natales, cuenta que entre marzo de 2020 y febrero de 2022 ejecutó el proyecto Barrios Natales, una intervención en dos barrios antiguos, donde trabajó -en dupla con una diseñadora gráfica- junto a las organizaciones en dos ejes: rescate de memoria y fomentar prácticas sustentables.

Para la comunicadora, la experiencia en el programa “fue muy positiva. Igual estuvo marcada por la pandemia y hubo hartas frustraciones, pero me ayudó a crecer harto como persona y también como profesional (...), a estar en contacto con personas muy distintas, con profesiones distintas a la mía. Me enseñó otra forma de hacer las cosas”.

“Valientes”

En relación al lema de este año, Rocío Ponce confirma que sí, que hay un grado de valentía en postular a Servicio País, porque “hay que sacrificar hartas cosas, por ejemplo, no estar cerca de la familia todo el tiempo. La mayoría somos jóvenes, estamos lejos de nuestros hogares. Y llegar a zonas súper aisladas..., caminar kilómetros. Hoy caminé 4 km para llegar a una casa. Alguien que no tiene la motivación suficiente no podría hacer esto”.

Pero que de cualquier forma, “los jóvenes, y tal vez no necesariamente tan jóvenes, tenemos mucho que aportar si tenemos las ganas y empatía suficientes para sentir las necesidades que hay en Chile. Hay mucho por avanzar, y se necesitan jóvenes comprometidos, motivados, que aporten, y Servicio País es una instancia perfecta, porque tiene el vinculo con el municipio y las comunidades, trabajando juntos para lograr el desarrollo de las localidades”, señala la ingeniera.

Vanessa Gadaleta también valora del programa, que como está abierto a distintas carreras, “pueden ir profesionales que nunca tuvieron una formación con el tema social” y que para “irse a una localidad rural, o zona extrema, pienso que sí, hay que ser valiente”.

La decisión también está cruzada, agrega la periodista, por “tomar el desafío de trabajar en algo que se escapa un poco de lo que estudiaste y también estar en contacto directo con las personas, que es también harta responsabilidad. En Servicio País tomas harta responsabilidad, de muchas cosas, y eso ayuda también”.

“Después de esto suele pasar que te queda un sello, de Servicio País, al final es eso: te enseña a trabajar con mucha disciplina y también muy en contacto con la comunidad”, cierra Gadaleta.