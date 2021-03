Elecciones en medio de las cifras “rojas” de la pandemia: el dilema (o no) de aplazar las fechas de los comicios

A diferencia del Plebiscito de octubre, la elección de convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales se realizará en dos días.

Como un flashback de marzo del año pasado, el exministro de Salud Jaime Mañalich empujó el debate sobre la pertinencia de las elecciones del 11 de abril, en medio de parámetros epidemiológicos que se acercan a los de junio: el peor momento de la pandemia. "Si la situación no mejora en forma importante durante esta semana y se mantiene estable, y para qué decir si empeora, yo creo que hay que abrir una conversación muy seria respecto de este paquete de elecciones de abril", indicó el nefrólogo, una opinión que aún se escucha en La Moneda. Sin embargo, desde Palacio -y con una campaña que ya se inició- estiman que una modificación en ese tenor "no es viable", pues se requieren 2/3 en el Congreso para llevar a cabo el aplazamiento. Votos que, hasta ahora, no están.