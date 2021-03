Paris y elecciones de abril ante aumento de casos Covid: “Si durante la votación se cumplen los protocolos creo que no habrá problema, pero debe ser conversado entre el Ejecutivo, Legislativo y el Servel”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió esta jornada al aumento de casos Covid-19 que se viven en el país y si esto pudiera repercutir en un eventual aplazamiento de las elecciones de abril.

Para el 10 y 11 de dicho mes está presupuestado que se realicen los comicios de concejales, alcaldes, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Justamente el gobierno promovió una reforma constitucional para que las elecciones fueran en dos días (inicialmente era en uno) con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios. Esto dado que se espera que las personas se demoren más tiempo en votar debido a la gran cantidad de papeletas en las que deberán marcar su preferencia.

“Nosotros desde el punto de vista sanitario, lo que hemos hecho e hicimos en el plebiscito, fue colaborar con el Servel en la fabricación de los protocolos de atención o cumplimiento de los protocolos sanitarios durante la votación. Si durante la votación se cumplen los protocolos sanitarios creo que no habrá problema, tal como no hubo ningún problema en el Plebiscito, pero el ministerio de Salud no es el llamado a modificar las normas de votación o electorales, eso debe ser conversado entre el Legislativo, el Servel y el Ejecutivo”, sostuvo Paris consultado sobre si por la realidad sanitaria se debiera abrir a conversar un posible aplazamiento de dichos comicios.

“Ahora, la situación epidemiológica es diferente a la del plebiscito y obviamente, que nos preocupa. Por eso mismo hemos hecho el llamado a que la gente se cuide, tome las prevenciones del caso, vaya con tranquilidad a votar. Y no creo que ocurran problemas si cumplimos el protocolo sanitario”, agregó el secretario de Estado.

Sus dichos se dan luego de que esta mañana su antecesor, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuviera -en entrevista con T13 Radio- que “si la situación no mejora durante esta semana y se mantiene estable, y para qué decir si empeora, hay que abrir una conversación muy seria respecto a las elecciones”.

A lo que se sumó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien sostuvo que si la ocupación de camas críticas llega al 95% se debería evaluar postergar las elecciones de abril.

“A nuestro juicio 2 semanas previas sobre un 95% de saturación de camas con expansión máxima debe evaluarse correrlas si los pronósticos son malos. El problema es que no podemos fijar una fecha segura de elecciones. El esfuerzo del gobierno debe ser bajar los casos”, señaló en Twitter.

Partidos políticos

Desde la UDI, en tanto, aseguraron que las elecciones se debieran realizar sí o sí.

“Nosotros creemos que las elecciones son muy relevantes y la consideraciones que se han tenido hace un par de días atrás, la semana pasad de hecho, para tener una elección en dos días, otorgan el necesario resguardo para dos principios que son fundamentales: la seguridad electoral, que las urnas se puedan proteger, que todas las personas puedan participar de forma transparente; y el segundo principio, que es el tema sanitario”, sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya.

Y agregó que “creo que las elecciones se deben realizar sí o sí el próximo 10 y 11 de abril, con todos los resguardos”.

Mientras que desde RN, el jefe de bancada de diputados, Sebastián Torrealba, indicó que “yo prefiero que estas decisiones, las recomendaciones las hagan los especialistas, la hagan los médicos, cuando los políticos nos ponemos a hablar de medidas sanitarias generalmente metemos las patas. Entonces, si hay recomendaciones de científicos, del mundo médico, esas recomendaciones hay que tomarlas, evaluarlas y evidentemente analizar un probable cambio”.