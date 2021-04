“Ella está apoyando esta candidatura”: Rincón sale al paso del ruido presidencial de Provoste

“Tenemos una candidatura presidencial elegida en primarias. Yo la apoyo a ella en el rol de presidenta del Senado y ella está apoyando y ayudando esta candidatura presidencial. De hecho, era nuestra vocera hasta poco antes de que asumiera este rol”.

Con esas palabras se refirió la senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, al “ruido” que se instaló en la centroizquierda de una posible candidatura a La Moneda de su correligionaria y presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC).

En la oposición comenzaron a mirar con buenos ojos la posibilidad de una aventura a presidencial de la exministra de Educación durante los últimos días, en medio del debate entre el Congreso y el Ejecutivo por el proyecto de un tercer retiro de fondos previsionales. En el sector valoraron el rol que jugó la legisladora frente a La Moneda, así como también en la articulación de una coordinación del sector en el Senado y la Cámara de Diputados.

En ese sentido, en la centroizquierda -e incluso al interior de la DC- transmitieron que Provoste se podría perfilar para ese desafío, pese a que Rincón se impuso en la primaria presidencial de la colectividad a fines de enero. “Yasna Provoste es uno de los personajes políticos más relevantes del último tiempo. Debería ser, y lo digo responsablemente, una figura que uniera a toda la oposición y sería una excelente candidata presidencial”, manifestó a T13 el senador PPD Guido Girardi.

Ante esto, en la DC aseguran que ambas senadoras -quienes hoy mantienen una relación de “colaboración” y que, de hecho, la noche del martes sostuvieron una reunión de planificación en el Congreso- coordinaron una respuesta. Esto, según dicen algunos en la directiva liderada por Fuad Chahin, con el fin de callar el ruido presidencial que, según ellos, buscaba “desordenar” las filas democratacristianas.

Así, fue la propia senadora Provoste quien salió a cerrar la puerta a una posible candidatura presidencial. “Mis colegas me han elegido para presidir el Senado en este periodo, tarea que he asumido hace algo más de un mes, en un contexto que ha sido muy complejo. En un contexto de crisis sanitaria, económica, social y también política. Nuestra prioridad son las familias y colaborar para superar la situación que estamos viviendo. A esta tarea me comprometí”.

Y agregó: “Nuestra candidata presidencial para las primarias de la oposición es la senadora Ximena Rincón. Ella participó en un proceso de primarias (de la DC) y esperamos que junto a los otros candidatos de la oposición logremos llegar a una candidatura única en noviembre, que represente los anhelos de todos quienes buscamos transformaciones importantes”.