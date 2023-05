Entrada de migrantes abruma la frontera sur de Estados Unidos con el término del Título 42

La medida fronteriza de la era de la pandemia que durante tres años ha servido como una herramienta de aplicación contundente para dos administraciones sucesivas finalizaba este jueves por la noche, lo que provocará una oleada de migrantes que buscan cruzar de México a EE.UU.

La política del Título 42, presentada en marzo de 2020 por el expresidente Donald Trump, permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza expulsar rápidamente a los migrantes de regreso a México, incluso si solicitan asilo. Aunque la política de alguna manera ha resultado en un aumento de los cruces fronterizos ilegales, a los ojos de la Patrulla Fronteriza y de muchos políticos, todavía sirve como una herramienta razonablemente efectiva para disuadir a los solicitantes de asilo.

Durante la última década, los migrantes que buscan asilo han planteado el desafío más complejo en la frontera y se ha convertido en uno de los dilemas políticos más dominantes del mandato del Presidente Joe Biden. Su administración ahora está implementando una estrategia revisada que se basa en una serie de palos y zanahorias destinados a redirigir a los inmigrantes fuera de la frontera hacia canales legales recientemente establecidos.

Mientras tanto, los funcionarios del gobierno federal, estatal y local están lidiando con un mayor número de inmigrantes que cruzan a EE.UU., muchos de ellos motivados por la información errónea sobre si las reglas fronterizas se harán más fáciles o más estrictas después del jueves. La Patrulla Fronteriza realizó más de 10.000 arrestos el miércoles de migrantes que cruzaban a EE.UU., según funcionarios familiarizados con los datos, lo que rivaliza con los registros diarios anteriores.

Migrantes son azotados por el polvo que levantan los fuertes vientos cerca del muro fronterizo en El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. Foto: Reuters

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el jueves que esperaba que las instalaciones de la Patrulla Fronteriza estuvieran “muy concurridas” luego del fin del Título 42, y dijo que la administración de Biden “estaría a la altura del momento”. Y advirtió a los migrantes que no cruzaran ilegalmente.

“Quiero ser muy claro: nuestras fronteras no están abiertas”, dijo. “No arriesgue su vida y los ahorros de su vida solo para que lo saquen de Estados Unidos cuando llegue aquí”.

La mayoría de los migrantes provienen de países como Venezuela, donde la represión del gobierno y las crisis económicas han hecho que las personas huyan en busca de libertad y oportunidades.

“Va a haber un cuello de botella. La gente se quedará atrapada y los problemas sociales se harán más grandes”, dijo Ricardo Calderón, ex alto funcionario de inmigración del estado de Tamaulipas en la ciudad fronteriza de Reynosa, cerca de McAllen, Texas. La ciudad ha sido invadida por migrantes, en particular haitianos, que esperan para cruzar el Río Grande, agregó.

Dos albergues católicos para migrantes administrados por el reverendo Francisco Gallardo en la cercana ciudad fronteriza de Matamoros están casi llenos con unas 400 personas. Dijo que había alrededor de 3.000 migrantes en la ciudad, ya sea en refugios, arrendando departamentos en ruinas o acampando en las calles de Matamoros, que está al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas. Espera que el número aumente a unos 10.000 en los próximos días. La mayoría son venezolanos.

En Ciudad Juárez, muchos migrantes dijeron que esperaban ingresar a Estados Unidos antes de la medianoche del jueves.

“Amigos que cruzaron la frontera la semana pasada me dijeron que probara ahora, que después del viernes podría ir a la cárcel”, dijo Oswaldo Ruiz, un migrante venezolano.

Al otro lado de la frontera en El Paso, las calles del centro alrededor de la Iglesia del Sagrado Corazón, una vez concurridas, estaban casi vacías el jueves por la mañana, excepto por unas pocas docenas de inmigrantes recién liberados por agentes federales de inmigración y periodistas.

Migrantes se reúnen a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de El Paso, antes del levantamiento del Título 42. Foto: Reuters

En su apogeo, hasta 2.500 migrantes dormían en las aceras alrededor del barrio de la iglesia, que se encuentra a unos cientos de metros al norte de la frontera.

Jesús Alberto Vásquez Vásquez dijo que se dirigía a Chicago y se le ordenó presentarse ante el tribunal en agosto.

“No tengo dinero, así que necesito encontrar trabajo por uno o dos días”, afirmó Vásquez. “Solo quiero trabajar y ayudar a mi hijo”.

Esa oleada había abrumado a la Patrulla Fronteriza, lo que llevó a los agentes a liberar a un gran número de inmigrantes en las ciudades fronterizas para reducir el hacinamiento en los centros de detención, y ha enviado a ciudades desde El Paso, Texas, a Nueva York a luchar para prepararse para los recién llegados.

Los republicanos y algunos demócratas moderados han criticado la implementación del Título 42 por parte de Biden, calificándolo de demasiado laxo, y han comparado el levantamiento de la política con colgar un cartel de “abierto” en la frontera. Mientras tanto, los demócratas a la izquierda de Biden han reprendido su uso continuo de la herramienta, calificándola de cruel y xenófoba.

Después de múltiples desafíos judiciales, la política finalmente llegó a su fin porque Biden, bajo la presión de los republicanos, optó por detener la emergencia de salud pública por el Covid-19, en la que se basó el Título 42.

Si bien algunos legisladores elogiaron el Título 42 como una herramienta fronteriza eficaz, su éxito fue desigual. Solo se podía aplicar a los migrantes que México estaba dispuesto a llevar de regreso al otro lado de la frontera, y las nacionalidades y los tipos de familia que aceptaría a menudo cambiaban.

Migrantes esperan en el frío en una puerta en la valla fronteriza después de cruzar de Ciudad Juárez, México, a El Paso, Texas, en las primeras horas del 11 de mayo de 2023. Foto: AP

Además, debido a que la política no incluía penas con deportaciones, involuntariamente alentó a los migrantes expulsados a intentar repetidamente colarse en EE.UU. sin ser detectados, inflando la cantidad de arrestos en los últimos años.

Aun así, los funcionarios de la administración de Biden han estado preocupados durante mucho tiempo de que levantar el Título 42 podría resultar en un aumento aún mayor, ya que la política se ha asociado públicamente con expulsiones fronterizas rápidas. Aún así, se necesitaron más de dos años para aterrizar en un enfoque, por lo que varios funcionarios de la administración más liberales renunciaron en protesta.

En esencia, la administración está reviviendo una política de la era Trump comúnmente conocida como la prohibición de tránsito, que hace que los migrantes que cruzan a EE.UU. sin permiso no sean elegibles para el asilo y, por lo tanto, sean deportados rápidamente si no aplicaron en otro país al que ingresaron primero. Usando esa prohibición, la administración planea deportar rápidamente a la mayoría de los inmigrantes que ingresan ilegalmente a EE.UU. a sus países de origen o, en el caso de países que no trabajarán con EE.UU., como Venezuela o Nicaragua, de vuelta a México.

Los inmigrantes que deseen solicitar asilo podrán presentarse en los puertos de entrada legales a lo largo de la frontera si obtienen una cita en una aplicación móvil que el gobierno lanzó recientemente. Los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses también pueden solicitar volar a EE.UU. con un permiso de trabajo de dos años, siempre que tengan un estadounidense dispuesto a patrocinarlos financieramente. Ese programa, que está disponible para 30.000 personas al mes, utiliza una autoridad de inmigración conocida como libertad condicional humanitaria que permite a las personas ingresar al país si no pueden obtener visas.

El plan se basa en la teoría de que intentar disuadir a los inmigrantes sin darles ninguna alternativa no funcionará por mucho tiempo.

Una madre migrante cierra los ojos, mientras está de pie junto a su hija de cinco años, Antonella, soportando los fuertes vientos cerca de El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. Foto: Reuters

“La prueba de si las cosas funcionan no se confirmará en mayo o junio”, dijo Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, un think tank de Washington. “Va a ser en un año o dos si hemos construido un sistema duradero”.

El nuevo plan, al igual que la implementación del Título 42 por parte de Biden, ha enojado tanto a la izquierda como a la derecha. La Unión Americana de Libertades Civiles ha dicho que demandaría a la administración por su nueva política, argumentando que restringe el acceso al asilo mucho más allá de la intención del Congreso.

Mientras tanto, varios estados liderados por republicanos han presentado demandas para detener el programa de libertad condicional, diciendo que Biden está dejando entrar ilegalmente a inmigrantes que no tienen una base legal para mudarse a EE.UU.

Varios demócratas moderados en el Congreso también se unieron a los republicanos para pedir una extensión del Título 42, diciendo que el plan de Biden ya estaba demostrando ser inadecuado.

Mientras tanto, los republicanos en la Cámara aprobaron un proyecto de ley de inmigración el jueves por la tarde que ven como una refutación a las políticas de Biden. El proyecto de ley invertiría dinero en equipo y personal de seguridad fronteriza y haría casi imposible que los migrantes busquen asilo en EE.UU. También restauraría las controvertidas políticas de la era Trump, incluida la reanudación de la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur y esencialmente restablecería la política de “Permanecer en México”, que requería que los solicitantes de asilo esperaran en México mientras se procesaban sus solicitudes.

Migrantes se congregan a orillas del Río Grande en la frontera de Estados Unidos con México, el 20 de diciembre de 2022. Foto: AP

El proyecto de ley ahora se dirigirá al Senado controlado por los demócratas, donde se considera muerto a su llegada.

Anticipándose a una oleada de migrantes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, firmó una orden ejecutiva el miércoles por la noche que suspendió, por cinco días, ciertos estándares legales sobre cómo se trata a las personas que buscan refugio, incluido el período dentro del cual las personas deben ser ubicadas en refugios. Los funcionarios del ayuntamiento dijeron que la medida era necesaria porque los inmigrantes llegaban más rápido de lo que pueden establecer instalaciones temporales para ellos.

Los solicitantes de asilo han aumentado la población de la red tradicional de refugios para personas sin hogar de la ciudad a niveles récord y llevaron a la administración de Adams a establecer centros de ayuda en hoteles y edificios de oficinas reconvertidos. Cerca de 40.000 migrantes están actualmente bajo el cuidado de la ciudad, dijeron las autoridades.

La semana pasada, la ciudad le dio a la gente refugio temporal en el gimnasio de una instalación del Departamento de Policía de Nueva York. El jueves, la ciudad comenzó a transferir inmigrantes a un hotel en el valle de Hudson a pesar de las objeciones de los funcionarios republicanos electos en el área.

El jueves, por separado, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión unánime, aclaró los procedimientos que los inmigrantes deben seguir para apelar una orden de deportación. Al ponerse del lado de una mujer transgénero guatemalteca que se enfrenta a la deportación, el tribunal dijo que no necesita buscar una nueva audiencia de un caso que perdió en la Junta de Apelaciones de Inmigración, un brazo del Departamento de Justicia, antes de apelar ante un tribunal federal.