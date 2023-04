Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central (Ind-FA): “Es necesario el estado de excepción, porque en algunos sectores hay total carencia de Estado”

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (independiente electo en cupo del Frente Amplio), no tiene dudas. Afirma saber que la situación de seguridad es grave porque le toca verlo todos los días en las calles de su comuna. Por lo mismo, al momento de hablar de las medidas que tiene que implementar el gobierno para combatir el problema, es claro en pedir que se decrete estado de excepción.

El homicidio del cabo Palma refleja lo complejo del tema de la seguridad en Santiago. Su comuna es colindante, ¿cómo está la situación en su zona?

Lo que pasó en la madrugada es un hecho lamentable y doloroso. Uno conversa con nuestros vecinos y vecinas y la sensación que hay es de pérdida, de desazón y de impunidad. Hay una responsabilidad de toda la clase política de no haber sido capaces de ponernos de acuerdo respecto de las políticas que debemos implementar para disminuir la delincuencia. Hoy día estamos tocando fondo.

¿Cuál es la realidad que le toca vivir en términos de delincuencia?

La semana pasada tuvimos una reunión con el fiscal regional Centro Norte y él nos dio cuenta de los homicidios que se están dando en la zona y dio cuenta de la relación existente entre la migración y la cantidad de homicidios que han aumentado en estas comunas. Hoy día ya no se puede seguir tapando el sol con un dedo. Es evidente que la migración descontrolada está generando este tipo de situaciones que es necesario frenar e ir generando desincentivos para que las personas entren al país. Aquí están entrando delincuentes y se genera un sistema en el cual las personas llegan y saben que pueden vivir tranquilamente en este país sin necesidad de tener ningún tipo de regularización.

¿Cuáles son las situaciones más complejas que le toca enfrentar?

En Estación Central nos sentimos en una tormenta perfecta. El aumento de la población de la comuna por la proliferación de edificios ilegales en altura nos ha generado un colapso. El fenómeno de migración descontrolada ha hecho que las personas vivan en esos sectores generando problemas de convivencia que tienen a nuestra comuna con una sensación de falta de Estado y de total abandono. Acá se producen un sinfín de incivilidades. Tenemos cuatro terminales, la estación de trenes, dos malls, un campo universitario completo, la Catedral Evangélica, la Teletón. En todo ese sector hay una gran cantidad de población flotante y se produce el 65% de los delitos de toda la comuna. El aumento de la capacidad de fuego de las bandas organizadas y el descontrol migrante han generado una situación muy compleja en la comuna.

¿Qué medidas inmediatas cree que es necesario implementar?

Tiene que haber estado de excepción, pero aquí quiero decir algo. En Estación Central ya existe un estado de excepción de facto. Nuestros vecinos y vecinas de varios sectores, el casco histórico, los terminales, las poblaciones tienen que entrar a sus casas muy temprano y luego no salen. Y no salen por los delitos que se producen. Las personas tienen miedo y por eso se guardan temprano, para que no los asalten y no sufran daños.

¿Por qué lo cree tan necesario?

Es necesario el estado de excepción porque en algunos sectores de nuestra comuna hay total carencia de Estado. Hemos ido bajando considerablemente la cantidad de carabineros en nuestra comuna y ha ido aumentando la población. Existen muchos sectores en los cuales a pesar de que hemos hecho un tremendo esfuerzo por aumentar la flota de vehículos municipales, los inspectores municipales, implementando el número único, aumentando las cámaras de vigilancia, aún es insuficiente. Hemos hecho operativos de desalojo, quitamos los carros del comercio ambulante, pero aún así se producen situaciones todas las semanas y todos los días que demuestran la ausencia de Estado.

¿Estado de excepción para toda la comuna?

Creo que en algunos sectores de nuestra comuna sería muy importante considerar la opinión de Carabineros en términos de tener mayor control y apoyo militar en estos sectores que se han vuelto muy complejos. No se puede descartar la posibilidad de tomar el control nuevamente de lo que está pasando en las calles. En eso no se puede tener ningún tipo de complejo.

¿Con toque de queda?

Sí, junto con presencia militar. El toque de queda lo están solicitando los mismos vecinos y me piden que evalúe esta posibilidad. Ellos quieren sentirse seguros y no estar escondiéndose muy temprano para evitar ser asaltados. No puede haber prejuicios ideológicos para retomar el control en las calles.

El gobierno ha dicho que es una medida que está descartada por el momento. ¿Qué llamado le haría a la ministra Tohá?

Es importante que la ministra Tohá escuche la voz de los alcaldes. Todos tenemos que ponernos a disposición y entregar nuestro bagaje y nuestra experiencia sin parafernalia, sin tratar de ganar algún tipo de punto político, sin mezquindades, sin pequeñeces. La historia de Chile va a juzgar a los que han ocupado esta tremenda crisis institucional con fines personales, con fines electorales. Es algo muy grave lo que está pasando y requiere que todos tengamos gestos de grandeza y unidad para superar este tremendo episodio que está pasando en nuestro país.

¿No cree usted que una medida como esa es efectista?

No existe una sola solución. Acá, evidentemente, falta mayor cantidad de carabineros. Hay que generar mayor incentivo para que haya más y mejores carabineros. Sin embargo, no sentimos que haya un respaldo y se genera esta sensación de impunidad. Hay una cultura de impunidad donde matar a un carabinero se puede realizar, donde se puede delinquir sin tener ningún tipo de impacto.

¿Falta mayor altura de miras de las autoridades para abordar este tema?

No podemos quedarnos con mezquindades. No es posible que la ministra del Interior se pare de una reunión porque no le pareció o no logró lo que ella quería. Aquí se tienen que evitar las mezquindades de ambos lados. Tenemos que ponernos en posición de solucionar este tema y parar la pequeñez, parar la ganancia, la parafernalia, los hitos políticos. Lo más importante es avanzar con medidas concretas y los vecinos y vecinas se dan cuenta de que estas medidas no están llegando. Si una de esas medidas significa incorporar mayor fuerza en la calle para mantener el control respecto a lo que está pasando en nuestros barrios, ¡bienvenido sea!

¿Ha conversado esta idea con la alcaldesa Hassler?

Recientemente estábamos conversando respecto del tema, así que hay que ver qué opinión tendrá la alcaldesa. Sin embargo, hemos estado conversando con varios alcaldes durante esta jornada y para todos hay una sensación similar. Estamos en un momento de una crisis muy profunda. Lo más importante es actuar con humildad, con compromiso y con amor a la patria sacar esta tarea adelante.