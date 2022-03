Félix Bugueño (FREVS): “Hay que llegar a acuerdos. No podemos estar aislando a la DC”

Desde su casa en Chimbarongo, Félix Bugueño (48) alista los últimos detalles para su debut en el Congreso como diputado electo por el distrito 16, rol que iniciará desde este viernes 11 de marzo.

Tras 16 años como concejal en su comuna, Bugueño llegará a integrar el nuevo comité mixto que conformarán el Partido Comunista (PC), la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) e independientes. Él será uno de los únicos dos militantes de la tienda regionalista verde en la Cámara Baja.

En entrevista con La Tercera, el trabajador social defiende la incidencia del FREVS al interior de Apruebo Dignidad, la coalición que apoya al futuro Presidente Boric. “Nuestros votos son importantes”, dice, al tiempo que remarca que como parlamentario no teme a desmarcarse del gobierno cuando sea necesario.

“Por ejemplo, si la gente necesita el quinto retiro, por supuesto que voy a estar con la gente, independiente de la propuesta de gobierno”, asegura el militante FREVS.

El FREVS en este periodo legislativo estará representado por dos diputados y dos senadores, ¿qué incidencia tendrá dentro de Apruebo Dignidad?

Nuestros votos también son tan importantes. Si bien somos pocos en cantidad, tenemos una fuerza política, electoral y de representación, por eso tenemos que responderle a nuestros electores. En el Congreso, además, el FREVS está en una comisión mixta, donde somos 17 diputados, junto con el PC e independientes. Entonces, esperamos desde ahí tener mucha fuerza para la presentación de proyectos. De hecho, hemos estado bien compenetrados en trabajar en equipo para, así, darles fuerza también a los dos parlamentarios de la Cámara de Diputados y los dos senadores.

¿Está conforme con la representación de su partido en el gobierno hasta ahora?

Ahora estamos expectantes a cómo se vaya desarrollando, primero, el trabajo en la XVI Región. Ya tenemos una delegada presidencial aquí, Marta Pizarro, en Colchagua, que esperamos que le vaya muy bien. Independiente de que soy un diputado de gobierno, voy a estar muy atento a la fiscalización y, además, siempre voy a estar de la mano con lo que diga la ciudadanía. Hay muchos temas de interés y, por ejemplo, si la gente necesita el quinto retiro, por supuesto que voy a estar con la gente, independiente de la propuesta de gobierno. En eso no me pierdo.

Usted fue militante de la DC antes de la FREVS, al igual que Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet. ¿Cómo ve a ese partido ahora desde la vereda del frente, con la Falange fuera del gobierno?

Nosotros tenemos miradas y apuestas distintas, pero esperamos que la Democracia Cristiana tenga un acercamiento importante para que pueda gobernar Boric. Para que el Presidente pueda gobernar tenemos que abrir las puertas a todos. Todos son importantes y tenemos que seguir construyendo.

¿La DC no debería ser aislada?

Hay que llegar a acuerdos. No podemos estar aislando. Si ellos se aíslan, es un tema netamente partidario. Pero yo siento que tanto la DC como el resto de los partidos de la actual oposición tenemos que estar en la misma vereda, o sea, todos trabajando en conjunto. Siempre habrá diferencias, sin duda, pero tiene que quedar bien marcado quiénes somos de centroizquierda y quiénes son de la derecha.

Aún no hay un acuerdo de gobernabilidad para elegir a la próxima mesa de la Cámara y existe la posibilidad de hacer un acuerdo amplio que incluya a la DC. ¿Cuál es su postura?

Nosotros todavía no nos hemos reunido en esta comisión mixta que mencioné antes de 17 parlamentarios, pero soy de la idea de lograr acuerdos. En la invitación que tenemos para el 11 de marzo, ya tiene que haber un nombre para presidir la Cámara de Diputados, pero si existiese alguien de la DC y llegamos a un acuerdo por ese nombre, por supuesto que lo voy a respetar.

Entonces usted está en la postura de conseguir acuerdos amplios que incluyan a la DC...

Exactamente. Si nosotros logramos un acuerdo, con los diputados y con nuestra bancada, de cómo se van a repartir los periodos de la presidencia de la Cámara de Diputados, yo lo voy a respetar, independiente del partido que sea. En el caso de nuestra comisión mixta compuesta por el PC, FREVS e independientes, tomamos acuerdos sabiendo que somos parte de Apruebo Dignidad, pero hay otra comisión o bancada de Apruebo Dignidad donde están los otros partidos. Entonces, tenemos que llegar a muchos acuerdos, que no es fácil ni para lograr comisiones.

¿Y usted a quién apoya en la presidencia de la Cámara? Hasta la semana pasada sonaba fuerte Karol Cariola (PC), pero también surgieron nombres como Miguel Ángel Calisto (DC)...

Si me dan esos dos nombres, Karol Cariola. Creo que ella ha hecho un trabajo importante de defensa y representación en la Cámara, y también ha liderado esta comisión mixta. Es la persona indicada.

¿Está de acuerdo con la eliminación del Senado, con la fórmula con la que se acordó hacerlo en la Convención?

Yo creo que hay mucho por resolver, pero aquí lo importante, más que estar de acuerdo o no, es que los senadores que salieron electos deben cumplir el periodo de ocho años como corresponde. Por algo en estas elecciones la gente confió en los senadores que salieron electos y hay que respetar lo que la gente eligió. De momento, no estoy de acuerdo hasta que no se resuelva si van a estar los ocho años los senadores que fueron electos.

Pero una vez resuelto eso, ¿cómo ve usted esta idea del Consejo Territorial?

Es un cambio de nombre y también de las facultades que van a tener los senadores. Estoy de acuerdo con eso, pero debe quedar establecido que cumplan el periodo que les corresponde a quienes salieron electos, porque es un cambio de facultades y atribuciones que van a tener, no así nosotros, los diputados, que continuamos con nuestra atribución de poder fiscalizar.

El presidente de su partido, Jaime Mulet, enfrenta un proceso judicial por cohecho. ¿Cuánto afecta eso a la imagen de la FREVS?

Esto todavía no se ha resuelto. Jaime Mulet ha hecho un buen trabajo en la Federación, en el sentido de hacer crecer nuestra aspiración regionalista. Ese proceso aún no se cierra y, mientras la justicia no diga lo contrario, yo no voy a opinar.

¿Pero cree que aun así esto esté afectando la reputación de su partido?

Nosotros estamos trabajando en diversos temas y Jaime Mulet en este momento, si bien es parlamentario, está siendo reemplazado por Esteban Valenzuela, que es el próximo ministro de Agricultura. Justamente (Mulet) dio un paso al costado para no dañar y cuidar la institucionalidad de la Federación. Entonces esa decisión que tomamos en reuniones nacionales del FREVS es justamente para no dañar la imagen, mientras se resuelve el tema del diputado Jaime Mulet.