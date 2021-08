Gobernador de Tarapacá y la crisis migratoria de la región: “Espero una reacción del Presidente”

Hace menos de una semana el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, envió un oficio al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, pidiendo que el Ejecutivo informe los avances del Plan Colchane, el que desde hace algunos meses busca terminar con la crisis migratoria que vive la región. “Lo único que hemos escuchado es que ha sido exitoso, cuestión que nos parece una falta de respeto”, dice al respecto.

En entrevista con La Tercera, el frenteamplista aborda la situación que se vive en la zona -cuyo gravedad el alcalde Javier García ha denunciado en los últimos días-, que lo tiene en un permanente tira y afloja con las autoridades de gobierno.

“Como no hemos tenido una notificación por parte del ministro de Interior, aprovecharemos la reunión que por primera vez tenemos todos los gobernadores y gobernadoras el jueves con el Presidente. Le vamos a entregar antecedentes de lo que está sucediendo, porque de verdad necesitamos que se llame a la responsabilidad al ministro del Interior, el mismo que estuvo en febrero en Colchane”, afirma.

¿Qué espera de esa reunión con Sebastián Piñera?

Yo espero una reacción del Presidente. No puede seguir dejando a las regiones postergadas y siguiendo solo la agenda nacional y específicamente de la Región Metropolitana. Creo que lo más prudente es que el Presidente le pida al ministro del Interior que venga, que converse con los alcaldes, que se reúna con el gobierno regional y que empiece a tomar acciones y a comprometerse con la comunidad, que necesita una respuesta rápida de parte del gobierno.

Hace algunos meses el gobierno anunció el Plan Colchane con refuerzos de fronteras, tecnología y ha presentado cifras exitosas de aplicación.

Yo tengo profundas diferencias con el gobierno. En estas últimas semanas se han vivido hechos muy trágicos en la región. Ayer falleció nuevamente un migrante, el número 11 de lo que va en este último tiempo. Creo que en verdad el gobierno está tomando esta situación con bastante liviandad.

¿Cómo está la situación en la región?

Los ciudadanos migrantes cuando ingresan se quedan unos días en Colchane hasta que bajan hacia Huara. Estas son comunas pequeñas, con mucha población de adulto mayor, y es preocupante por la contingencia sanitaria que se vive. Luego se trasladan a Pozo Almonte y llegan a Iquique. En esa ciudad se nota mucho menos la presencia de la población migrante, pero ya se percibe en espacios públicos. Aunque el gobierno diga lo contrario, de que dignifiquen algunas residencias, sin duda que eso no es así, debe haber algunas, pero que están siendo utilizadas por los procesos Covid.

¿Ha tenido alguna coordinación con el delegado presidencial?

Nos comunicamos a la semana que asumimos y nos pusimos a disposición. Y la verdad es que el delegado (Miguel Ángel Quezada) nos manifestó que tenían todo bajo control y eso nunca sucedió. Tampoco nos ha llamado para solicitar apoyo.

¿Se ha coordinado con otras gobernaciones?

Tenemos una muy buena relación con los otros gobiernos regionales y estamos todos tratando de impulsar agendas comunes, en la lógica de que el nivel central nos transfiera competencias y no solamente en este caso particular. Nosotros convivimos con Perú, Bolivia y Argentina, porque son zonas limítrofes. Tenemos bastante claro lo que necesitamos, derechamente eliminando la figura del delegado presidencial, para ser bien sincero. Eso es lo que vamos a pedir los gobernadores y gobernadoras de Chile para el próximo gobierno que asuma.

¿Eliminar la figura del delegado presidencial para siempre o en este caso en particular?

Tenemos en nuestra agenda algunos gobernadores de Chile el eliminar la figura del delegado presidencial. Es algo que vamos también a pedirle a los candidatos presidenciales, sabemos que ahí podemos tener mayor compromiso.

¿Y quiere mayores atribuciones para hacer qué, en este caso?

Lo primero de lo que hay que preocuparse es que la frontera sea resguardada y que tenga mayor apoyo. En las fronteras, para fiscalizar, ahora hay que hacerlo visualmente y lo que se ha pedido hace tiempo es un camión escáner que haga una revisión más inmediata. Hoy ciertas cosas están en manos del delegado, y otras, en el gobernador. Dotarnos de más atribuciones significa que a la institucionalidad actual le podamos hacer ciertos ajustes. Hay una política ambigua.

¿Cómo resolvería usted la situación? ¿Garantizaría acceso a residencias? ¿Regularizaría?

Es un tema complejo que no tengo ni siquiera la posibilidad de pensar. Se tiene que trabajar con todos los actores, tomar decisiones. No puede ser que tengamos migrantes, con niños y mujeres en las calles y no nos provoque nada. Si bien es importante un refugio temporal, también hay que tomar decisiones a nivel nacional; qué se va a hacer en política internacional, si nuestro Presidente invitó a los extranjeros en Cúcuta. Hay que ver qué estrategia tendría el gobierno para detener el ingreso masivo y que escapa a la región misma.

¿Han tenido efecto las expulsiones de Chile en esta crisis?

El país no tomó cartas en el asunto desde que comenzó el ingreso de extranjeros. El sistema no está preparado, las instituciones no estaban preparadas. Y creo que desde ahí cada una de las acciones son muy menores. No tiene ningún impacto subir a un grupo de extranjeros a un avión si no somos capaces de hacernos cargo del grueso de ciudadanos extranjeros irregulares, que no tienen dónde dormir, con guaguas en las esquinas. Yo creo que el gobierno no ha hecho nada, o ningún esfuerzo porque esto sea enfrentado. Me da la impresión que no hay intención de enfrentar este conflicto.

¿Cómo se han involucrado los militares?

El equipo que tienen (los militares) seguramente no es suficiente para abordar la pandemia y aún más para abordar esta situación de ingreso de migrantes. Creo que la capacidad es muy menor y no ha provocado un efecto significativo el que tengamos a los militares en la frontera o acompañando a carabineros.

¿Por qué no se ha logrado poner freno a todo esto?

Yo veo que para el ministro del Interior y el canciller, Tarapacá no es una zona relevante. Lamentablemente todo esto es consecuencia de un centralismo abusivo con los territorios, que nos abandona incluso en situaciones como estas, de emergencia.

Como parte del Frente Amplio, ¿qué ha hablado con Gabriel Boric sobre esta situación?

Tenemos una reunión pendiente con Gabriel precisamente durante esta semana para hablar de esta situación. Espero que podamos sacar algunos anuncios importantes.

¿Es necesario ser más tajantes al respecto?

Yo espero eso de Gabriel. Espero que Gabriel tenga la misma convicción que yo de que esta situación es muy urgente de atender y que se nos permita a los territorios, donde estamos viviendo el conflicto, tener la posibilidad de resolverlo.