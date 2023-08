Hacienda posterga reunión por pacto fiscal tras negativa de Chile Vamos a asistir a cita con Marcel

Fue cerca de las 20 horas de este martes cuando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, postergó la reunión con los partidos con representación parlamentaria, que estaba inicialmente fijada para este jueves. Ahora el encuentro, se pretende realizar después de la semana distrital -a partir del 21 de agosto- lo que se da en medio de la dura arremetida de la oposición contra el gobierno.

La decisión se tomó luego de que tanto la UDI como Evópoli anunciaran con molestia que no acudirían a la cita con el jefe de finanzas, mientras que al cierre de esta edición el presidente de RN, Francisco Chahuán, junto a los diputados y senadores del partido integrantes de la Comisión de Hacienda se debatían si acudir o no.

Entre los participantes comentaban que lo más probable era que el partido finalmente se restara del encuentro, lo que implicaría que la oposición en su conjunto no acudiría a la cita. Finalmente el encuentro se canceló, según Teatinos 120, debido a una petición de los parlamentarios oficialistas.

Se trató así de nuevo desmarque de la oposición con el gobierno, que el viernes suspendió la mesa de diálogo por pensiones, lo que despertó molestia en la oposición y provocó que desde los partidos definieran radicar los diálogos con La Moneda en el Congreso Nacional, y no a través de instancias prelegislativas.

Esta fue la tónica que promovió la UDI, luego de que su presidente, el senador Javier Macaya, anunciara que el gremialismo suspendía cualquier diálogo con La Moneda hasta que no saliera el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), del gabinete, a quien apuntan como responsable político de la crisis de las transferencias de entidades públicas a fundaciones. El gremialismo de hecho fue el primer partido en bajarse de la mesa de pensiones.

Pero desde RN y Evópoli continuaron dialogando con el gobierno en materia de pensiones, e incluso arremetieron contra la UDI por la decisión de bajarse. De hecho, las presiones se encontraban latentes hasta ayer martes. “Es un error, acá no se puede entender que en un tema tan importante para los chilenos, como las pensiones, finalmente un partido decida salirse de la mesa. Se lo he dicho a Javier (Macaya), es un error”, dijo el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, mientras que el secretario general del partido, Diego Schalper, sostenía en la mañana que “el mejorar las pensiones es un desafío de Estado, que tiene que ver con la legitimidad y valoración del sistema político. La corrupción es nociva para la credibilidad. Pero también lo es el inmovilismo. Necesitamos erradicar la corrupción al mismo tiempo que damos respuestas”.

Sin embargo, en vista del retiro que Evópoli anunció de las conversaciones por pensiones y de la reunión por el mencionado pacto fiscal, en RN comenzó a fraguarse un consenso de bajarse de las mesas de diálogo.

“Después de lo sucedido con la suspensión arbitraria de la mesa de pensiones, preferimos seguir conversando en el Congreso”, dijo el senador Luciano Cruz-Coke. En Evópoli comentaron que se sintieron usados y que quedaron mal parados como oposición. “Lo de pensiones es una vergüenza. El gobierno supera todo los límites. Comparto lo señalado por Luciano Cruz-Coke. Debemos restarnos de las falsas instancias de diálogo del gobierno. Nos tenían en una mesa de pensiones, donde ni siquiera escucharon nuestra propuesta, mientras negociaban con la DC. Con este acto de traición, de quien no esperamos lealtades, pero al menos responsabilidad, no podemos seguir en ninguna mesa”, dijo el diputado Jorge Guzmán.

Al cierre de esta edición, comentaban en RN que lo más probable era que se bajaran de la cita con Marcel, lo que marcaría un nuevo gesto de dureza de la oposición hacia el Ejecutivo, que ve en el pacto fiscal y en la reforma de pensiones una oportunidad para desplegar su programa de gobierno.

De ahí que pese a las presiones iniciales, en la UDI consideraran que ha sido exitosa parte de la estrategia, con el repliegue de la oposición a la postura de restarse de los diálogos.

De hecho, desde RN le dieron la razón a la estrategia del gremialismo. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que “el gobierno se bajó de la propia mesa que ellos establecieron. Es muy raro lo que ha pasado, porque cerró una mesa de diálogo que no terminó en nada, que no llegó con ningún acuerdo y que simplemente sirvió para hacer el punto de que habían escuchado a las partes. Pero no trajo ningún efecto positivo en la tramitación del proyecto. Y en ese sentido la UDI tiene razón, porque se demostró que el gobierno no tiene espíritu de diálogo”.

Un endurecimiento que además se da en momentos en que el Partido Republicano anunció una acusación constitucional contra Jackson.

Por ello es que en Chile Vamos y en la UDI comentaban que parte de la estrategia de no dialogar con La Moneda, tiene relación con el debilitamiento que tiene el gobierno, y que cualquier acercamiento que tengan con el Ejecutivo es favorecerlos.