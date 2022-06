Hermann González: “Existe el riesgo de una mayor persistencia inflacionaria, especialmente si se producen nuevos shocks que impacten las materias primas”

El coordinador macroeconómico de Clapes UC y vicepresidente del Consejo Asesor Fiscal (CFA), Hermann González, analizó el Informe de Política Monetaria (IPoM).

En su visión, el Banco Central (BC) se pone al día en las proyecciones inflacionarias con un escenario realista y por ello abre la opción de que la tasa de interés supere el 10% este año. En materia de crecimiento, dijo que “la caída del Producto Interno Bruto para el próximo año pasa de ser un escenario de riesgo en marzo, a ser el escenario central (ahora)”.

¿Cuál es su lectura del IPoM entregado por el Banco Central?

-Es un informe que sincera el escenario inflacionario, con un ajuste muy relevante de las proyecciones, que se hace cargo de las sorpresas de los últimos meses, pero también reconoce un proceso mucho más persistente de lo previsto. El informe entrega una guía para la Tasa de Política Monetaria (TPM) que se hace cargo de la mayor inflación observada y prevista, y abre la posibilidad de que la tasa de interés incluso supere el 10% en escenarios de riesgo. En materia de actividad económica, los cambios son menores, pero no por eso menos relevantes. Para este año se da cuenta de un cambio de composición en la demanda, con un consumo más resiliente de lo previsto, pero con una inversión más débil. Y, para el próximo año, la caída del producto pasa desde ser un escenario de riesgo en marzo, a ser el escenario central.

¿Hay un mayor énfasis en la persistencia inflacionaria en este informe que en el de marzo? ¿El BC subestimó el riesgo inflacionario que ya estaba presente en marzo?

-Una vez más la inflación superó las expectativas de todos los agentes durante los últimos tres meses. Ciertamente la inflación está siendo mayor y más persistente de lo que proyectó el Banco Central en marzo y, en este informe, se reconoce esa mayor persistencia y se anticipa que la inflación se mantendrá elevada al menos en lo que resta de este año. Una visión que esta vez tiende a estar más en línea con lo que proyecta el mercado.

¿Comparte la visión de que la inflación en 12 meses llegará a un peak de 13% y que el cierre de año será cercano a 10%?

-Con la información disponible, ese parece ser un escenario plausible para la inflación. Pero la incertidumbre es particularmente alta y los errores de proyección han sido muy significativos en los últimos meses, por lo que no hay garantía de que esta sea efectivamente la evolución de la inflación en lo que resta del año.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, dijo que dos tercios del aumento de la inflación siguen siendo por factores internos. ¿Suscribe ese análisis?

-El informe ratifica la visión de que los principales responsables del aumento de la inflación desde inicios del año pasado son factores internos, asociados con el exceso de liquidez y el alza del tipo de cambio. El Banco Central estima que dos tercios del aumento de la inflación acumulada desde 2021 corresponde a factores internos. Sin embargo, en los últimos meses el componente externo ha ganado relevancia, como consecuencia de la guerra en Ucrania y su efecto en los precios de los alimentos y la energía.

Pese a que sube fuertemente la proyección para este año, a 9,9%, la visión del BC para la reducción de los precios sigue siendo optimista, ya que espera que el próximo año finalicen en 2,7%, menor al 2,9% esperado en marzo. ¿Comparte esa proyección?

-Es probable que la inflación disminuya con la fuerza que proyecta el Banco Central, pero ello requerirá que los precios de los alimentos, la energía y el transporte no continúen subiendo con la intensidad que lo han hecho hasta ahora y que tanto la demanda interna como el impulso externo se desaceleren de acuerdo con lo previsto. Si bien este episodio no es equivalente al de 2008-2009, en esa ocasión la inflación pasó muy rápido desde niveles de 10% a valores negativos. En esa ocasión fue una recesión mundial lo que generó el ajuste, esperemos que esta vez el ajuste sea más moderado y no tengamos que pasar por algo similar a lo de ese entonces.

¿Hay riesgos de que la inflación se mantenga alta por más tiempo y la economía se contraiga en 2023? ¿Se puede dar una estanflación?

-Existe el riesgo de una mayor persistencia inflacionaria, especialmente si se producen nuevos shocks que impacten los precios de las materias primas o las cadenas de suministros, algo que por definición no es posible anticipar. En relación con el crecimiento económico, las proyecciones del Banco Central pasaron desde considerar una caída del producto en 2023 como un escenario probable en marzo, a considerarlo ahora como el escenario central. La inflación está hace varios meses sobre la meta del Banco Central y el producto caerá bajo su tendencia, sin embargo, este es un proceso de ajuste necesario dados los desequilibrios generados durante 2021. En este contexto, en la medida que no entremos en un proceso persistente de alta inflación y crecimiento bajo o negativo, podremos evitar caer en lo que se entiende por estanflación.

Con respecto a la tasa de interés, el BC elevó el techo del corredor a 10,5% pero en su escenario central esperan subirla hasta 9,5%. ¿Suscribe esa trayectoria?

-Si la inflación evoluciona en línea con lo previsto, es decir, llega a un máximo en torno a 13% interanual en los próximos meses, entonces la tasa de interés debería llegar a un máximo entre 9,5% y 9,75%. Sin embargo, en un escenario en que la inflación vuelve a sorprender al alza como lo hizo en marzo y abril, la TPM deberá subir incluso sobre 10%.