Histórico fallo en EE.UU.: declaran culpable de “asesinato” a policía en el caso de George Floyd en medio de temores de protestas

Después de tres semanas de juicio y en una decisión unánime por parte de los 12 miembros del jurado, el expolicía Derek Chauvin fue declarado culpable este martes de los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario que enfrentaba por la muerte del exguardia afroamericano George Floyd, en un caso que dejó al descubierto profundas divisiones raciales en Estados Unidos.

Floyd, de 46 años, falleció el 25 de mayo de 2020 a manos del entonces agente de policía de Minneapolis, quien se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos mientras él gritaba que no podía respirar, provocándole la muerte. El incidente generó una oleada de protestas contra el racismo y la brutalidad policial, al tiempo que aumentó la visibilidad de otros hechos similares contra ciudadanos negros. Chauvin, de 45 años, podría pasar décadas tras las rejas por el asesinato de Floyd.

Antes de que se diera a conocer el veredicto, decenas de personas se reunieron en las afueras del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin, en una situación que las autoridades temían podía derivar en protestas. Según el diario The Wall Street Journal, había gran tensión en las personas ahí reunidas. En conversación con el periódico, Toshira Garraway, fundadora de Families Supporting Families Against Police Violence, señaló: “Esto no es Minnesota, esto es Mississippi. Si el veredicto no es culpable, rezo por esta ciudad, rezo por Estados Unidos, porque ya no toleraremos esta supremacía blanca”.

La gente celebra mientras se anuncia el veredicto en el juicio al exoficial de policía Derek Chauvin frente al Centro de Gobierno del Condado de Hennepin, en Minneapolis. Foto: AFP

Chauvin estaba acusado de “asesinato en segundo grado”, que conlleva hasta 40 años de prisión. Este cargo asume que mató a alguien en el marco de un crimen peligroso, a pesar de que no tenía la intención de causarle la muerte. También había sido inculpado de “homicidio involuntario en segundo grado”, con una pena máxima de 10 años de prisión. Este cargo implica negligencia culposa: haber asumido conscientemente poner en riesgo la vida de otros. Además, enfrentaba el cargo de “asesinato en tercer grado”, que implica hasta 25 años de prisión. Este cargo se aplica a personas que han causado la muerte sin intención de provocarla, al cometer un acto peligroso para otros con un “espíritu depravado” que denota desprecio por la vida humana.

Se espera que la sentencia se conozca en ocho semanas, después de que se produzca un informe previo sobre los antecedentes de Chauvin. El juez Peter A. Cahill también tendrá que determinar si hubo circunstancias especiales del crimen que justificarían una condena más larga que las penas de prisión establecidas por las pautas judiciales de Minnesota.

Los otros tres oficiales involucrados en el arresto de Floyd, Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, serán juzgados a fines de agosto.

El abogado defensor Eric Nelson y el acusado, Derek Chauvin (a la derecha), en el Palacio de Justicia del Condado de Hennepin, en Minneapolis. Foto: AP

El Presidente Joe Biden confirmó que llamó a la familia de Floyd el lunes para ofrecerle sus oraciones. El mandatario dijo que “sólo puede imaginar la presión y la ansiedad que están sintiendo”. “Son una buena familia y piden paz y tranquilidad, sin importar cuál sea ese veredicto”, sostuvo. “Estoy rezando para que el veredicto sea el veredicto correcto. Es abrumador, en mi opinión. No diría eso si el jurado no estuviera en aislamiento ahora”.

El mandatario ha lamentado en varias ocasiones la muerte de Floyd, pero anteriormente no había opinado sobre el juicio en sí.

El jurado reanudó sus deliberaciones el martes por la mañana después de pasar unas horas el lunes discutiendo el caso a puerta cerrada. En los argumentos finales, un fiscal dijo a los miembros del jurado que Chauvin “tenía que saber” que le estaba exprimiendo la vida a George Floyd mientras el detenido insistía una y otra vez que apenas podía respirar, antes de quedar totalmente en silencio.

Para los analistas el veredicto y sus consecuencias serán una prueba para Biden, quien se ha comprometido a luchar en el combate al racismo en las filas de la policía y a ayudar a los afroamericanos que lo apoyaron en grandes números el año pasado, a raíz de las protestas que asolaron a la nación después de la muerte de Floyd y que reanudaron el debate nacional sobre el racismo. Sin embargo, también ha respaldado la labor de la policía, que enfrenta críticas por sus tácticas y métodos de entrenamiento.

Los fiscales construyeron su caso en gran parte en torno a un video de un teléfono celular que se conoció un día después del asesinato. En la grabación se mostraba a Floyd esposado y boca abajo en la calle mientras Chauvin, quien es blanco, se arrodillaba sobre su cuello y espalda durante más de nueve minutos.

Según The Wall Street Journal, los fiscales se vieron sometidos a una presión considerable por parte de activistas y políticos para obtener una condena por asesinato en el caso, a pesar de que esos veredictos contra agentes de policía son raros.

Biden: “Un paso gigante”

Biden se comunicó este martes con la familia de Floyd tras el veredicto que encontró culpable a Chauvin de su asesinato. En una llamada telefónica compartida por el abogado de la familia Floyd, Ben Crump, el mandatario dijo estar “aliviado” por el hecho de que el expolicía fuera condenado por los tres cargos presentados en su contra y se mostró optimista sobre la posibilidad de que el caso catalice una reforma del sistema policial en Estados Unidos.

“Lograremos hacer mucho más, mucho más. Y seguiremos hasta que lo logremos”, afirmó Biden, quien se encontraba junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, y la primera dama, Jill Biden.

Luego de que un miembro de la familia de Floyd le dijera que el caso podría dar envión a la iniciativa para reformar el sistema policial y de derechos civiles -bautizada en su nombre-, Biden aseguró que su administración buscará “hacer eso y más”. “Esta podría ser nuestra primera oportunidad para abordar genuinamente el racismo sistémico”, expresó.

Por su parte, Harris dijo que “el día fue uno de justicia en Estados Unidos”. “Por el nombre y la memoria de George, vamos a asegurarnos de que su legado quede intacto y que la historia vea que tuvieron que sacrificar demasiado, pero que gracias a ustedes y al presidente que tenemos en la Casa Blanca podremos sacar algo bueno de esta tragedia”, agregó.

“Nada lo puede traer de vuelta, pero esto puede ser un paso gigante en la marcha hacia la justicia en Estados Unidos”, señaló el mandatario.