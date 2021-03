Caso George Floyd: las claves para entender el juicio que conmociona a EE.UU.

Casi un año después de la muerte del guardia afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, incidente que provocó una protesta histórica contra el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo, el juicio contra el exagente Derek Chauvin entra en una fase decisiva hoy en Minneapolis, con la exposición de las declaraciones tanto de la fiscalía como de la defensa.

Chauvin, de 45 años, de los cuales pasó 19 en el Departamento de Policía de Minneapolis, está acusado de asesinato y homicidio involuntario. El 25 de mayo de 2020, Chauvin apretó con su rodilla durante casi nueve minutos el cuello de Floyd, quien estaba inmovilizado en el suelo y esposado.

El arresto de Floyd fue grabado y subido a internet por un transeúnte. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y llevaron a que multitudes salieran a las calles de Nueva York, Seattle, París o Sydney para denunciar el racismo y la violencia policial contra las minorías.

Captura de video de la audiencia de hoy en el condado de Hennepin. La audiencia es presidida por Peter Cahill. Foto: AP

“Derek Chauvin traicionó esta placa cuando utilizó fuerza excesiva e irracional sobre el cuerpo de George Floyd”, dijo el fiscal Jerry Blackwell en la apertura del juicio. “Que puso sus rodillas sobre su cuello y su espalda, moliéndolo y aplastándolo hasta el mismo aliento, no damas y caballeros, hasta que la vida misma fue exprimida de él”, enfatizó sobre el video de la muerte del hombre afroamericano. A continuación, las claves para entender el juicio.

Los cargos contra Chauvin

Chauvin enfrenta cargos de homicidio involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd.

El asesinato en segundo grado conlleva la pena potencial más alta. Si es declarado culpable de ese cargo, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El asesinato en segundo grado también requiere la mayor carga de la prueba. Según el estatuto estatal, los fiscales tendrán que probar que Chauvin causó la muerte de Floyd “mientras cometía o intentaba cometer un delito grave”, que en este caso es agresión.

El cargo menor de asesinato en tercer grado conlleva una pena de hasta 25 años. El juez de distrito del condado de Hennepin, Peter Cahill, que supervisa el juicio, aceptó la solicitud de los fiscales de restablecer el cargo este mes. Cahill había rechazado el cargo hace unos meses, argumentando que las circunstancias que rodearon la muerte de Floyd no lo justificaban. El estatuto de Minnesota requiere prueba de que la persona acusada cometió un “acto eminentemente peligroso para otros”.

Un tribunal de apelaciones dictaminó el mes pasado que el estatuto podría aplicarse en este caso. El abogado de Chauvin, Eric Nelson, apeló ese fallo, pero la Corte Suprema del estado se negó a intervenir. Los expertos legales dijeron que la reinstalación fue una victoria para los fiscales, porque aumenta las probabilidades de que los miembros del jurado condenen a Chauvin por asesinato.

El exagente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, escucha la apertura de los argumentos en el juicio en su contra. Foto: Reuters

Transmisión en directo

Debido a la pandemia, el juicio se llevará a cabo sin público, pero las audiencias se transmitirán en vivo y muchos estadounidenses las seguirán de cerca. Desde la perspectiva de los medios, el juicio contra Chauvin será el mayor de la era de la transmisión en directo o del “streaming”, dijo la cadena CNN. Los argumentos de apertura comenzaron cerca de las 11.00 de Chile.

La gente estará mirando en servicios de transmisión en directo como Law & Crime, así como en redes de televisión como HLN. “Ha habido otros juicios en los últimos años que han ganado interés nacional (los juicios de Amber Guyger, Michelle Carter, Robert Durst), pero definitivamente no en la misma escala”, dijo a CNN el propietario de Law & Crime, Dan Abrams.

Sentencia

Se espera que el veredicto sea conozca a fines de abril o principios de mayo. El jurado está compuesto por nueve mujeres y seis hombres. Nueve de sus miembros se identifican como blancos, cuatro como negros y dos como mestizos. Tienen edades comprendidas entre los 20 y los 60 años.

Los 12 jurados deberán pronunciarse por unanimidad. De lo contrario, el juicio se considerará nulo. Este escenario, señalan los analistas, o una absolución, podrían desencadenar nuevos disturbios en Minneapolis, luego de los que estallaron a fines de mayo pasado.

Según la cadena France Presse, los juicios a agentes de policía por actos de violencia cometidos en el desempeño de sus funciones son de hecho muy raros y las condenas lo son aún más.

El abogado Ben Crump, el reverendo Al Sharpton y la familia de George Floyd se arrodillan durante una conferencia de prensa hoy en Minneapolis. Foto: AFP

Video de la muerte

Se espera que la pieza central de evidencia de los fiscales contra Chauvin sea justamente el video grabado por un transeúnte, que muestra cuando el ahora exagente apretaba el cuello de Floyd con su rodilla.

Según The Wall Street Journal, la defensa más fuerte de Chauvin probablemente radica en la evidencia forense y médica y el testimonio de expertos que podrían considerar la muerte de Floyd como un evento propio de su condición médica.

Los abogados externos dicen que el juicio de Chauvin se perfila como una batalla legal entre dos tipos diferentes de evidencia que han demostrado ser efectivos en otros juicios: visuales viscerales versus detalles técnicos. El destino de Chauvin depende de lo que el jurado considere más convincente.

“Para la fiscalía, la parte clave del caso son ocho minutos y 46 segundos de video, y ellos construirán todo lo demás a su alrededor”, dijo a The Wall Street Journal Jack Rice, un abogado defensor criminal en St. Paul y exfiscal que ha seguido el juicio. “La razón por la que es tan crítico es que el video es objetivo, ese será su argumento. No se puede negar el tiempo, el lugar, el comportamiento”, añadió.

Los expertos legales esperan que el abogado de Chauvin, Eric Nelson, retrate a su cliente como un profesional condecorado y experimentado que hace un trabajo peligroso y utiliza una técnica de restricción para la que estaba capacitado. Su declaración de apertura probablemente tratará de culpar de la muerte de Floyd a su enfermedad cardíaca que amenaza su vida y a las drogas en su sistema mientras se resistía al arresto.

Manifestantes de Visual Black Justice realizan una manifestación antes del juicio del exoficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin. Foto: AFP

Evidencia forense

The Wall Street Journal cita lo establecido por el médico forense jefe del condado de Hennepin, Andrew Baker, quien calificó la muerte de Floyd de homicidio, lo que significa que las acciones de otra persona contribuyeron a su muerte. Pero también dijo que Floyd tenía un nivel potencialmente fatal de fentanilo (narcótico que se puede usar como anestésico y como analgésico) en su sistema, junto con metanfetamina.

Baker indicó que no había evidencia anatómica de lesión en el cuello de Floyd ni evidencia de autopsia de que se cortó el suministro de sangre o aire, según un resumen de una entrevista con el FBI y los fiscales federales que se presentó como prueba.

Minneapolis contra la vigilancia policial

The New York Times señala que ha habido un aumento de la violencia en la intersección donde murió Floyd, al punto que los repartidores se niegan a pasar por esas calles. El periódico reporta que se han producido tiroteos, con víctimas de disparos ensangrentadas arrastradas a ambulancias debido a las barricadas que mantienen alejados a la policía y los vehículos de emergencia. Los delitos violentos se dispararon en un 66% el año pasado, según estadísticas del Departamento de Policía. Y durante este año, hasta ahora, poco ha cambiado.

El área se ha convertido en una especie de zona autónoma, con barreras y carteles que la llaman “el estado libre de George Floyd”. La policía se ha mantenido alejada durante casi un año para evitar aumentar las tensiones.

A ello se suma que los residentes de toda la ciudad todavía se quejan de que los oficiales usan fuerza excesiva y los oficiales acusan a algunos miembros de la comunidad de enemistarse con ellos.

Los partidarios de quitarle fondos a la policía han aplaudido las medidas para redirigir US$ 8 millones del presupuesto del Departamento de Policía, que ahora asciende a unos US$ 170 millones. Algunos de esos fondos se han destinado a la Oficina de Prevención de la Violencia, que ha visto cómo su presupuesto se multiplicó por más de cuatro durante el año pasado, a aproximadamente US$ 7 millones.