“Hogares con ruedas”: estadounidenses adaptan vehículos para vivir durante la pandemia

A más de un año de que el Covid-19 se transformara en la mayor preocupación mundial, millones de personas han comenzado a rediseñar sus vidas después de los confinamientos y restricciones de movimiento. La crisis económica, el desgaste mental generado por el teletrabajo y el anhelo de mayor libertad han llevado a cada vez más gente a repensar su forma de vivir.

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia. Con más de 34 millones de casos y 617 mil fallecidos, los estadounidenses enfrentaron meses de incertidumbre, temor a un contagio y al despido. La ansiedad y la depresión se transformaron en sentimientos diarios en los hogares de EE.UU., de acuerdo con un sondeo de Pew Research Center.

En este escenario, los vehículos han sido la vía de escape. La Oficina del Censo de Estados Unidos informó que alrededor de 140 mil camionetas, automóviles recreativos o botes fueron inscritos por ciudadanos como unidades de vivienda en 2019, lo que revela un alza en comparación con las cifras de 2016, cuando el número fue de 102 mil.

De hecho, un reciente sondeo realizado por la organización Move muestra que un 52% de los estadounidenses ahora es más “propenso” a considerar vivir en un vehículo adaptado. La mayoría de ellos son millennials.

Una combi Volkswagen en San Francisco, California. Foto: AFP

Según The Economist, no existe una única razón por la que cada día son más los que han convertido sus autos en hogares. Por un extremo están las personas sin hogar y, por otro, los denominados “nómadas digitales”, que se han vuelto una tendencia en redes sociales, en una mezcla de generación de contenidos sobre paisajes y remodelación de espacios.

Un ejemplo del crecimiento del negocio es la empresa Outdoorsy, un emprendimiento dedicado al arriendo de camionetas y vans que tras ver paralizado su funcionamiento por la pandemia registró un alza de 4.000% en los últimos meses, a medida que los parques nacionales y el turismo comenzaron a reabrir.

Los estadounidenses están migrando de las grandes ciudades para alejarse de las multitudes y el alto precio de las viviendas, buscando ahora otro tipo de comodidades, como tener más espacio y áreas verdes, lo que coincide con la “normalización” del trabajo a distancia.

La venta de automóviles usados ha sido protagonista del #VanLife. Uno de los “favoritos” es el furgón Sprinter. Este modelo generó que la empresa Mercedes Benz fuera una de las pocas en celebrar durante la cuarentena. Mientras las ventas generales de vehículos de esta marca caían un 8,9% el año pasado, las del Sprinter -cuyos modelos nuevos tienen un valor de más de US$ 50 mil- crecieron en un 22,5%.

De acuerdo con el diario USA Today, la mayoría de los nuevos nómades son parejas jóvenes que buscan viajar y que siguiendo tutoriales de YouTube han realizado tareas de aislamiento o cableado eléctrico en sus vans para adecuar el espacio. Muchos de ellos dejaron de pagar arriendos para solo mantener sus gastos fijos, seguros médicos o servicios telefónicos, mientras que sus membresías vigentes en gimnasios les permiten acceder fácilmente a duchas o baños.

La mayoría de los nuevos nómades son parejas jóvenes que buscan viajar, según USA Today. Foto: AFP

Aunque, por otro lado, algunos de los nuevos residentes de hogares con ruedas no han tenido otra opción. Las estimaciones oficiales advierten que casi uno de cada 500 estadounidenses no tiene un lugar donde vivir. Empujados por los problemas económicos y desalojos ante deudas hipotecarias, miles de personas se han visto obligadas a refugiarse en vehículos y vans para tener mayor seguridad, lo que hace difícil monitorear el impacto de este fenómeno.

La National Alliance to End Homelessness advierte que los estadounidenses afroamericanos, multirraciales, hispanos y latinos tienen muchas más probabilidades de ser personas sin hogar en comparación con los ciudadanos blancos. Un informe de la organización Vivienda y Desarrollo Urbano cifró que aunque los ciudadanos negros representan solo el 13% de la población, representan el 39% de las personas sin hogar y más del 50% de familias con niños sin hogar.

Según el diario británico The Guardian, EE.UU. no es el único lugar en el que la vida sobre ruedas va en alza. En Reino Unido no hay un recuento oficial de las personas que viven en vehículos, pero la organización Crisis estimó en diciembre de 2018 que serían alrededor de 12 mil las personas que viven en autos, carpas o transporte público. Un número que cada vez sería mayor ante la falta de vivienda y crecimiento de la pobreza potenciado por la pandemia.