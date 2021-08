IFE: oficialismo valora anuncio de Piñera, pero sigue evaluando apoyo al cuarto retiro

Una buena recepción tuvo en el oficialismo el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de extender el IFE universal hasta noviembre, como ayuda económica para la población, pero no consiguió el compromiso general del sector de votar en contra del proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones.

El Mandatario dio a conocer su propuesta a un día de que se iniciara la discusión del proyecto de ley del cuarto retiro de fondos de pensiones, que está en tabla para este miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Tanto parlamentarios de la UDI como de RN -que habían votado anteriormente a favor de otros retiros de pensiones- habían pedido a La Moneda extender el IFE hasta diciembre, para no tener que votar nuevamente a favor de la iniciativa.

Previo al anuncio del gobierno, el abanderado presidencial del sector, Sebastián Sichel, llamó públicamente a los parlamentarios de su sector a ordenarse en contra de un cuarto retiro y mantuvo contactos fluidos con La Moneda para asegurar la extensión del IFE, convirtiendo el tema en una prueba de su liderazgo.

Tras la propuesta dada a conocer hoy por el Presidente, algunos legisladores de RN dijeron que ya no se hacía necesario avanzar en un nuevo retiro. Pero fueron varios los que mantuvieron la incógnita o, derechamente, se mostraron a favor de seguir avanzando en ese proyecto.

El diputado Camilo Morán calificó el anuncio del gobierno como “un buen paso”. “Creo que alcanza el nivel de suficiente, por lo mismo, hago el llamado inmediato a mis colegas parlamentarios a entrar en reflexión por la discusión del cuarto retiro y ojalá postergarlo para más adelante”, reafirmó.

En la misma línea se manifestó su par Miguel Mellado, quien dijo que “me parece bien la extensión del IFE, porque eso les da seguridad a las familias chilenas para seguirse protegiendo del Covid”.

El diputado Jorge Durán, autor del proyecto de ley del cuarto retiro, dijo que “hoy en día las condiciones no están dadas para un cuarto retiro, ni tampoco para un IFE”... A mí me han criticado de populista, pero hoy en día está siendo más populista el gobierno. Hay que cuidar la billetera fiscal”, dijo.

En evaluación

El diputado Eduardo Durán, por su parte, valoró el anuncio del Ejecutivo, pero advirtió que sigue evaluando sumarse a un cuarto retiro. “Me parece bien que el gobierno haya extendido el IFE, pero no tengo contemplado negarme a legislar sobre el cuarto retiro. Sigo creyendo que es algo necesario para la clase media, y hay que considerar otros elementos, como la incertidumbre de la pandemia, que no se sabe acerca del desempleo, la inflación”.

Y Frank Sauerbaum afirmó que “yo lo voy a evaluar. He votado a favor de los tres (retiros) anteriores y estoy dispuesto a votar a favor de nuevo. Me parecen complementarias las dos medidas. Vamos a ver las cifras y las consecuencias como alza de inflación o ajuste de tasa de interés que pueden contraer la economía. Mucha gente de clase media empobrecida y temerosa del futuro ve en el retiro una forma de pagar deudas, emprender o salvar su pyme. Mientras no tengamos una completa normalidad, todas las ayudas serán positivas”.

En tanto, Tomás Fuentes (RN) hoy dijo estar en contra del cuarto retiro y enfatizó que “es bueno debatir retiros objetivos y excepcionales en casos como enfermedades de alto costo, para adquirir una vivienda o para personas con montos bajos o prontos a jubilar”.

¿Reelección en duda?

En la UDI, en tanto, hubo 15 parlamentarios que votaron a favor del tercer retiro y otros tres se abstuvieron. Tras el anuncio gubernamental, y pese a que los diputados gremialistas fueron los primeros en pedirle a La Moneda que extendiera el beneficio, hoy muy pocos legisladores se comprometieron a votar en contra del proyecto del cuarto retiro.

Uno de ellos es Nino Baltolu -quien había votado a favor en abril-, mientras que el jefe de bancada, Juan Antonio Coloma, que se había abstenido, también rechazará la iniciativa.

En tanto los diputados Álvaro Carter y Virginia Troncoso están por avanzar en el proyecto que La Moneda busca frenar. Ambos, junto a Sandra Amar, respaldaron la idea desde la primera oportunidad en que se legisló, razón por la que terminaron renunciando a su militancia, aunque continúan integrando la bancada de la UDI. Según cercanos a Amar, ella también volvería a aprobar el retiro de un 10%.

Su par Gustavo Sanhueza no ha decidido si mantendrá o no su abstención, pues dice que analizará el proyecto “en su mérito” debido a los efectos que puede generar, tales como un alza de precios por el aumento de demanda.

En el caso de Gastón von Mühlenbrock, su voto a favor podría variar, dice, una vez que conozca en detalle la propuesta del Ejecutivo. “Hay que estar bien seguro de que se cumplió lo que pedimos”, sostiene, y añade que “quiero conocer en detalle las implicancias técnicas, cómo va a operar este anuncio del gobierno”.

Por otro lado, diputados como Sergio Bobadilla, Christian Moreira, Sergio Gahona y Renzo Trisotti se declaran en reflexión, mientras que otros tantos prefirieron omitir su respuesta.

De acuerdo a fuentes del partido, el hermetismo con que algunos legisladores prefieren mantenerse tiene que ver con la decisión que habría adoptado la directiva y el comité electoral de la UDI, en orden a no respaldar las reelecciones de quienes estén a favor del proyecto.

Considerando ese factor y el que la UDI haya exigido la extensión del IFE como alternativa a un cuarto retiro, fuentes del partido creen que el resultado podría ser muy parecido al del primer 10%, en que hubo muy pocos “descolgados” en el gremialismo.

De hecho, tras la reunión de comité político ampliado del lunes -instancia en que se abordó la idea de extender el beneficio-, el presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que “si existe una prórroga del Ingreso Familiar de Emergencia, y es la razón por la que hemos estado solicitando aquello (...), los diputados de la UDI van a votar en contra del cuarto retiro”.

Dudas con el detalle

Si bien lo recibieron con buenas noticias, para los parlamentarios oficialistas no pasó desapercibido el detalle de que el pago del mes de noviembre para el IFE se realice los primeros días de diciembre, sin implicar ello que se pague este último mes completo como habían pedido. Al igual que las dudas que hay sobre si en septiembre se pagará el monto completo, o la mitad como está contemplado actualmente.

Sobre este punto, Morán indicó que “vamos a insistir ante el Ejecutivo, en la confianza de que el IFE en septiembre llegue al 100% y que sea realmente hasta diciembre. Necesitamos una lectura correcta, que no dé pie a estas interpretaciones. El anuncio es positivo, ayuda a entrar en reflexión de si es el momento o no de apoyar un cuarto retiro, pero el anuncio tiene que ser completo”.

A la vez que el RN Andrés Celis hizo “un llamado al gobierno a que extienda en su plenitud y de manera íntegra el IFE, para que sea un beneficio sin letra minúscula. No puede ser que se mantenga el 50% en septiembre, porque la idea de la extensión no es engañar a las personas, sino que ellas reciban el IFE Universal mientras exista la prórroga, es decir octubre, noviembre y diciembre”.

Mientras que Eduardo Durán manifestó que “esperamos que desde el gobierno se explique bien el alcance de este IFE, porque toda la gente tiene entendido que va a cubrir hasta todo el mes de diciembre. Esperamos que haya una respuesta pronto”.