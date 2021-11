Importaciones siguieron al alza en octubre, impulsadas por combustibles, automóviles y tecnología

Las importaciones se mantienen firmes en su racha alcista. En octubre anotaron un incremento de 74,9% gracias al ingreso de bienes por un total de US$ 8.584,5 millones, de manera que en el conjunto del año suman US$ 70.563,1, lo que representa un aumento de 55,3% en relación a los primeros 10 meses de 2020.

De acuerdo al reporte de Aduanas, son varios los ítem que que contribuyeron a este décimo primer mes de avances de las importaciones. Entre ellos, vuelven a destacar los automóviles que se dispararon 170,9% hasta US$ 384,1 millones. Así, en el año anotan un salto de 117,3%, con un acumulado de US$ 3.275,9 millones, frente a los que US$ 1.507,2 millones que se anotaban en el mismo periodo del año pasado.

Con alzas de 134,7% en los vehículos para los transportes de mercancías, de 128,0% en tractores y de 208,8% en autopartes, el conjunto del sector transportes avanzó 141%, el mayor incremento interanual de las importaciones de octubre.

En tanto, los combustibles, que califican como el componente más relevante de los bienes que ingresan al país, también muestra una importante alza de 125,9% hasta los US$ 1.356,3 millones. En ese apartado lo que más pesa, en orden, es el petróleo crudo, diésel y gas natural, que registraron avances de 62,3%, 99,3% y 38,1%, respectivamente. Esto explicado en gran medida por el aumento de los precios registrados durante los últimos meses.

En el cuadro de las importaciones también sobresalieron los televisores, que aumentaron 126,0% en octubre. En la tecnología, que subió 23%, también destacó el incremento de 102,5% de las consolas de videojuegos (hasta US$11,5 millones, en un contexto de aún limitadas existencias de Xbox y PlayStation 5 en el mercado global), mientras los computadores y sus partes crecieron 22,6% con US$ 176 millones. Por su parte, los celulares tuvieron un crecimiento casi plano, con un alza de solo 1,7% en el mes, en relación al mismo período del año pasado.

Las exportaciones se desaceleran

Por el lado de las exportaciones, aunque su racha es de más larga data, de un total de 15 meses, su ímpetu se ha comenzado a apaciguar. En octubre, se enviaron US$ 6.925,5 millones por los pasos fronterizos, lo que representa un incremento interanual de 10,6%, el más débil desde noviembre de 2020.

Las exportaciones de litio suben 34,8% en lo que va del año.

En el detalle, se observa que la minería consiguió avanzar 11,3% hasta los US$ 4.195,3 millones, destacando el alza de 21,1% de los envíos de cobre. Aunque con menos peso en el sector, el litio también mostró un bien desempeño, al subir 47,1%.

En el análisis por destino de exportaciones, vuelve a sobresalir el incremento Estados Unidos, gracias a un aumento de 62%. En tanto, aunque los envíos a China ceden un leve 0,9%, sigue siendo el mayor receptor de bienes chilenos, acaparando un 39,9% del total.

Con todo, en lo que va transcurrido de 2021 el aumento de las exportaciones es de un sólido 30,4%, hasta los US$ 75.452,7 millones. Esto permitió que las autoridades vieran el vaso medio lleno en su análisis del reporte en su conjunto.

“Al entrar al último trimestre del año 2021, vemos que tanto las exportaciones como las importaciones siguen al alza, manteniendo la tendencia de todo el año, aunque son éstas últimas las que han mostrado los mayores incrementos ante la importante demanda de tecnologías y vehículos por parte de los chilenos. Esta es una buena noticia ya que el crecimiento sostenido del intercambio comercial contribuyen a la reactivación económica del país”, indica el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.

Por su parte, el director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, destacó que “las importaciones como exportaciones no cesan sus positivos flujos, lo que además redunda en las importantes cifras de recaudación”. El total de impuestos que se recaudaron por el comercio exterior de octubre fue de US$ 1.680,3 millones, un aumento de 71,4% en relación al mismo mes de 2020.