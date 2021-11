José De Gregorio y menor votación de la centro izquierda: “Despreciaron el malestar ciudadano por la violencia, el desorden y la falta de Estado de Derecho”

Crítica es la mirada sobre el rol que ha jugado la centro izquierda y la izquierda durante los últimos años que tiene el expresidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio. Menciona que el hecho que el candidato de la extrema derecha fuera quien obtuviera el primer lugar habla de que las personas, la ciudadanía en general si bien quiere una nueva Constitución y cambios a un país más inclusivo, también quieren paz y orden. “El centro, izquierda o derecha, fracasó rotundamente por los malos candidatos. Tan malos los candidatos, que en el centro ganó alguien que ni siquiera hizo la campaña en Chile”, subraya.

En lo netamente económico, dice que el próximo Presidente, sea quien sea, enfrentará las peores condiciones iniciales de cualquier gobierno desde el retorno a la democracia: “inflación alta, muy poco espacio fiscal y un sistema financiero que se ha estrechado”.

¿Cuál es su primera interpretación de la votación de ayer donde pasan a segunda vuelta José Antonio Kast y Gabriel Boric?

El hecho que sea una elección aparentemente polarizada si uno ve la evolución desde el plebiscito por la nueva Constitución hasta ahora, la enorme variabilidad en los resultados muestra precisamente que la inmensa mayoría de los chilenos no está amarrado a ideologías, sino que mucho más cercano a sus necesidades de la vida diaria. El centro, izquierda o derecha, fracasó rotundamente por los malos candidatos. Tan malos los candidatos, que en el centro ganó alguien que ni siquiera hizo la campaña en Chile.

¿Cuál fueron los errores de la izquierda y la centro izquierda que tuvieron una votación bastante menor de lo que se esperaba y muy por debajo de lo fue el Apruebo y la Convención?

Despreciaron el malestar ciudadano por la violencia, el desorden y la falta de Estado de Derecho. Además tienen responsabilidad en esto. Mucha gente se cansó y si bien quiere una nueva Constitución y cambios a un país mas inclusivo, también quieren paz y orden.

En lo económico, ¿cuánto deberán moderase las propuestas tributarias de ambos candidatos?

Ambos candidatos tienen un programa tributario muy impreciso. Boric plantea subir 8 puntos del PIB en el largo plazo, pero olvida que los muy pocos países que lo han hecho ha sido con más IVA y mayor impuesto a las personas cubriendo más clase media, así se financiaron Estados de Bienestar. Kast, por su parte, plantea algo que sabemos que no ocurre: reducir impuestos y pensar que el crecimiento lo paga. Por otra parte, me da la sensación que son voluntaristas en la capacidad de reducción de gasto de gobierno. Parece fácil, pero a la hora de hacerlo es más complejo. Hay otras cosas que precisar y priorizar. El programa de Boric es irrealizable en un tiempo razonable, tiene costos en términos de crecimiento relevantes y falta mucha precisión. Debiera escoger tres o cuatro y jugarse por ellas. El problema de querer hacerlo todo es terminar no haciendo nada.

Desde el punto de vista de las propuestas económicas y sociales, ¿cómo las analiza? ¿cuáles creen que son más implementables y mejores para el país?

Creo que el país necesita urgente una reforma previsional y más que basarse en slogans sin contenido intenten llegar a un acuerdo, que no dejará satisfecho a nadie, pero eso es la búsqueda de acuerdos en democracia. También se requiere una reforma de salud. Pero algo que nadie habla y es una revolución son las formas de trabajo y organización post pandemia. En vez de pensar en regulaciones del siglo pasado hay que pensar como fortalecer el trabajo remoto, la flexibilidad horaria, y por sobre todo la capacidad de las personas de decidir sus formas de trabajo en un mundo que ofrecerá muchas oportunidades de progreso para las personas.

¿Los comandos deberán sumar a personas con mayor experiencia para ampliar sus equipos?

Lo más importante es escuchar, pensar y ser autocrítico. Se necesita una cuota de humildad para reconocer sus limitaciones y de ahí se pueden hacer buenas políticas públicas. Veo injustificada soberbia en bastantes miembros de comandos.

Desde el punto de vista económico, ¿cómo perfila los próximos cuatro años?

El próximo presidente enfrentará las peores condiciones iniciales de cualquier gobierno desde el retorno a la democracia: inflación alta, muy poco espacio fiscal y un sistema financiero que se ha estrechado. No habrá espacio para populismos ni prometer en exceso. La primera tarea será dar un panorama fiscal sostenible.