Karina Oliva candidata a gobernadora de la Región Metropolitana (Comunes): “Sería un paso adelante si los diputados de la DC fueran a votar a favor de la derogación de la ley de Control de Identidad Preventivo”

Fue elegida el 29 de noviembre como la candidata a gobernadora para la Región Metropolitana (RM) del Frente Amplio. Se impuso sobre María José Cumplido (Partido Liberal) y Sebastián Depolo (RD). Con 13.385 votos, eso sí, quedó detrás del candidato que triunfo en las elecciones de Unidad Constituyente, Claudio Orrego (DC), quien tuvo 44.921 votos.

La semana pasada alcalde y carta presidencial, Daniel Jadue, apoyó su candidatura en nombre del Partido Comunista. “Necesitamos a alguien que piense en la ciudad de manera distinta, no de manera que se ha administrado en los últimos 30 años”, manifestó el jefe comunal con la candidata a su lado mientras daba la espalda al conjunto de viviendas sociales de Recoleta que visitaron juntos.

Karina Oliva duda que habrían podido tomar decisiones políticas respecto a la ciudad -como Frente Amplio- si es que hubieran logrado una candidatura única en la oposición. Así el 11 de abril se enfrentará a los candidatos del oficialismo, Catalina Parot (Evópoli), Rojo Edwards (Partido Republicano) y a los de la oposición Orrego (DC), Pablo Maltés (PH) y Nathalie Joignant (PVE).

Carabineros ha estado en tela de juicio, ¿cuál es su propuesta con esta institución si llega a ser gobernadora?

Es evidente que las policías hoy día en Chile no están preparadas para ejercer su rol. Además de la muerte de Francisco Martínez en Panguipulli y de Camilo Miyaki en la 51º Comisaría de Pedro Aguirre, desde el 18 de octubre hay más de 4.000 personas con daños oculares y hay muchas denuncias de abuso sexual dentro de las comisarías. Aquí no se trata solo de protocolos, sino que de formación democrática, de capacitaciones en políticas de género. No puede ser que las comisarías sean lugares de miedo, deben ser lugares de seguridad.

¿Le preocupa que el gobernador/a tenga menos atribuciones de las necesarias para llevar a cabo proyectos, para manejar gastos y crear iniciativas para las regiones?

La principal atribución que tiene la gobernación regional es representar a la mayoría de los votantes en la Región Metropolitana. Vamos a construir a partir de la voluntad política de los más de cinco millones de habitantes de esta región. No me complican las atribuciones, nuestra gobernación regional va a estar marcada por la voluntad política de cambio. No venimos a administrar, sino que a transformar.

¿Cree que podría afectar en la votación de gobernador que existan tres candidaturas por parte de la oposición? ¿Se debió presentar sólo un candidato?

Hay que tomar medidas y decisiones políticas respecto a la ciudad que queremos para el futuro y eso es lo que estamos haciendo. Yo no sé si lo hubiésemos logrado con una candidatura única. No puede ser que hoy día pensemos que en 20 o 30 años más la Región Metropolitana va a ser inhabitable.

¿Pero habría sido difícil que el resto de la oposición suscribiera a ese proyecto?

Me hubiese gustado que Unidad Constituyente se pusiera detrás de un programa para la Región Metropolitana de transformación y no de administración. No podemos administrar más guetos verticales. Tenemos que acabar con la política de las inmobiliarias que construyen nanodepartamentos que le hacen la vida imposible a cualquier persona.

En una entrevista Claudio Orrego planteó que “hablar de transformación es una cosa, hacerlo es algo muy distinto…”.

Es complejo transformar. Pero yo no parto de la base que no puedo, sino de que debo tener la voluntad política para transformar. ¿Cómo le digo yo a una familia que no tiene que comer o que tiene que vivir en un campamento? `Sabe que es súper difícil para mí siendo autoridad…´. Eso es falta de voluntad política. Yo creo que el mensaje demuestra la frustración de ser un político que no es capaz de hacer las cosas.

Se reunió con el alcalde Daniel Jadue, que junto al Partido Comunista le dio el apoyo a su campaña. ¿Cree que el FA debería tener su propia candidatura presidencial? ¿Si es que Gabriel Boric fuera la carta para la Presidencia, espera tenerlo como apoyo en la campaña?

Nos reunimos con Daniel Jadue y valoro que tenga la disposición de dialogar con todos. Hoy soy la candidata a gobernadora regional por el Frente Amplio y tanto Gabriel Boric (CS), como el resto de los miembros de la coalición se han puesto a disposición y han trabajado para ganar. Yo espero que el Frente Amplio tenga su candidatura presidencial, pero que también vaya a una primaria donde la ciudadanía tenga el derecho a elegir quién es el mejor candidato.

¿Está de acuerdo con hacer una primaria presidencial con toda la oposición?

Nosotros decimos que queremos hacer una primaria con toda la oposición, pero ¿todos están dispuestos en avanzar en el proceso de democratización? Sería un paso adelante si los diputados de la Democracia Cristiana fueran a votar a favor de la derogación de la ley de Control de Identidad Preventivo y si el PPD condenara la deuda del CAE de los estudiantes.

Usted ha definido como meta de su programa “levantar una ciudad feminista”, dentro de este punto, ¿cuántos hogares de protección a víctimas de violencia por motivos de género planea abrir?

Hace unos días murió una mujer apuñalada en la Florida afuera de un supermercado. Él estaba con orden de alejamiento, pero ni Carabineros, ni la Fiscalía, ni el Estado la protegió. Queremos construir 52 hogares, uno en cada comuna, para que haya refugios, no centros de atención que atiendan de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 18.00 horas y que no atiendan los fines de semana.