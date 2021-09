¿La luz al final del túnel?: La nueva Itelecom y su vuelta al sistema financiero de la mano de BancoEstado

Itelecom Holding SpA, la sociedad investigada por el Ministerio Público en un presunto caso de fraude al Fisco, soborno y lavado de activos, avanza en la reestructuración de sus pasivos, que suman $ 17.523 millones.

Hoy, la administración de la compañía trabaja conjuntamente con un interventor, Nicolás Mena, quien se encarga de mantener contacto diariamente con la dirigencia y, a su vez, también con la comisión de acreedores. Es así como recientemente la firma, involucrada en uno de los casos más importantes de corrupción que indaga la fiscalía, recibió una buena noticia que no sólo viene a avalar los resultados positivos en el plan de salvataje, sino que, al mismo tiempo, conlleva una reactivación de sus operaciones financieras con la banca.

La semana pasada, BancoEstado informó a Itelecom que le permitiría abrir una cuenta corriente. Se trata de un hito para la compañía que desde hace un año y medio, cuando en mayo de 2020 estalló el escándalo por irregularidades en millonarias licitaciones con municipios, mantenía bloqueado el acceso a este tipo de instrumentos financieros.

Al no contar con esta opción, las gestiones contables de Itelecom se dificultaban, ya que la compañía debía trasladar grandes sumas de dinero -propias de su giro- por medio de encomiendas y custodia. A partir de esta semana, la empresa puede efectuar operaciones de transferencia electrónica de manera más expedita, pero conseguir este logro no fue sencillo.

En un principio, el banco había rechazado la petición. Acto seguido: la administración de la firma fundada por León Marcelo Lefort Hernández redactó una carta al banco explicando que la negativa significaba una discriminación arbitraria e ilegal por parte de una entidad pública. El caso es que el rechazo se mantuvo y, por lo mismo, los abogados de Itelecom entraron en escena, derivando la discusión en tribunales.

El pasado viernes 3 de septiembre, Daniel Praetorius, socio de Lembeye Abogados y representante de Itelecom, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, y si bien aún sigue en trámite, BancoEstado ya comunicó a la empresa que otorgaría la cuenta corriente solicitada. Por lo tanto, en los próximos días la firma presentaría un desistimiento de su arremetida judicial.

“Riesgo de sufrir robos o hurtos en la vía pública”

En su presentación, Itelecom detalló que hace un mes solicitó la apertura de una cuenta bancaria en BancoEstado. Según el mismo escrito, el día 3 de agosto, el ejecutivo bancario Aldo Cornejo Mellado le comunicó a Álex Campos Garín, gerente de Administración y Finanzas de Itelecom, que “BancoEstado simplemente no tenía la voluntad de abrir una cuenta bancaria, ya que no quería tener relación con ésta, haciendo referencia de forma vaga y sin justificación alguna a la existencia de las investigaciones y procedimientos penales”. También le dijo de manera verbal que el banco no quería responder por escrito a la solicitud planteada.

Ante la negativa a enviar una respuesta formal, Itelecom envió el 30 de agosto un correo electrónico al gerente general de BancoEstado, Juan Cooper, con copia a Aldo Cornejo y María Verónica Hevia, gerente grandes empresas, e Isabel Cabello, fiscal de BancoEstado. En ambas misivas sostuvo que llevó adelante un “exitoso procedimiento de reorganización” concursal bajo la Ley 20.720, tramitado ante el 26° Juzgado Civil de Santiago. Asimismo, explicó que “la apertura de una cuenta corriente bancaria es fundamental para su operación y continuidad, ello debido al Acuerdo de Reorganización que establece expresamente que constituye una condición del mismo la falta de apertura de una cuenta bancaria que le permita operar y cumplir con sus obligaciones de pago.

Además, explicó que la imposibilidad de contar con una cuenta bancaria dificulta enormemente la operación de Itelecom, por cuanto se ve en la necesidad de operar en efectivo y por vía de “caja” o “ventanilla”, obligándola a malgastar recursos valiosos y la expone a sus apoderados y trabajadores, al riesgo de sufrir robos o hurtos en la vía pública y en caso de ocurrir, verse expuestos en su integridad física e incluso su vida.

“A esta fecha, BancoEstado aún no ha respondido debida y formalmente las comunicaciones efectuadas por Itelecom, no ha indicado las razones en que se funda su rechazo por vía telefónica, ni menos ha accedido a la solicitud de apertura de cuenta bancaria”, finalizó el recurso de protección presentado.

Los cambios realizados

Hoy, la administración actual de Itelecom Holding Chile SpA funciona de forma completamente distinta a la situación previa a la reorganización, y aún más, a cuando Marcelo Lefort aún la controlaba, situación que cesó por completo hace ya más de un año.

Como una medida para asegurar en la mayor medida de lo posible los ingresos y limitar y controlar los gastos de Itelecom, se optó porque -al menos en esta etapa más inmediata- no se suscribirán nuevos contratos ni se participará en nuevas licitaciones. Ello, ya que el comienzo de la ejecución de cualquier proyecto implica un uso intensivo de recursos que sólo se ven recuperados en el mediano y largo plazo. Por lo mismo, la eventual suscripción de nuevos contratos en el futuro es una decisión que bajo el Acuerdo de Reorganización ha quedado entregada a la Comisión de Acreedores a instancias de la administración de Itelecom.

Conjuntamente con lo anterior, se decidió que la totalidad de los recursos de Itelecom se focalicen -al menos en esta primera etapa más inmediata- en la prestación de sus servicios bajo los actuales contratos vigentes de largo plazo suscritos por la firma, para de esta forma asegurar en la mayor medida de lo posible los ingresos que ellos representan, todos los cuales se mantienen vigentes y están siendo cumplidos.

Con el mismo propósito de control de gastos y de focalización y maximización de recursos, Itelecom ha disminuido su dotación de personal a alrededor de un tercio de la que existía antes de que se iniciase la reorganización, habiendo hoy sólo cerca de 40 trabajadores.

Aún no se sabe si el Ministerio Público irá tras la responsabilidad de la persona jurídica respecto de los cohechos que se indagan en contra de Lefort, quien tan sólo hace unas semanas pudo salir de prisión preventiva tras colaborar con la fiscalía.