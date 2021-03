Lefort abre la caja de pagos al Ministerio de Energía: dueño de Itelecom detalla coimas a funcionario clave en licitaciones de luces led

No solamente sobornaban a funcionarios municipales. De acuerdo a la investigación de la fiscalía en el llamado “caso luminarias”, el dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, y los directivos de la empresa, Ricardo Rodríguez y Pedro Guerra, también pagaron coimas a funcionarios del Ministerio de Energía para lograr adjudicarse licitaciones públicas de proyectos con luminarias led. Especialmente a uno: Paul Pacheco, quien trabajaba directamente en la División de Proyectos de Alumbrado Público y era presidente de la comisión evaluadora de algunas de esas licitaciones.

Los cuatro imputados serán formalizados por el Ministerio Público por el delito de soborno en abril próximo. En el marco de esta investigación, Lefort declaró el 23 de febrero pasado ante la fiscalía por segunda vez y abrió la caja de pagos en la cartera liderada por Juan Carlos Jobet. “Su ayuda (de Paul Pacheco) consistía en corregir nuestras ofertas para que estuvieran correctas, las simulaciones bien hechas, todo el proceso debidamente bien hecho. Era necesario, porque no teníamos la experiencia en procesos licitatorios, nos faltaba capacidad técnica para superar las exigencias del ministerio que eran las más altas del mercado en ese momento. Gracias a las gestiones realizadas por Paul Pacheco antes de la presentación de la oferta se consigue adjudicar”, explicó.

El dueño de Itelecom, quien ha accedido a declarar para configurar la atenuante de colaboración que rebaje su condena, confesó que todo partió el segundo semestre de 2016, cuando Rodríguez y Guerra contactaron a Pacheco a través de otro empleado de Itelecom, David Fuentealba. Esa era la época del gobierno de Michelle Bachelet. “No nos había ido bien en el primer proceso licitatorio del ministerio por falta de experiencia y Ricardo me comenta que el señor Pacheco nos podía ayudar para corregir los errores en la participación de los procesos licitatorios. Ricardo me comenta que había que compensarlo por el esfuerzo que hiciera Pacheco”, declaró.

Explicó que primero se le pagaba por una “asesoría mensual $ 2 millones” y por eso se adjudicaron dos líneas del proceso licitatorio en 2016. Después empezó a pedir $ 2 mil por luminaria y más adelante pidió $ 5 mil por cada una, lo que al dueño de Itelecom le pareció “excesivo”. Sin embargo, señaló que le dijo a Rodríguez que él lo manejara. “Él (Rodríguez) no lo hizo muy bien, porque a mediados de 2019 Pacheco se comunica conmigo porque está teniendo problemas con el tema de los pagos. Yo se lo comento a Rodríguez y me responde que está tratando de lidiar con lo que Pacheco quiere y lo que nosotros estamos dispuestos a pagar. No se resolvió (...) y le sugiero a Pacheco que tome la decisión de salirse del ministerio para crear su propia empresa. Le dije que tomara luego esa decisión y se le podía compensar las diferencias que tenía”, detalló. Incluso, indicó que “hubo diferencia en sobornos que fueron pagados junto con los servicios prestados luego de que Pacheco sale del ministerio y que se pagan a (la empresa) Transmeter, ignoro las cantidades”.

Pagos vía facturas y boletas

Según Lefort, Rodríguez le pagó a Pacheco, entre 2017 y 2019, $ 80 millones en efectivo, más dos facturas por $ 25 millones y otros $ 35 millones de la empresa Kuantum. “Se le pagaba en efectivo, (Leonardo) Bustos generaba los recursos para esos pagos, normalmente a través de facturas de empresas externas y también de retiros. Los retiros en ocasiones se guardaban en la caja fuerte de mi oficina y a la caja tenían acceso Carolina Lefort, Álex Campos, Ricardo (Rodríguez) y Leonardo (Bustos), también yo obviamente”. Además, indicó que a Pacheco se le pagaron otras facturas por servicios que sí prestó: “Lo que se pagó a Transmeter no eran sobornos, las de Kuantum sí”.

Explicó que Guerra intercambiaba la información con Pacheco y de esa forma les hacía correcciones. “Después supe que se habían creado un Gmail donde subían la información y la descargaban sin necesidad de hacer el envío; nunca tuve acceso al correo. También se comunicaban por Signal”, sostuvo.

En el tercer proceso de licitación, Lefort dijo que Itelecom se adjudicó tres de las cuatro líneas que se ofertaron en esa oportunidad, por un total de 23 mil luminarias. “En este tercer proceso Pacheco revisó nuestras ofertas para no cometer errores antes de ser presentadas, pero no sé si podía haber torcido el proceso de licitación en favor de nosotros”, apuntó.