Líderes del G-7 se unen al llamado de Biden para desafiar a China

Los líderes de las democracias ricas del Grupo de los Siete (G-7) pidieron a China que respetara los derechos humanos, pero no llegaron a condenar abiertamente a Beijing, ya que el Presidente Joe Biden buscaba impulsar una coalición internacional para contrarrestar la influencia china en el mundo.

Una declaración conjunta de 25 páginas publicada por los líderes de las naciones del G-7 el domingo, que cubre temas que van desde la recuperación de la pandemia hasta la economía global, los impuestos, el comercio y la educación de las niñas, golpeó a China pidiéndole que “respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en relación con Xinjiang y esos derechos, libertades y alto grado de autonomía para Hong Kong“. La misma sección de la declaración dijo que el G-7 continuaría consultando sobre cómo desafiar el comportamiento de China en la economía global.

Joe Biden llega al Aeropuerto Militar de Melsbroek, cerca de Bruselas, el domingo, para dos días de cumbres con líderes de la OTAN y la UE. Foto: AFP

No está claro de inmediato qué diferencia práctica supondrá la declaración, si es que habrá alguna. Si bien nombró a Beijing a pesar de algunas preocupaciones iniciales de varios líderes europeos de que un lenguaje contundente podría antagonizar a China, Estados Unidos no logró nombrar a China en una sección de la declaración que condena las prácticas de trabajo forzoso.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que estaba ansioso por continuar comprometiéndose con China en temas como el cambio climático. “Eso no ha cambiado”, dijo, y agregó que las naciones deben tratar a China con respeto.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo que la declaración expresa la opinión compartida de los líderes de que las relaciones con China deben basarse en tres principios: la necesidad de cooperación en temas globales como el cambio climático, la realidad de la competencia económica y la necesidad de hablar abiertamente sobre diferencias de valores entre los países democráticos y China.

“Es una autocracia que no se adhiere a las reglas multilaterales. No comparte la misma visión del mundo que tienen las democracias”, dijo Draghi. “Es necesario cooperar, pero ser francos en las cosas con las que no estamos de acuerdo y no aceptamos”, señaló.

La declaración coronó el tramo inicial del primer viaje internacional de Biden como presidente, y la primera cumbre del G-7 en persona en casi dos años. La cumbre estuvo marcada por un enfoque cooperativo, a menudo ausente en aquellos a los que asistió su predecesor, Donald Trump.

La primera dama Jill Biden reacciona cuando ella y el Presidente Joe Biden se encuentran con veteranos de las Fuerzas Armadas Británicas antes de abordar el Air Force One en el aeropuerto de Heathrow en Londres, el domingo. Foto: AP

“La única forma en que vamos a hacer frente a las amenazas globales es trabajando junto con nuestros socios y nuestros aliados”, dijo Biden en una conferencia de prensa el domingo, después del final de la cumbre. “Estados Unidos está de vuelta en la mesa”, dijo.

Después de la reunión, Biden se dirigió al Castillo de Windsor para tomar el té con la reina Isabel II y luego a Bruselas para la siguiente fase de su viaje, que incluye una cumbre con los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Luego viajará a Suiza para reunirse con el Presidente ruso, Vladimir Putin, cuyas relaciones entre Washington y Moscú se encuentran en sus mínimos posteriores a la Guerra Fría.

China fue el tema principal de una sesión de 90 minutos el sábado en la cumbre. Los líderes del G-7 estuvieron de acuerdo en general en que Beijing era una preocupación, pero tenían opiniones diferentes sobre cómo debería ser el lenguaje relacionado con China, según los funcionarios involucrados en las discusiones. Los organizadores del G-7 tomaron precauciones para evitar que otros países espíen los procedimientos, según un funcionario de la Casa Blanca. Algunos participantes informaron haber perdido el acceso a sus teléfonos móviles durante sesiones delicadas.

En la sesión del sábado, Biden presionó para denunciar específicamente las supuestas prácticas de trabajo forzoso en China. Al final, los líderes llegaron a un punto medio y acordaron dividir el tema en dos secciones: una que plantea preocupaciones sobre cuestiones de derechos humanos en China y otra advertencia sobre las prácticas de trabajo forzoso sin mencionar directamente a Beijing.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que estaban contentos con el compromiso. “La idea aquí no es ganar puntos retóricos; la idea aquí es llegar a un acuerdo”, dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden, a los periodistas que viajaban con el presidente en el Air Force One el domingo por la noche.

Joe Biden y la reina Isabel II frente a la Guardia Real, en el Castillo de Windsor, el domingo. Foto: Reuters

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no hizo comentarios de inmediato sobre el resultado, que surgió alrededor de la medianoche, hora de Beijing, en un fin de semana festivo en China.

Individualmente, los temas sobre los que el G-7 criticó a China normalmente provocarían fuegos artificiales desde Beijing, ya que el gobierno comunista del Presidente Xi Jinping promueve una narrativa de que China ahora es demasiado poderosa para ser presionada. Es probable que la reprimenda colectiva duela aún más.

China es “realmente el objetivo oculto de casi todos los componentes de la declaración y la acción colectiva”, dijo Scott Kennedy, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “No pueden simplemente decir que esto es una conspiración estadounidense”.

La declaración puede marcar los comentarios más agudos a China por parte de los líderes del G-7 desde el asesinato de estudiantes y otros manifestantes en 1989, conocida como la represión de la Plaza de Tiananmen, y la “crítica más integral” de China desde que comenzaron las cumbres en 1975, según John Kirton, director del Grupo de Investigación G-7 de la Universidad de Toronto.

Las críticas a China en el pasado reciente por parte del G-7 han sido implícitas, como en los llamados a la estabilidad en el Mar de la China Meridional, o limitadas, como en 2014, cuando los líderes expresaron su descontento con Rusia y China en relación con el apoyo al régimen sirio, dijo.

La administración Biden ha hecho de la acción colectiva con los aliados una parte central de su estrategia para tratar con China. Beijing ha respondido diciendo que los esfuerzos de un “pequeño bloque” no pueden dictar el orden mundial, que se centra en las Naciones Unidas. El alto funcionario de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi, reiteró ese mensaje en una llamada telefónica el viernes con el secretario de Estado Antony Blinken, según los medios estatales chinos.

Recepción en The Eden Project al margen de la cumbre del G-7 en Cornualles, Gran Bretaña, el viernes. Foto: Reuters

La declaración del G-7 también presentó planes para contrarrestar la influencia china en las naciones en desarrollo, en particular su Iniciativa de la Franja y la Ruta, con el G-7 reuniéndose para financiar proyectos de infraestructura. El grupo también pidió una investigación transparente sobre los orígenes del Covid-19.

Los grupos de derechos humanos y los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido han alegado que las autoridades chinas están cometiendo genocidio contra la etnia uigur, un grupo minoritario musulmán, y que usan trabajo forzoso en Xinjiang. El gobierno chino ha calificado las acusaciones como mentiras, diciendo que está combatiendo el terrorismo y mejorando los medios de vida en Xinjiang.

En Hong Kong, China ha tomado medidas enérgicas contra las figuras de la oposición y reprimido las críticas, utilizando una nueva ley de seguridad que impuso en el antiguo territorio británico.

La declaración también dijo que el G-7 continuaría consultando sobre enfoques colectivos para “desafiar las políticas y prácticas no comerciales (de China) que socavan el funcionamiento justo y transparente de la economía global”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el Presidente estadounidense, Joe Biden, asisten a una sesión plenaria durante la cumbre del G-7 en Carbis Bay, Cornualles, el domingo. Foto: AFP

La reunión de tres días en un balneario en el sur de Inglaterra vio un regreso a la diplomacia estadounidense más convencional bajo el mando de Biden, quien usó el evento para mostrar el deseo de Estados Unidos de unirse a otras democracias ricas para desafiar a China y otras autocracias alrededor del mundo.

El primer ministro británico, Boris Johnson, que organizó el evento, dijo que esperaba que hubiera estado a la altura de las expectativas de que los líderes “rechazarían algunos de los enfoques egoístas y nacionalistas que han empañado la respuesta global inicial a la pandemia”.

La declaración conjunta del domingo también aprobó numerosas iniciativas, incluida la donación de mil millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 a las naciones más pobres durante el próximo año, poner fin a los subsidios gubernamentales para proyectos extranjeros de carbón y colocar un impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales. La iniciativa fiscal debería revertir “una carrera de 40 años hasta el fondo”, ayudar a recaudar más ingresos fiscales y reducir la evasión fiscal, dijeron los líderes.

Las cumbres anteriores del G-7 con la asistencia de Trump fueron a menudo más tensas. La reunión de 2020 planificada para Camp David nunca se llevó a cabo debido a la pandemia. Esta vez, las naciones del G-7, compuestas por EE.UU., Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón y Alemania, junto con la Unión Europea, pudieron elaborar posiciones conjuntas sobre una serie de cuestiones al principio del evento con sólo unos pocos problemas que necesitaron ser resueltos en el último momento, dijeron las autoridades.

Joe Biden se retira después de celebrar una conferencia de prensa el último día de la cumbre del G-7 en el aeropuerto de Cornualles Newquay, el domingo. Foto: AFP

Macron, a quien se vio caminando del brazo con Biden por la playa, dijo: “Creo que es genial tener al presidente de Estados Unidos como parte del club y que está muy dispuesto a cooperar”.

La crisis de Covid-19 formó un punto focal para la reunión. Además del acuerdo para donar mil millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, los líderes también establecieron un marco para garantizar que los países puedan reaccionar más rápido ante futuras pandemias.

El gobierno de EE.UU. está donando 500 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, y el Reino Unido suministra otros 100 millones de inyecciones. Las donaciones están muy por debajo de los 11 mil millones de dosis que la Organización Mundial de la Salud dice que necesita para inocular al 70% de la población mundial para el próximo año.

Los líderes fueron criticados por algunas agencias no gubernamentales por no proporcionar más vacunas o presionar a las farmacéuticas para compartir la propiedad intelectual detrás de las inyecciones. “Necesitamos más y los necesitamos más rápido”, dijo el sábado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Sesión plenaria durante la cumbre del G-7 en Carbis Bay, Cornualles, el domingo. Foto: AFP

El G-7 dijo que donaría 870 millones de vacunas directamente durante el próximo año. El grupo dijo que esta donación, junto con el financiamiento disponible para el programa de intercambio de vacunas Covax desde el inicio de la pandemia, significa que el G-7 ha donado dos mil millones de inyecciones. Se comprometió a aumentar esta cifra en los próximos meses.

La declaración conjunta del G-7 mencionó el fin de la pandemia en 2022, pero Biden dijo que “puede llevar un poco más de tiempo en todo el mundo”.

En cuanto al clima, las naciones del G-7 aprobaron una serie de medidas para combatir el cambio climático, ya que su objetivo es reducir casi a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles de 2010.

Los líderes tienen como objetivo detener la mayoría de los subsidios gubernamentales para los productores de combustibles fósiles en el extranjero y poner en marcha medidas para eliminar gradualmente los automóviles de gasolina y diésel. Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos también proporcionarán hasta US$ 2.000 millones en financiamiento para ayudar a los países en desarrollo a dejar el carbón, dijo la Casa Blanca.