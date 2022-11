“Lo vamos a alentar desde la Cancillería chilena”: Presidente Boric destaca opción de reactivar Unasur y cierra gira en México

En el patio principal de la Escuela Gabriela Mistral de Coyoacán -en Ciudad de México-, y escoltado por estudiantes de enseñanza básica que agitaban las banderas de ambos países, el Presidente Gabriel Boric inició este jueves su última jornada de visita oficial en territorio azteca.

En su balance ante los medios, en que estuvo acompañado también por su canciller Antonia Urrejola y la embajadora, Beatriz Sánchez, el Jefe de Estado recalcó el vínculo entre Chile y México, el que -aseguró- trasciende los proyectos políticos que lideran ambas naciones.

Y un tema que había abordado en la previa con su par Andrés Manuel López Obrador -en una extensa bilateral en el Palacio Nacional, que tuvo lugar el miércoles- se tomó la conferencia de Boric: la necesidad de fortalecer instancias de cooperación e integración multilateral (más allá del signo ideológico de las administraciones de turno), por ejemplo, la cancelada cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico.

En ese contexto, al Mandatario se le consultó por otros espacios, como la debilitada Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), instancia en la que Chile suspendió su participación durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera -en 2018- y que excancilleres y exmandatarios chilenos pidieron reactivar en los últimos días.

Se trata de una misiva enviada a 12 líderes de la región y firmada, por ejemplo, por los expresidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, José “Pepe” Mujica (Uruguay), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Ernesto Samper (Colombia) y Eduardo Duhalde (Argentina), quienes aseguraron que reactivar Unasur permitiría “alimentar un círculo virtuoso que fortalecería las instancias multilaterales y aportaría a un bien superior hoy día en peligro: la paz”.

“Comparto la visión de los expresidentes, entre los que si mal no recuerdo estaban el expresidente Lagos y la expresidenta Bachelet. Es tremendamente importante reforzar los organismos multilaterales en momentos en que el mundo necesita que América Latina tenga una voz unida en el marco de desafíos tan importantes como enfrentar los efectos de la pandemia o la crisis económica que todos nuestros países están viviendo”, agregó Boric.

El Jefe de Estado -incluso- fue más allá y aseguró que “vemos con buenos ojos la carta de los expresidentes y todo espacio de integración multilateral lo vamos no solamente evaluar sino que alentar desde la Cancillería chilena”.

Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay también suspendieron su participación en Unasur en 2018. Por esa época, Piñera -en un esfuerzo conjunto con sus pares- conformó Prosur, un espacio que surgió justamente al alero de una ola de gobiernos de centroderecha en la región, cuadro que hoy se ha revertido con las administraciones del propio Boric y sus pares de Argentina, Colombia, México, Brasil y Perú. Hoy la institución se encuentra compuesta solo por Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

Los dichos del Mandatario no dejaron indiferente a la delegación que lo acompaña y se dan justamente cuando, ante la misiva de los expresidentes y excancilleres, sectores de Chile Vamos han emplazado a la Cancillería a que no se incluya al régimen de Venezuela en este esfuerzo.

La diputada de la Comisión de Relaciones Exteriores y subjefa de bancada de RN, Sofía Cid, afirmó hace unos días que “preocupa la señal que se dio con esta carta que busca rearticular la Unasur, pues dicha misiva consideraba al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha sido responsable de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han cometido en ese país. Ese factor no puede pasar desapercibido, pues ya sabemos de la sobreideologización que impuso en su momento la Unasur”.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien viajó a México en el marco de la Alianza del Pacífico, aseguró que “Venezuela no debe estar, porque se trata de una dictadura”.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza (PS) -quien firmó la misiva para reactivar Prosur- señaló que “hay un problema en nuestra región y es que cada uno cree que todas las organizaciones tienen que estar en la corriente política de cada gobierno”.

“Yo firmé la carta, y lo qué pasa es que Unasur es la única institución que tenemos, tiene un tratado, tiene un acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de fortalecer eso y al mismo tiempo darles reglas, que aseguren que cuando cambien los gobiernos, no cambie la institución. Yo fui secretario general de la OEA y hubo notables cambios de gobierno, pero la institución subsistió. Entonces, el desafío que planteamos en esa carta no es solo volver a crear la misma Unasur que había, sino que tener una Unasur capaz de resistir los cambios que haya en los gobiernos de la región (…), de lo contrario nunca tendremos instituciones”, agregó.

Discurso ante el Senado: “El mundo necesita a América Latina unida”

Durante la tarde, ya finalizando sus actividades, el Presidente participó de una sesión del Senado mexicano, donde marcó varios énfasis en materia de política exterior, recalcando que la región debe actuar unida. “Chile es profundamente latinoamericanista”, dijo, a la vez que reforzó que “el mundo necesita a América Latina unida”.

En una intensa intervención, Boric fue aplaudido por senadores opositores a AMLO cuando acusó violaciones de derechos humanos en Nicaragua y otros países de la región, incluyendo Chile y México. Antes, de hecho, parlamentarios de Grupo Plural irrumpieron en el salón plenario con un cartel que decía: “Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO”.

24 de NOVIEMBRE del 2022 / MÉXICO El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participa de una Sesión Solemne en el Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

“No podemos mirar para el lado ante la crisis que se vive en Haití, no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua y no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos”, dijo el Mandatario, despertando aplausos.

Y agregó: “No vengo a dictar cátedra, porque en nuestro país hace poco también vivimos violaciones a los derechos humanos y también (ustedes) las han sufrido de manera muy fuerte”, agregó.

Al cierre de esta edición, el Presidente sostenía una reunión con la gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheunbaum, quien asoma como la posible sucesora de AMLO. Luego, tenía contemplado un encuentro con parlamentarios en la embajada de Chile en México, para emprender vuelo a Santiago durante la madrugada de este viernes.

Sánchez por críticas: “He hecho hartas cosas en la vida”

Otro hito que se marcó en la última jornada del Presidente Boric en México fue que por primera vez la embajadora Sánchez se refirió a las críticas que surgieron con su nombramiento, el que fue calificado como un “premio de consuelo” luego de que se rechazara el texto propuesto por la Convención Constitucional de la que fue parte y su fallida candidatura presidencial de 2017.

“Tengo 52 años, lo digo con harto orgullo, y creo que he hecho hartas cosas en la vida, hoy día estoy dedicada hace unos cinco años a la política. Entiendo que los distintos cuestionamientos a estos nombramientos en esta materia pueden existir, pero tengo una trayectoria, creo que el Presidente lo dijo. Yo me quedo con otra cosa, me quedo con las responsabilidades que uno puede asumir cuando llegan definiciones de este tipo”, dijo la representante del Frente Amplio.

Sobre su rol como convencional y si interpretaba que los cuestionamientos apuntaban al fracaso de esa instancia, la embajadora afirmó que “la Convención terminó, yo estuve ahí e hicimos el mayor esfuerzo posible, pero al final era la gente la que decidía, para mí es una página que se cerró”.