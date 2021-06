Marcel y discusión sobre autonomía y mandato del BC: “No le tenemos miedo, no le tenemos temor”

El proceso de cambio a la Constitución sigue su curso. Los convencionales electos ya han comenzado a fijar algunas posturas sobre el rol, la misión y autonomía del Banco Central, por lo que, de seguro, será un tema que tomará buena parte de la discusión.

Durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM), ante la Comisión de Hacienda del Senado, Carlos Montes (PS) dijo que “llevamos 6 días encerrados pensando la realidad desde el punto de vista de lo que las familias y las pymes necesitan. Creemos que esto tiene grandes implicancias y, desgraciadamente, los espacios de reflexión global son más escasos. Por eso estoy por ampliar las responsabilidades del Banco Central en cuanto a cómo se piensan y construyen respuestas para enfrentar estas realidades”. “¿Qué tipo de reactivación están pensando, cuándo se retiren los estímulos?”

Si bien durante esa instancia el presidente del Banco Central, Mario Marcel, no respondió directamente, sí lo hizo durante la conferencia de prensa. En esa instancia dijo que no tienen dudas de que este será un tema que estará presente en la convención y, por ello, “es una discusión a la cual no le tenemos miedo, no le tenemos temor. Me parece positivo que se evalúe cómo funciona una institución”.

Además, subrayó que también es positivo que “se piense cómo tiene que desarrollarse a futuro, y cuando eso ocurra y nos inviten, entregaremos antecedentes útiles para esa discusión”.

Marcel aseveró que “nos parece que el récord del Banco Central durante todo este periodo de autonomía ha sido positivo, por lo tanto, ese es un buen punto de partida para cualquier discusión que se vaya a tener”.

Otro de los puntos que se abordaron en la comisión por parte de los senadores fue la situación fiscal. En ese sentido, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) afirmó que “lo concreto es que hoy tenemos un paquete económico muy significativo con bonos IFE, pymes y la pregunta es qué implicaría para Chile si los próximos años no tomamos en serio el gasto fiscal y qué implicaría no someterse a la regla fiscal”.

A su turno, el senador José García Ruminot, expresó que llama la atención “las proyecciones de crecimiento bastante optimistas para este año, incluso en relación con lo expresado por organismos internacionales”. Asimismo, manifestó que los niveles de formación bruta de capital recién se están recuperando y eso me genera preocupación porque las bases para crecimiento futuro son débiles”.