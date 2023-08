Noche de terror en Cañete: la historia del joven agricultor asesinado en la Región del Biobío

“Linda casa. Felicitaciones por tu logro”. Orgulloso, el 3 de octubre del 2021, David Alejandro González Huenchual (30) respondía a una serie de comentarios que le dejaban sus amigos y familiares tras compartir en sus redes sociales una fotografía frente a su nuevo hogar construido en la parcela 13 del sector de Huape, comuna de Cañete, en la Región del Biobío.

A casi dos años de aquello, ese mismo lugar fue escenario de una tragedia. En medio de un intento de robo de su camioneta, el joven oriundo de Renca terminó muerto a tiros, causando conmoción en el sector ubicado a 30 kilómetros de la zona urbana de Cañete.

Todo comenzó, cuando pasadas las 5 de la madrugada de este miércoles, González, su hermano y una tía dormían en ese domicilio. Fue en los albores del amanecer que un grupo de tres sujetos -a rostro cubierto- forzaron la puerta trasera de la casa e ingresaron al inmueble. Sería un abrupto despertar para la familia y terminaría con el hombre de 30 años asesinado tras oponerse al robo de su camioneta.

La mañana de este miércoles, a sólo horas de ocurridos los hechos, Iván González -hermano de la víctima- relató al medio local Conecta TV que cuando los sujetos ingresaron, el dueño de casa los enfrentó para evitar el robo de las llaves de su camioneta, momento en el que estos abrieron fuego y le dispararon a quemarropa.

“Ellos entraron al domicilio, lo primero que dijeron que eran carabineros y que nosotros teníamos que estar en el suelo. ‘Carabineros, Carabineros, al suelo, al suelo’ gritaron”, relató el familiar del hombre asesinado, y quien además detalló que los delincuentes los intimidaron con armas hechizas.

Mientras ocurría aquello, según agregó, él logró escapar por una ventana y pedir ayuda a los vecinos, quienes a las 5.30 de la madrugada llamaron a Carabineros. Pero ya era muy tarde: “Él ni siquiera fue capaz de hablar, porque perdió sangre de un momento a otro”, recordó con lágrimas en los ojos el hermano de la víctima.

De Renca a Cañete

Pero la decisión de construir su vivienda en Cañete no fue algo al azar, ya que en esa comuna de la zona sur de la Región del Biobío vive parte de su familia. Una fuente que conoce a los González Huenchual, sostiene que se trata de una familia dedicada a la agricultura, como lo hace gran parte de la comunidad del sector de Huape.

La llegada de David González a Cañete ocurrió hace dos años. Antes de eso, y durante toda su vida, vivió en la comuna de Renca, donde cursó sus primeros años de educación básica en el Colegio Britania.

Sus estudios secundarios, los seguiría posteriormente en la comuna vecina de Quinta Normal, específicamente en el Liceo Industrial Benjamín Franklin, establecimiento desde el cual egresó el 2010. En ese colegio, González realizó estudios técnicos, especializándose en la industria automotriz, específicamente en los sistemas de motores y circuitos eléctricos.

El 2013, sin embargo, David González Huenchual comunicó a su familia una gran noticia: se convertiría en padre. Desde entonces, las redes sociales del hombre asesinado este miércoles en Cañete fueron testigo de una decena de fotografías de su hijo, de quien compartió registros desde su nacimiento hasta una de las últimas fotografías juntos. De hecho, en la foto que subió sobre su nueva casa en Cañete, se encontraba en compañía de su retoño.

¿Qué ocurrió?

Tras el crimen del hombre de 30 años, la Fiscalía de Cañete determinó que será la Brigada de Homicidios de Concepción la que realizará la investigación para conocer cómo sucedieron los hechos que desencadenaron la tragedia.

La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, junto con anunciar una querella, sostuvo que “hasta este momento esto no tiene nada relacionado con violencia rural, no es algo que se haya levantado, más bien se tema que son cosas relacionadas a delitos comunes. Sin embargo, vamos a esperar la investigación para poder aseverar eso con certeza”.

Respecto a esto último, Dresdner apuntó a que “existen algunos antecedentes ligados a drogas, pero adicionalmente no existe ningún lienzo, ningún panfleto, ninguna reivindicación del hecho y el modus de operar tampoco corresponde a hechos de violencia rural”.

El subprefecto Enrique Guzmán, de la Brigada de Homicidios de Concepción, señaló que “se pudo encontrar algunos vestigios cuyos elementos asociados a la cultivación de marihuana, lo que fue informado al Ministerio Público para su persecución penal. Se continuó la diligencia investigativa a objeto de establecer la dinámica ocurrida en este homicidio como también la identidad de él o los autores de este delito”.

Para el concejal de la comuna, Cristián Medina (Ind.), lo ocurrido la madrugada de este miércoles no es algo inusual, ya que se viene “dando desde hace mucho tiempo que nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones (...) lo de ahora se suma a la ola de violencia tanto provocada por el terrorismo y también por el aumento del narcotráfico y robo de vehículos. Es una seguidilla de hechos que si bien a nivel nacional no se dan a conocer, lamentablemente en Cañete ha ocurrido constantemente. No ha bajado para nada lo que usurpaciones de terrenos, entonces todos estos hechos es parte del abandono donde no tenemos Estado de derecho”.

Este homicidio, se une además a los dos atentados ocurridos durante las últimas 24 horas en la Macrozona Sur. El primero de ellos, se registró en la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía, donde un grupo de sujetos quemó una casa, un furgón, un templo evangélico y dispararon a Carabineros. A lo que se sumó horas más tarde la quema de un colegio y el intento de realizar el mismo acto a una capilla en Curacautín.