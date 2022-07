Patricio Rojas: “El dólar ha buscado nuevos máximos para que el Central salga a intervenir”

“El Banco Central dejó al mercado con gusto a poco”. Esa es una de las explicaciones que entrega el economista Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, para explicar por qué luego de la reunión de Política Monetaria de julio, donde el ente rector subió la tasa de interés en 75 puntos base para situarla en 9,75%, el dólar subió nuevamente alcanzando otro récord de $1.051.

El experto afirma que había espacio para que el incremento fuera mayor, entre 100 a 125 puntos bases, pero a la vez enviando un mensaje claro sobre el dólar. Sin embargo, nada de eso sucedió, y por ello, ahora Rojas señala que el mercado seguirá esperando una acción mucho más enérgica del ente rector, por lo que mientras eso no suceda, la divisa seguirá buscando nuevos máximos.

¿Los mensajes que ha enviado el Banco Central para analizar lo que está pasando con el dólar y el alza en la tasa de interés de 75 puntos base del miércoles no han tenido los resultados esperados o ambos hechos no hay sido muy claros para apuntalar la moneda chilena?

El Banco Central en su mensaje sobre el dólar no ha sido muy directo. Si bien tiene bastante razón en el sentido de que hay una gran cantidad de factores externos que explican el comportamiento del peso chileno, sin embargo, en las últimas dos semanas, a partir del 1 de julio, el tipo de cambio se ha desalineado con respecto a lo que ha pasado con las demás monedas, y diría que tanto el yen como el euro se depreciaron en línea con el dólar, pero el peso chilenos ha tenido una depreciación en la últimas semanas de más de 10%, cuando las otras monedas han sido bastante más moderados y cercanos al 3% a 5%.

¿Es decir, los movimientos actuales tienen más causantes internas?

En la última semana el comportamiento del peso puede responder a factores internos que se puede deber a la lectura que el mercado hace sobre el actuar del Banco Central. Es cierto que el cobre ha caído y probablemente algo de esta depreciación del peso se explica por aquello, pero deben haber alrededor de unos $50 a $60 que no tienen una explicación a lo que ha pasado internacionalmente. Esos $50 a $60 están muy asociados a lo que el mercado está interpretando de lo que podría hacer el Banco Central en una posible intervención. Ahí puede haber un elemento que el BC no lo analizó y no lo contempló ni el lunes en su análisis y en el comunicado de la Reunión de Política Monetaria y que hoy día se reflejó con fuerza en el tipo de cambio que llegó a los $1.050.

¿La declaración que hizo el lunes el BC la interpreta como intervención verbal?

No, no fue una intervención, sino que entregó solamente su diagnóstico respondiendo un poco a lo que había solicitado el ministro de Hacienda la semana pasada, por lo tanto, solo hizo ver que hay una gran cantidad de elementos que obedecían a temas externos. Lo repitió el miércoles, pero en ese comunicado, de alguna manera, hacen ver que la incertidumbre local viene desde hace un tiempo y que en medio de aquello se genera un acontecimiento mucho más rápido de los eventos externos. Eso yo lo comparto, pero en las últimas semanas ha habido una depreciación del peso donde los elementos externos siguen siendo los mismos en relación a lo que había a principios de mes, sin embargo, la moneda chilena se ha depreciado otro 10%, entones claramente hay algo adicional que no los han experimentado otras monedas. La parte externa ya no explica toda la depreciación del peso.

¿Qué elementos internos pueden ser lo qué explican esta alza, considerando que los hechos políticos se han mantenido mas o menos constantes?

El tipo de cambio ya tiene incorporado hace tiempo la incertidumbre política de la Convención Constitucional, también la discusión de la reforma tributaria. Eso en términos generales lo estábamos viendo con un tipo de cambio que saltó de $825 el 1 de junio a niveles de $930 el 1 de julio. Subió casi 100 pesos en un mes. Eso se puede interpretar de alguna manera por cómo terminó el tema constitucional, la reforma tributaria, y por los temas externos. Pero eso cambió. Desde el primero de julio hasta ahora el escenario político no ha cambido mucho, la incertidumbre sigue en un nivel alto como estaba, por lo tanto, ¿qué es lo que hace que el tipo de cambio pase de $932 a $1.050? Hay una parte que probablemente se debe a la reacción que el mercado tiene frente a la posición que ha tenido el Banco Central. El mercado está desafiando al Banco Central.

Foto: Andres Perez

¿Cuánto más puede esperar el BC para intervenir?

Hoy día el mercado está desafiando al Banco Central, esperando que algún momento pueda salir a hacer alguna intervención. Y por ello, el dólar ha buscado nuevos máximos para que el Central salga a intervenir. Por ello la posibilidad de que el tipo de cambio suba un poco más está presente. Además, esperaban que el BC subiera con más fuerza la tasa de interés, más allá de los 75 puntos base respondiendo no solamente a la inflación, sino que también al tipo de cambio para fortalecerlo. Al subir sólo 75 puntos base dejó al mercado con gusto a poco. Se esperaba que el BC fuera un poco más duro con una mayor alza para defender la moneda chilena, y probablemente el mercado interpretó que el BC se quedó corto y reacciona de esta manera.

¿Cuánto debió subir la tasa de interés?

El BC ayer perdió una oportunidad de emitir un comunicado mucho más directo en materia cambiaria y haber elevado la tasa de interés mucho más fuerte, dado que la inflación será más alta y el techo que tenía para tasa de interés se ha elevado. El BC no tiene por qué esperar y anunciar que habrá varias alzas más, sino que pudo haber materializado esas alzas de 100 puntos a 125 puntos base y explicitar sus argumentos sobre el tema cambiario.

¿Debería ser inminente una intervención?

Todo lo que resta de este mes y agosto habrá bastante incertidumbre y por ello, el tipo de cambio replicará ese ambiente en la economía. A nivel internacional las noticias no cambiarán mucho por ello no tendremos noticas muy favorables para que nuestra moneda se aprecie. En un escenario conservador todo seguirá bastante igual durante las próximas 5 a 6 semanas antes que venga el plebiscito, por lo tanto, tendremos bastante incertidumbre. El central si ve que ya hay una parte importante de la depreciación que no se explica por los fundamentos ya tiene que contemplar que se requiere una acción mucho más directa de la que ha hecho hasta ahora.