Pedro Muñoz (PS): “La Constitución debe ser representativa y la derecha existe adentro y afuera de la Convención”

El convencional por el distrito 24, Pedro Muñoz, inscribirá hoy su candidatura -con el respaldo del Colectivo Socialista- a una de las cinco nuevas vicepresidencias que este jueves tendrá la Convención Constitucional.

En esta entrevista, el exconcejal aborda el mecanismo de integración propuesto por la mesa, que fue aprobado este martes por la mayoría de los convencionales y que permitirá que los sectores que lograron una representación minoritaria en el órgano constituyente puedan tener un cupo en la testera.

Como activista LGBTIQ+ asegura que tanto su opción, como la de su suplente, Ramona Reyes -representante del pueblo mapuche- “es un reconocimiento al aporte que podemos hacer los nuevos liderazgos dentro del Colectivo Socialista, pero además a las identidades históricamente discriminadas”.

¿Qué le parece la aprobación parcial de la propuesta de la mesa y por qué respaldó esa fórmula y no una votación papal?

Intento ser coherente en mi vida política y actuar con decencia. Sin ánimos de darle clases a nadie, creo que con independencia de que hoy día sea la derecha y que mañana pueda ser otro grupo, las minorías tienen derecho a ser representadas de forma proporcional al peso político que tengan en este espacio. En ese sentido, para la conducción de la Convención Constitucional todos los sectores tienen que estar representados. Eso implica que la derecha va a seguir en una posición minoritaria, pero va a estar integrada. Y eso es importante, porque ahí mi consigna es: a los adversarios políticos hay que derrotarnos y no excluirlos. El proceso de construcción requiere que todas las ideas, por más que no nos gusten, estén dentro de la cancha del juego político. Siempre he apostado a que esta Constitución debe ser representativa de la diversidad del país y la derecha existe adentro y afuera de la Convención. ¿Nos gusta? No nos gusta, a otros les gustará. Pero esta nueva Constitución no puede ser una donde haya vencedores y perdedores, tiene que ser ancha, representativa y un gran pacto político y social.

¿Cómo toma que sectores como la Lista del Pueblo o el PC los acusen de cometer un error al integrar a un sector que se ha opuesto al proceso constituyente y a estar haciendo un traje a la medida a la derecha?

Sigo firme a mis convicciones democráticas. Hay distintos métodos de votación, recordemos que el método de votación papal vino propuesto en el decreto que firmó Sebastián Piñera, y el método de integración fue propuesto precisamente por esos sectores. Por tanto, sería más cuidadoso con la expresión de que acá se busca hacer un traje a la medida. El principio democrático, donde deben gobernar las mayorías, pero con respeto a las minorías, debe cumplirse siempre; en toda sociedad, en todo Estado, en todo proceso político.

¿Se equivocan quienes han defendido excluir a ciertos sectores minoritarios de la conducción?

No entraría en la calificación sobre si se equivocan o no. Nosotros tenemos una posición distinta, que resultó triunfadora en base a los mismos métodos democráticos que hemos definido que deben ser los que imperen dentro de la Convención. La verdad absoluta en estos espacios no existe, se construye y el método para construirlo es la democracia y la construcción de mayorías. Este martes logramos construir una sólida mayoría en torno a este método de integración vía patrocinios. Y, en ese sentido, ha ganado también la democracia.

¿Cómo vio que se aprobaran enmiendas de la Lista del Pueblo y Movimientos Sociales que establecen un mecanismo de revocación que podrá ser presentado por 1/3 y aprobado luego por mayoría absoluta? ¿Garantiza eso gobernabilidad en la conducción de la mesa?

Es importante que haya pesos y contrapesos, checks and balances, en todo espacio democrático. Y, en ese sentido, los mecanismos de impugnación deben estar al servicio de las minorías, pero además, recordemos que acá estamos aprobando reglas provisorias y esos mecanismos de impugnación pueden ser mejorados para evitar su mal utilización en el reglamento definitivo que ya se está construyendo por parte de la Comisión de Reglamento.

¿Esperaría que esa herramienta no se utilice políticamente por parte de ningún sector?

Esperaría que no se utilice mañosamente por parte de ningún sector y que se sea responsable en la utilización de las herramientas que hemos definido, que no se utilizara para trabar los procesos. Es fundamental usarlas correctamente y mejorarlas en la Comisión de Reglamento.

Se aprobó que estos cargos sean rotativos. Pensando en el poco tiempo que tiene la Convención para ejercer su labor, ¿no le parece que eso pueda generar alguna dificultad?

Es importante poner en valor la experiencia y la capacidad, las habilidades adquiridas por parte de Elisa Loncón y Jaime Bassa en esta primera fase de instalación. Eso hay que valorarlo y cuidarlo. También debe imperar la democracia y hay un consenso dentro de la Convención respecto de que la mesa debe ser rotativa, al menos una vez, y estoy seguro que luego de la ampliación de la mesa se van a mejorar esos mecanismos para implementarlos adecuadamente. La lógica que se ha discutido desde el comienzo, y que se va a terminar de afinar el reglamento definitivo, a través de reglas que nos den certezas, nos den claridad y le permitan a la Convención un funcionamiento eficiente, implica al menos un cambio.

¿Cómo surge su opción y cuál será su rol como vicepresidente?

Es un reconocimiento, en el caso tanto mío como en el de la candidata suplente, que es Ramona Reyes, a las regiones, a quienes provenimos del sur de Chile, de Los Ríos. También es un reconocimiento al aporte que podemos hacer los nuevos liderazgos dentro del Colectivo Socialista, pero además a las identidades históricamente discriminadas. En mi caso, he sido activista LGBTI en el sur de Chile, en un contexto de mucha más homofobia, y ha sido una apuesta del Colectivo Socialista darnos espacios a los convencionales LGBTI. Para mí significa un tremendo honor y responsabilidad.

¿Cómo espera aportar?

Sobre mi rol, yo fui concejal antes, soy de trabajo territorial y si bien tengo claras mis convicciones y estoy dispuesto a dar discusiones ideológicas y constitucionales dentro de la Convención, también hay que ayudar a las tareas de la mesa que son múltiples en un sentido práctico, de planificación y de gestión para que la Convención siga funcionando y cada día sea un día de avance y no de retroceso. Hay que cuidar la Convención y hacerla funcionar desde la mesa directiva sobre todo pensando en las voces minoritarias, que hacen harto ruido, pero que se dedican diariamente a no trabajar -me refiero a la derecha más dura- a desacreditar y a utilizar los medios de comunicación para empañar el trabajo de la Convención. Nuestro rol dentro del Colectivo Socialista es uno de construcción, de gestión, de planificación, para poder construir una nueva Constitución que responda a los sueños y anhelos de Chile, ese es nuestro norte.