Reforma de salud en Colombia en el centro del cambio de gabinete de Petro

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un sorpresivo cambio de gabinete: “Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país”, señaló el mandatario, sin explicar con claridad los motivos del cambio.

Sin embargo, las especulaciones no tardaron en aparecer, ya que uno de los ministros que cambiaron fue el de Educación, Alejandro Gaviria, uno de los detractores a la hora de cuestionar la reforma de salud que viene impulsando Petro.

La reforma ha sido blanco de polémica, ya que uno de sus motivos principales es el alto costo fiscal que tendría su ejecución: cerca de 1.900 millones de dólares, según un documento presentado por el Ministerio de Hacienda, solo en 2024.

Alejandro Gaviria, exministro de Educación de Colombia. Foto: AP.

La reforma, entre otras cosas, propone el fin de las “Entidades Promotoras de Salud”: entidades privadas responsables de la afiliación, el registro y la atención de los afiliados al sistema de salud. En el sistema colombiano, son las EPS las que prestan los servicios de salud, a las personas que pagan seguridad social.

Así mismo, la reforma propone un modelo de atención primaria a la que todos los colombianos puedan tener acceso, incluyendo consulta de urgencias, atención de medicina general y partos. Esto vendría con una expansión importante de la infraestructura sanitaria, sobretodo para los sectores rurales de Colombia, ya que de los casi 1100 municipios que componen el país, hay 600 sin sedes de salud.

Entre las críticas que se le hacen a la reforma, están la de los políticos que pretenden mantenerla existencia de las EPS, como el presidente del Senado, Roy Barreras, y en primera instancia, gran aliado de Petro. “Hay que eliminar el abuso de muchas EPS a través de la estructura de posición vertical, que genera una posición dominante, pero eso no significa destruir el modelo de aseguramiento sobre el cual está montado la atención de 50 millones de colombianos”, señaló el parlamentario.

El Presidente colombiano, Gustavo Petro, enseña la propuesta para reformar el sistema de salud antes de presentarlo al Congreso en un acto en el palacio presidencial de Nariño en Bogotá, Colombia, el lunes 13 de febrero de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

Este rechazo a la reforma también se dio en el Ejecutivo, cuando los ministros José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, además del director nacional de Planeación, Jorge Iván González, le presentaron un documento a la ministra de Salud y al Presidente, exponiendo sus sugerencias y diferencias con el primer borrador de la reforma.

Esta carta firmada a cuatro manos no fue bien recibida, ya que tanto Petro como la ministra de Salud, Carolina Corcho, habrían encontrado que en sus propuestas solo saldrían beneficiados los privados.

En ese contexto, la revista Cambio filtró detalles de este intercambio entre facciones del gobierno: la carta habría sido de 18 páginas, y en ella se habría calificado de “impagable” la reforma de salud, además de defender un sistema mixto, en vez del sistema público que propone Petro.

Luego de esta filtración, el mismo Presidente confirmó: “La carta publicada por medios de comunicación por algunos de mis ministros sobre la reforma a la salud, es cierta. Fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que se designaron para ello. Hice reunión con las EPS por ello”.

Ya desde antes que fueran ministros, eran públicas las diferencias entre Carolina Corcho y Alejandro Gaviria respecto al sistema de salud para Colombia. El sábado pasado, Gaviria hizo “una invitación a asumir la complejidad de las reformas sociales”.

Partidarios del Presidente colombiano, Gustavo Petro, sostienen carteles que dicen "Sí a la reforma a la salud" durante una marcha a favor de sus reformas propuestas en Bogotá, Colombia, el martes 14 de febrero de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

Entre las negociaciones para sacar adelante la reforma, Petro se juntó el lunes con los jefes de distintos partidos políticos, en miras a conseguir el apoyo necesario en el Parlamento para las reformas, no solo de salud, sino también laboral y de pensiones. En eso, al día siguiente vino el anuncio de la salida del ministro de Educación, Cultura y Deporte, lo que terminó por provocar especulaciones en los medios colombianos.

La periodista Camila Zuluaga tuiteó al respecto: “Los cambios ministeriales se dan después de la reunión con César Gaviria, líder del partido liberal; Dilian Francisca Toro, líder de la U, y Efraín Cepeda, de los conservadores. ¿Cuotas burocráticas que les darán para apoyar las reformas?”.

Al respecto, Petro no tardó en responder en su cuenta de Twitter. “Cambios ministeriales no dependen de la reunión con los presidentes de los partidos. Puedes examinar quiénes son las nuevas y nuevos ministros y verás que no tienen nada que ver con la sugerencia informativa que haces a tus lectores y oyentes y que es completamente equivocada”, indicó el Presidente colombiano.

Gustavo Petro, junto a su esposa, Verónica Alcocer García, y su hija Antonella, da un discurso sobre la reforma de salud en Bogotá. Foto: Reuters.

En medio de todo esto, el expresidente Álvaro Uribe propuso que la reforma de salud planteada por Petro fuera refrendada. “Le sugiero al partido pensar, con otras fuerzas políticas y organizaciones comunitarias, proponer una consulta popular que proteja la estructura mixta y solidaria del Régimen de Salud, que evite el cambio hacia el estatismo, que mantenga las EPS y que éstas se certifiquen”, indicó el también exsenador de Centro Democrático.

Ya antes, Uribe había criticado la propuesta de Petro, asegurando que se trataba de un “monopolio estatal” de la salud.