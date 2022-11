Reforma tributaria: Hacienda posterga para 2023 envío de proyecto sobre impuestos correctivos y afina contenido

Uno de los proyectos contenidos en la reforma tributaria que representa con fuerza el sello que quiere imprimir la agenda “verde” del gobierno sufre un nuevo retraso. Si bien el diseño original contemplaba enviar el llamado proyecto de impuestos verdes (hoy denominados correctivos) en conjunto con las otras iniciativas contenidas en la reforma tributaria a mediados de año, como el royalty y el impuesto al patrimonio, la decisión del Ministerio de Hacienda fue postergarlo hacia fines de 2022 dado el ruido político que podría significar su contenido en momentos de altos precios de los combustibles.

Sin embargo, ahora la estrategia legislativa con este proyecto tampoco podrá cumplirse, en medio del evidente retraso que ha tenido el “corazón” de la reforma tributaria enviada en julio pasado al Congreso Nacional.

El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó recientemente en entrevista con Pulso que la reforma tributaria podría estar aprobada totalmente a fines de marzo próximo. No obstante, el trámite en la Cámara ha demorado más de lo pensado y difícilmente podrá salir de la testera de los diputados antes de fin de año. “El Senado recién lo podrá ver el próximo año. En el mejor de los escenarios la reforma podría aprobarse antes de que termine el primer semestre de 2023″, afirma un legislador oficialista.

La postergación del proyecto de impuestos correctivos se genera también en momentos en que varios gremios de los camioneros realizaron cortes de rutas y movilizaciones en protesta por el alza de los combustibles y la seguridad en las rutas. El gobierno, que llegó el domingo a un acuerdo parcial con una parte de los gremios del transporte, invocó la semana pasada la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Primer trimestre

En este escenario, el gobierno ya decidió postergar el envío de los impuestos correctivos para el primer trimestre del próximo año, dada la alta “congestión” que hoy tiene el Congreso en materia legislativa y donde el clave proyecto de pensiones, enviado recientemente, centra gran parte de la atención.

“Tenemos cuatro componentes (en la reforma tributaria): impuestos personales e impuesto a la riqueza, el royalty, rentas regionales y los impuestos correctivos. Los dos primeros ya están en discusión en el Congreso y faltan los dos segundos. La intención también es no congestionar el Congreso con proyectos (...) Esperamos presentar todos los componentes dentro este año, pero la verdad es que se ha demorado más la difusión (discusión) de la primera parte, así que estamos postergando la entrega de los otros componentes para el primer trimestre del próximo año”, sostuvo hace una semana al Diario Concepción la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, quien no estuvo disponible para responder las preguntas de Pulso.

De esta forma, el proyecto de Rentas Regionales, que también está contenido en la reforma tributaria y cuyo fin es generar más flexibilidad en la administración de recursos para las regiones, también será enviado durante los primeros tres meses del 2023.

Las opciones en la mesa

Desde el comienzo del diseño de la reforma los denominados impuestos verdes han generado incomodidad en el oficialismo. Si bien el programa original proponía aumentar gradualmente el impuesto al CO2, ampliar su alcance a otras fuentes de emisión contaminantes, e incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles, su viabilidad política era muy baja, dado su impacto en el precio de las gasolinas golpeadas duramente por los efectos de la guerra en Ucrania y el alza del tipo de cambio.

“Este proyecto se posterga para 2023 debido a la recargada agenda que tiene el Congreso, pero no es descartable que también se haya evaluado no enviarlo ahora por el momento político que se vive. De todas formas, no es un proyecto de vida o muerte en este momento”, afirma un legislador de gobierno.

Durante la presentación de la reforma tributaria, Hacienda explicó que los llamados impuestos correctivos (una denominación más amplia que el solo cuidado del medioambiente) buscan modificar el comportamiento de personas y empresas alineando los incentivos con los costos y beneficios sociales. Si bien no tiene un objetivo recaudatorio, el proyecto busca rendir entre 0,3% y 0,5% del PIB en régimen, y destinar 75% de aquellos recursos a las regiones del país.

Hacienda ha confidenciado que la iniciativa está incorporando temas nuevos, que van más allá de la protección al medioambiente. A la ya conocida idea de incorporar en el proyecto un impuesto a los casinos online, Hacienda también evalúa sumar tributos “correctivos” en el ámbito de la salud (cigarrillos, alcohol y alimentos poco saludables).

Entre los tributos correctivos, se podría afectar acigarrillos y otros productos que dañan la salud.

“En este momento está todo abierto, pero es muy probable que se toquen o suban impuestos a los cigarrillos, bebidas alcohólicas y a ciertos alimentos. De esta forma, el proyecto, tendría tres ejes: protección del medioambiente y menos contaminación, salud y apuestas online”, explica un cercano a Hacienda.

En el mundo político esperan conocer prontamente el contenido del proyecto. “Esperamos avanzar luego con los proyectos de la reforma tributaria que están en el Congreso, y también queremos conocer la propuesta que vamos a tramitar en materia de impuestos correctivos que debieran incluir los temas relacionados a una menor contaminación, de beneficio para la salud y las plataformas de apuestas online”, afirma el senador PPD y miembro de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, quien reconoce que la agenda del Congreso en este momento está muy cargada.

“Es coherente que lo podamos conocer (el proyecto de impuestos correctivos) el primer trimestre del próximo año”, añade el parlamentario oficialista.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), también cree necesario conocer prontamente el contenido de la iniciativa y reitera sus dardos a la actual reforma que tramita la Cámara de Diputados. “En un momento de baja inversión, bajo crecimiento e incertezas muy severas en el mundo económico, me parece muy poco adecuado tener esta lógica recaudatoria. Hay que entender que lo está en juego es el crecimiento y el desarrollo del país”, afirma el parlamentario de oposición.

Con todo, la semana pasada Hacienda anunció que se iniciaron las audiencias públicas previas a la presentación del proyecto de impuestos correctivos, cuyo objetivo es conocer los planteamientos técnico de diversos actores especializados en el tema. Además de Hacienda, participarán representantes de los ministerios de Economía, Medio Ambiente y Energía. Los diálogos se extenderán hasta fines de diciembre.