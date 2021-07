Ruggero Cozzi, convencional de CHV: “Es una señal equívoca que los constituyentes soliciten más dinero para asesores”

“No estoy de acuerdo con las peticiones de mayor presupuesto por parte de algunos convencionales”, declaró en su Twitter Ruggero Cozzi, convencional constituyente elegido en un cupo de Renovación Nacional.

En momentos en que la mayoría de los 37 electos por Chile Vamos han preferido guardar silencio ante las declaraciones contra el gobierno de un grupo importante de convencionales que llevan una semana reuniéndose autoconvocados, el constituyente por el distrito 6 de Los Andes-Quillota decidió sacar la voz para abordar esta escalada de demandas.

“Esta fue una declaración a título personal. Es que me pareció muy importante referirme al punto porque estamos en una crisis sanitaria y económica monumental, sin precedente, hay mucha gente y pymes que necesitan ayuda económica del Estado, entonces creo que debemos tomarnos el momento político con austeridad, y el esfuerzo lo tenemos que hacer todos”, dice a La Tercera.

¿Por qué, mientras los constituyentes de Chile Vamos han preferido estar al margen de las acciones de los otros convencionales, usted opta por aparecer criticando la demanda por mayores recursos?

El tema de fondo acá es que la legitimidad y credibilidad de la Convención a veces se juega en detalles como éste, porque en el pasado hubo escándalos e irregularidades en el Congreso por pago de asignaciones, y si no somos capaces de anticiparnos podríamos estar disparándonos en el pie. Este es un tema que para la ciudadanía es muy sensible, y creo que parte del malestar es el agotamiento con ese tipo de cosas: contratar a familiares, informes truchos, desvío de fondos. No podemos correr riesgos y debemos darle a la ciudadanía garantías de transparencia y buen uso de fondos públicos.

¿Lo sorprendió que los constituyentes autoconvocados hayan puesto ese punto sobre la mesa?

La verdad es que sí. Me dio un poco de sorpresa porque no habría imaginado que su primer tema fuese hablar de plata y de los contratos de asesores. Me parece válido, está bien plantearlo porque estamos todos preocupados de que funcione bien la Convención, pero hay distintas opiniones.

¿Considera suficiente la asignación de $1.500.000 para asesores?

Considero que es suficiente porque uno debe ver la película general: acá todas las universidades públicas y privadas, distintos institutos académicos o centros de pensamiento se han puesto a disposición y han ofrecido su colaboración gratuita a los constituyentes. Son instituciones respetables, quizás con sesgo en algunos casos, pero voy al hecho de que a ningún constituyente le va a faltar asesoría, propuestas, análisis, y eso hay que ser capaz de verlo. Por eso no creo que sea necesario pedir más dinero para asesores

¿Son solo organismos nacionales?

A mí me han llegado todo tipo de reportes. Por ejemplo, la Fundación alemana Max Planck, que probablemente es el centro de derecho comparado más reputado a nivel mundial, nos ha enviado, a todos, informes que son públicos acerca de cómo se ven los derechos sociales en otros países, en Europa. Propuestas y análisis hay, no veo por qué la necesidad de mayores fondos para asesores.

¿Cómo calificaría esta petición considerando que una de las demandas del estallido social era que los parlamentarios se bajaran los sueldos?

Creo que es una señal equívoca, es confusa, por decir lo menos, que los constituyentes soliciten más dinero para asesores.

En otro plano, los convencionales en estas reuniones han criticado las licitaciones realizadas por la secretaría técnica del gobierno, ¿cuál es su mirada frente a ello?

Primero que nada, tiene que haber transparencia, el máximo de probidad. Me parece bien que haya un control a través de la opinión pública, de la prensa, es importantísimo que Contraloría las revise y aclare los puntos rápido de si hubo o no irregularidad. Y si la hubo deben aplicarse las sanciones con todo el rigor de la ley. También hay que tener a la vista que, si juzgamos a través de la opinión pública, podemos cometer el error de quedarnos sin señal de televisión en algunas sesiones, y sin la seguridad para el funcionamiento de la Convención.

Respecto de la seguridad, ¿está tranquilo considerando que se están convocando a marchas para el día de la instalación?

Yo me siento muy tranquilo, y creo que es lógico que haya resguardos mínimos. Vimos hace un tiempo que hasta el Capitolio en Estados Unidos fue invadido por un grupo, y en Chile esas cosas también pueden ocurrir. Tenemos que tener un mínimo de control en los accesos, no creo que nadie esté pensando en una escolta para los constituyentes porque eso sería una pésima señal.

¿Concuerda con que no existan anillos de seguridad en torno al edificio del ex Congreso?

Depende. Eso ocurre a diario, las autoridades que controlan el orden público deben resguardar que nadie se vea impedido en su libertad de movilización. Si hay convocada una marcha habría que adoptar las medidas pertinentes, siempre en un ánimo de mantener el orden del tránsito y la ciudad, no veo otra finalidad.

¿Qué le han parecido la serie de diferencias que se han suscitado entre algunos convencionales y el gobierno por la ceremonia?

Me parecen válidas, pero creo que no hay que desnaturalizar el propósito de esta primera sesión que no va en la línea de dar señales, sino de que tengamos la investidura regular del cargo, que empecemos a desempeñar nuestras funciones, que elijamos presidente y vicepresidente, no tiene otro objetivo. Ahora si en el futuro la mesa que salga electa quiere hacer una ceremonia con cierto simbolismo, que así sea, pero no hay que desnaturalizar el objetivo que es bien concreto.

¿Cómo ve la petición de renuncia del secretario técnico de la Segpres, Francisco Encina?

No conozco cuáles son los fundamentos.

¿Por qué no participó de las reuniones de los autoconvocados?

Me marginé de esas reuniones porque creo que es importante que la Convención no funcione de facto, sino que opere con la mayor regularidad y formalidad posible después del 4 de julio.

¿Qué espera de esa primera ceremonia?

Voy con el mejor de los ánimos. Lo más importante es darle una señal republicana al país de que comienza un proceso histórico donde hay muchas expectativas y esperanza, y que escojamos un presidente o presidenta.

¿Alguna preferencia por los nombres que están sobre la mesa: Elisa Loncón, Patricia Politzer, Cristina Dorador?

Todavía no lo tengo decidido. Independientemente de sus características personales, sea hombre o mujer o miembro de un pueblo originario, lo importante es que garantice a todos que habrá orden en las discusiones, que se tome muy en serio el cargo dando garantías de imparcialidad, de mayor participación y de velar que las reglas sean respetadas por todos para el mejor éxito del proceso. Ese debería ser el espíritu.

¿Van a presentar un candidato o candidata como Chile Vamos?

Hemos tenido algunas conversaciones, pero preferiría omitir mayores comentarios.