Santiago, Puente Alto y Estación Central son las comunas con más controles preventivos de Carabineros

El 5 de febrero, lo que comenzó como un control de identidad preventivo, terminó de la peor manera: una persona fallecida y un carabinero formalizado por el delito de homicidio simple. El caso ocurrió en Panguipulli, cuando un malabarista intentó agredir con dos machetes a un uniformado luego de negarse a mostrar su identificación.

El hecho abrió un debate sobre el uso y los alcances del control preventivo de identidad, implementado en el país en 2016, cuando el Congreso aprobó la Agenda Corta Antidelincuencia impulsada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Una de las críticas que surgieron, luego del caso en Panguipulli fue la discrecionalidad de estos procedimientos. Incluso, académicos de la Universidad Diego Portales elaboraron un estudio basado en evidencia en el que advirtieron patrones de discriminación estadística en esta facultad que tienen las policías.

¿Cómo se distribuyen geográficamente estas fiscalizaciones? La Tercera solicitó a Carabineros detallar la cantidad de controles preventivos realizados por comuna en la Región Metropolitana durante 2020, los que superaron los 3,5 millones de procedimientos.

El resultado arrojó que las comunas donde más se practicaron fueron Santiago (339.062), Estación Central (287.472) y Puente Alto (130,547). A esas zonas les siguen Ñuñoa (115.739), Providencia (115.714) y Recoleta (111.951).

Comunas de la RM Controles 2019 Controles 2020 % de aumento Santiago 105.947 339.062 220% Estación Central 58.482 287.472 392% Puente Alto 73.355 130.547 78% Ñuñoa 43.417 115.739 167% Providencia 18.149 115.714 534% Recoleta 27.268 111.951 311% La Florida 68.666 108.529 58% Las Condes 30.282 104.884 246% Pudahuel 97.826 99.114 2% Peñalolén 34.055 91.156 168% Lo Prado 45.476 89.236 96% Maipú 76.585 82.871 8% Colina 27.755 67.748 144% San Miguel 34.580 66.234 92% Curacaví 17.494 64.768 270% Melipilla 37.290 60.219 61% Quinta Normal 40.985 58.163 42% Huechuraba 23.763 56.036 136% Isla de Maipo 7.937 55.688 602% El Bosque 27.141 50.430 86% San Joaquín 48.472 48.991 1% Pedro Aguirre Cerda 44.717 48.426 8% San Bernardo 20.987 47.812 128% Vitacura 13.040 46.441 256% Independencia 29.551 45.380 54% Lampa 13.702 43.031 214% El Monte 12.087 42.472 251% Quilicura 23.290 40.699 75% Macul 38.736 39.123 1% La Cisterna 29.769 36.433 22% Buin 26.690 35.302 32% La Reina 24.749 34.912 41% La Pintana 41.818 34.515 -17% Pirque 15.460 34.305 122% San Ramón 25.121 34.137 36% Cerrillos 23.321 31.695 36% Lo Barnechea 15.037 31.649 110% Talagante 21.274 31.365 47% Renca 31.265 28.008 -10% Conchalí 33.467 26.309 -21% Cerro Navia 35.871 25.690 -28% Paine 7.518 22.839 204% La Granja 29.217 18.787 -36% Padre Hurtado 13.772 18.129 32% San Pedro 2.100 15.256 626% Lo Espejo 37.075 14.596 -61% San José de Maipo 6.758 11.940 77% Peñaflor 19.304 11.569 -40% Tiltil 2.974 7.565 154% María Pinto 2.823 7.043 149% Alhué 2.836 4.834 70% Calera de Tango 3.392 2.064 39% <b>TOTAL</b> <b>1.592.646</b> <b>3.076.938</b> <b>93%</b>

Las comunas que concentran estas revisiones aleatorias no son necesariamente las que lideran el número de habitantes. De acuerdo al Censo 2017, la zona más poblada de la capital es Puente Alto, donde viven 568 mil personas. En segundo lugar está Maipú, donde hubo 82.871 controles y que cuenta con 521 mil residentes. Santiago aparece en tercera posición, con 404 mil personas. La comuna de Estación Central, que encabeza el registro, registra 121 mil habitantes.

Según fuentes policiales, en Estación Central hubo más controles debido a su elevada población flotante: tiene dos terminales de buses, una estación de trenes y centros comerciales, como también una alta presencia de comercio ambulante. A esto añaden que como 2020 estuvo marcado por la pandemia, los controles preventivos se incrementaron en todas las zonas de la Región Metropolitana, promediando un 93% comparados a los de 2019.

Aumento de los controles

El académico de la Universidad Diego Portales (UDP) Mauricio Duce, uno de los autores del estudio que advirtió discriminación estadística en los controles preventivo de identidad realizados por Carabineros, destaca el alza de estas fiscalizaciones entre 2019 y 2020, los que pasaron de 1.592.646 a un total de 3.076.938.

“Cuando uno empieza a revisar las cifras, se ve una duplicación del total de controles en la Región Metropolitana y este es un dato muy importante. Pasamos del 2019 con más o menos 220 controles por cada mil habitantes a un total de 378, según datos del censo”, dijo Duce.

El académico también agregó que “si tomas el caso de Estación Central, una comuna con mucha población flotante por el comercio o los medios de transporte, sí se correlaciona: serían 1.390 controles por cada mil habitantes. Eso, entre comillas, significa que cada habitante es controlado 1,3 veces al año. En la comuna de San Pedro ocurre lo mismo: hay 1.276 controles por cada mil habitantes. En Isla de Maipo hay 1.386, en El Monte hay 1.061″.

Duce también expuso que “tiende” a ver que algunos incrementos significativos están “fuertemente asociados a las zonas donde hubo mayores manifestaciones”. El abogado comenta que “en Santiago, Estación Central, Providencia y Ñuñoa hubo mucha movilización social y hubo incrementos importantes, pero eso no me explica por qué Isla de Maipo y San Pedro son los que más crecieron. Tal vez hubo protestas y eso no lo vemos, porque están fuera de nuestro radar”.

En el estudio de Duce sobre los controles de identidad se concluye que “los resultados muestran una situación de discriminación estadística contra las comunas de ingresos más bajos”. Además, según la metodología empleada, se pudo concluir que “no existe evidencia que sustente la idea de que esta medida ha tenido un impacto en generar mayor capacidad de prevenir delitos y detener a personas”. Sin embargo, el académico aclara que solo la información numérica de estos procedimientos y su distribución comunal no permiten hacer la asociación directamente, pues faltan variables.

“Cuando se analizan las comunas con más controles, hay un cierto patrón. Muchas veces se ha tratado de usar el dato de comuna como indicador de discriminación, algo que sirve poco, porque es un dato muy parcial. Por ejemplo, la comuna de Santiago es notable, triplica la cantidad y está por sobre el promedio en lo que aumentó. Pero claro, Santiago tiene una población flotante gigantesca, una cantidad de eventos que hubo vinculados a protestas sociales, que probablemente generaron un entorno más fuerte de controles de identidad. Entonces, se hace mucho en Santiago, pero probablemente no está focalizado en los habitantes de la comuna”.

Reacción de los alcaldes

Los alcaldes de las dos comunas con más controles de identidad preventivo durante 2020 coinciden en algo: están conformes con los procedimientos de Carabineros.

El alcalde de Santiago (RN), Felipe Alessandri, sostuvo que “el aumento en los controles responde a una coordinación y solicitud expresa que le hemos pedido a Carabineros. Los vecinos, en los 27 barrios de Santiago, nos piden más seguridad y los controles preventivos son una herramienta muy útil para poder, por ejemplo, detectar personas con orden de detención pendiente o que sean requeridos por la justicia debido a alguna causa. En eso nosotros nos hemos coordinado e, incluso, hemos facilitado que puedan salir a hacer estos controles en vehículos municipales. También tiene que ver con la cuarentena. Ahí estuvimos junto al Ejército, la PDI y la Seremi de Salud fiscalizando. Aquí el municipio no es quien ejecuta, pero sí hemos apoyado mucho y coordinado estos operativos”.

Sobre cómo opera el trabajo de Carabineros en la comuna y la selección de barrios para aplicar estos controles, Alessandri indicó que “se instala Carabineros por barrios, sin discriminarlos, y vamos alternando. Esto se planifica con el municipio una semana antes para apoyar con seguridad ciudadana y se fiscaliza al que vaya pasando en esa oportunidad. No hay ningún tipo de discriminación de ninguna especie y nunca lo ha habido. Los controles son un beneficio para la comuna. Es una herramienta muy eficaz. ¿Qué quiere la gente? Presencia policial y estos controles son sumamente efectivos”.

Para el alcalde de Estación Central, Miguel Abdo (UDI), el alza exponencial de controles de identidad preventivos en la comuna se explica por los 1,5 millones de personas que transitan diariamente en el eje Alameda.

Además, explicó que “la pandemia es el principal factor del aumento de los controles preventivos entre los años 2019 y 2020. Esto, porque en Estación Central hay cuatro terminales de buses, más la estación de ferrocarriles. En cada uno de estos lugares se instalaron puntos sanitarios para controlar a los miles de pasajeros que día a día llegan a la comuna”.

Abdo agregó que “el espíritu de estos operativos era sanitario, pero aun así había un factor de seguridad y control para aportar en la fiscalización durante la pandemia. Muchos vecinos agradecen esta situación, porque se genera prevención del delito. En el eje Alameda hay mucho comercio. Este puede ser un espacio muy adecuado para el actuar de los delincuentes”.

Subsecretaria de Prevención del Delito: “El control de identidad permite dar seguridad a la comunidad”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, analizó las cifras de Carabineros y respondió las preguntas de La Tercera.

¿Cómo se explica que Estación Central tenga más controles de identidad que, por ejemplo, Las Condes o Providencia? Según el último censo, Estación Central tiene 121.000 habitantes y Las Condes 294.800. Mientras, Providencia tiene 120.000 habitantes, pero una población flotante que bordea el millón de personas.

El cálculo de población se tiene que hacer por la estimación del INE al año en curso. El INE tiene estimación de Estación Central de 206.792 habitantes para el 2019. Además, lo que se analiza es la tasa de controles por cada mil habitantes. Esa tasa, entre 2019 y 2020, creció 1.107 en Estación Central, pero creció también en Las Condes. Lo que ocurre es que Estación Central tiene mucha más población flotante. A esto se suman los operativos por la pandemia, sobre todo en los últimos días de 2020. También la apertura de los locales por las ventas de Navidad. De hecho, Providencia, Vitacura y Las Condes están entre las 20 comunas cuya tasa subió más por la cantidad de controles de identidad que se realizaron. Por ejemplo, Curacaví es la que tiene la mayor tasa de controles respecto de su población por cada mil habitantes, le sigue Isla de Maipo, lugares donde hemos tenido los cordones sanitarios.

¿En base a qué patrones se toma la determinación de hacer más o menos controles preventivos en una comuna u otra?

En base al comportamiento delictual. En aquellos lugares donde ocurren mayoritariamente delitos se hacen mayores controles preventivos. Esto se establece de acuerdo a los distintos horarios en que se cometen los delitos y la cantidad de denuncias que se tienen en diversos sectores. Sin embargo, es importante recordar que en el contexto de la pandemia el control de identidad llevaba aparejado también el control de personas que fueran Covid-19 positivo. Por eso hay comunas como Curacaví que aparecen con más controles por cada mil habitantes, ya que era un lugar de paso y de control por parte de Carabineros para efectos de determinar si estaban o no contagiadas con Covid-19.

Expertos de la UDP, especialmente el académico Mauricio Duce, sostienen que hay discriminación estadística en los controles preventivos. ¿Lo comparte?

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para modificar el control preventivo de identidad, precisamente buscando perfeccionar la forma en que se realiza. El control preventivo no es el investigativo, y lo que busca es dar gestión a Carabineros, que no estén simplemente caminando, sino también ejerciendo una acción sobre todo en los lugares donde tenemos una mayor ocurrencia delictual. Es un mecanismo que permite generar mayor seguridad a la comunidad. Existe un proyecto de ley que se trabajó en la Comisión de Seguridad de la Cámara en que cada uno planteó su postura. Él planteó una, hay muchos que tienen otra.

¿Funciona de buena manera esta facultad de los controles preventivos? ¿Ayudan a combatir el delito?

El control preventivo se focaliza en los lugares donde existen mayores delitos, mayores denuncias y en horarios particulares. En ese sentido es importante recordar que el control preventivo no es otra cosa que pedir el carné de identidad a las personas. Esta es una medida que permite dar seguridad a la comunidad y también una labor más eficiente de nuestras policías.