Se agudiza enfrentamiento Provoste-Rincón y eje PS-PPD se abre a ir a primarias sin la DC

Minutos antes de entrar a la junta nacional de la Democracia Cristiana, la senadora y candidata presidencial Ximena Rincón estaba molesta. Con ese ánimo, la parlamentaria preparó un duro discurso que leería luego frente a sus camaradas y que terminaría por descolocar y tensionar a toda su colectividad.

Sus palabras tenían un objetivo claro: emplazar a la senadora Yasna Provoste (DC) a definir si estaría disponible para asumir una candidatura presidencial en su reemplazo y representar así a la falange en la primera del sector, cuyo plazo de inscripción vence hoy a las 23.59 horas.

“Hoy con mucha fraternidad quiero decirle a esta junta nacional que si mi camarada y amiga Yasna Provoste está disponible a ir a una primaria de Unidad Constituyente que lo diga con claridad y que sea esta junta nacional la que decida hoy mismo quien nos represente en dicha instancia, pero sin espacio para dudas, sin ambigüedades, sin proclamar y simultáneamente decir ‘pero después veremos’ esa formulada está condenada al fracaso. Sí camaradas, o esta candidatura representa a todo el partido con toda convicción o deja de tener sentido”, sostuvo la parlamentaria ante la instancia la que, hasta el cierre de esta edición, seguía sesionado.

Y agregó: “Así como ayer me sometí al mecanismo aprobado por esta junta nacional, hoy me vuelvo a someter a esta instancia partidaria para que se decida en forma definitiva y aglutine a la Democracia Cristiana en el desafío presidencial y parlamentario”.

Sus dichos se dieron en medio de la crisis a la que se precipitó la DC luego de los resultados de las elecciones de convencionales constituyentes del domingo, en la que solo pudieron conseguir dos escaños. Tras esto, se debilitó la candidatura de Rincón, quien pidió no inscribir una primaria, y desde algunos sectores de la disidencia exigieron la renuncia del timonel Fuad Chahin. Incluso, la colectividad debió posponer un día la clave junta nacional en la que proclamarían a Rincón.

Las palabras de la senadora por El Maule no sorprendieron a Provoste, quien se encontraba presidiendo la sesión de la Cámara Alta en Valparaíso. Al dirigirse a su oficina, en el cuarto piso del edificio en Valparaíso, donde llegó corriendo y sin responder a las preguntas de la prensa, la esperaba su equipo con una declaración en la que ya habían estado trabajando ante el aviso previo de que vendría una jugada de Rincón. Mientras ultimaban los detalles del texto, la senadora por Atacama recibió el llamado del presidente de su colectividad, quien le transmitió formalmente el mensaje que minutos antes había entregado su camarada ante la junta nacional.

Tras el llamado, la parlamentaria bajó al hall del Senado y, sin tapujos, hizo una dura crítica al timonel DC, con quien durante su periodo como presidenta de la Cámara Alta había logrado recomponer algunos lazos.

“Este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y conexión con la realidad que la actual dirección de la DC ha demostrado y que tiene un punto cúlmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”, dijo. Y agregó: “La DC, o mejor dicho, algunos de sus dirigentes, siguen optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía y por intentar hacer responsables a otros de sus errores, que vienen hace años reiterándose. Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. No sólo me parece una falta de respeto conmigo y con la senadora Rincón. Me parece una falta de respeto con Chile”.

Y si bien la parlamentaria remató con que “he señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata”, finalizó su discurso con un mensaje que en toda la centroizquierda leyeron como la primera señal de apertura a una eventual candidatura presidencial, pero sin someterse -por lo tiempos- a una primaria legal.

”Una decisión responsable para un partido como la DC y los partidos que pertenecen a la centroizquierda, sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente. Al menos, intentar entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país, asumir lo mal hecho y rectificar. En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país”, dijo.

Cercanos a Provoste aseguran que la parlamentaria estaba molesta y buscaba dar una señal clara de que no estaba disponible para ser acorralada, menos aún por una directiva cuestionada como la de Chahin. “Está diciendo que tomen sus decisiones, que si le quieren pedir que sea candidata se lo pidan, pero que sean serios”, dice un cercano a la legisladora.

Además, en la DC vieron que las palabras de Provoste apuntaban a sacar del tablero a Chahin. Sobre esto, desde la noche del domingo al interior de la DC comenzaron a plantear la posibilidad de tener una mesa unitaria que liderara al partido hasta las próximas elecciones -fijadas para el 25 de julio-, opción que impulsaba también Rincón y para la que Chahin se mostró abierto. Sin embargo, esa iniciativa también elevó los ánimos en el partido, luego de que, dicen en la DC, la disidencia no mostrara la misma disposición.

Así, hasta el cierre de esta edición, la junta nacional votaba si proclamar o no a la senadora Rincón -quien ganó una primaria de la DC en enero- como su abanderada.

El veto PS-PPD a Rincón

Tras los resultados del domingo el mensaje del PPD y el PS a la DC fue claro: una primaria de Unidad Constituyente con Rincón era inviable. Ambas colectividades transmitieron a Chahin que, distinto sería, si el partido optara por inscribir a Provoste a esa medición.

Senadores del bloque PPD-PS también han abordado el tema directamente con la senadora Provoste, quien -según testigos de esos diálogos- siempre se ha mostrado reticente a la idea que -como quedó a la vista hoy acarrearía- una crisis interna en la DC.

Frente a la disposición que altas figuras del PS y el PPD mostraron hacia Provoste, el lunes Chahin conversó con Rincón y por eso la abanderada dio una señal al pedir no inscribir su opción para revaluar los escenarios. Pero todo eso quedó en nada luego de que el consejo nacional de la falange optara el lunes por dar una señal en favor de Rincón y citara la instancia para proclamarla. En la DC reconocen que primó el temor a aparecer como restándose de una primaria amplia y quedar supeditados a las decisiones del PS y el PPD.

Los falangistas que estuvieron en las conversaciones internas también reconocen que otro factor que pesó en el vuelco fue lo mal que cayeron en la DC los intentos del PS y el PPD por negociar directamente con la senadora por Atacama.

Frente a la determinación de la DC de insistir en la nominación de Rincón y sin una respuesta positiva de Provoste, en el PPD y el PS cobró fuerza la idea de buscar una medición en primarias con el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric y el del PC, Daniel Jadue. De hecho, ya se han activado contactos con los dirigentes de ambas fuerzas para analizar esa opción.

Hasta ahora en el PS aseguran que inscribirán a Paula Narváez en la primaria buscando que sea lo más amplia posible. En esa línea anoche el líder de la colectividad, Álvaro Elizalde, hacía gestiones para buscar nuevos apoyos a la carta socialista y tenía previsto reunir a su comisión política para tomar una decisión final sobre con quiénes medirse.

Las dudas están en si el PC va a vetar o no al candidato del PPD, Heraldo Muñoz. Desde la colectividad algunos dirigentes no descartan que el partido termine pidiéndole que se baje para apoyar a Narváez. Pese a eso, el excanciller aseguró ayer que “reafirmo mi decisión de ir a una primaria legal lo más amplia posible. Haciendo todos los esfuerzos para representar una candidatura única del socialismo democrático”.

“Vamos a esperar las resoluciones que se tomen en la DC, que son siempre una consideración que tenemos que tener en la mesa, pero lo que vamos a hacer es ponernos a disposición de la fuerza más amplia posible para darle gobernabilidad y para llevar adelante las transformaciones que los chilenos se han planteado y nos han demandado”, dijo ayer el senador Guido Girardi.

Mientras tanto, el PC, liderado por Guillermo Teillier, ha insistido en la necesidad de realizar una primaria entre las fuerzas “antineoliberales”. Sin embargo, ayer en una reunión con el Frente Amplio, que se realizó en la sede de Comunes, dieron una señal distinta.

En esa cita, desde el bloque aseguraron que ambas fuerzas vieron “con buenos ojos” la posibilidad de que el PPD y el PS giren hacia una primaria con ellos. “No hay veto a nadie”, dijeron desde el FA.