Tercer retiro del 10% se “presidencializa”: al apoyo de Rincón ahora se suman otras cartas de la oposición

Llegó marzo, se asomaron las cuentas y partió la presión sobre el gobierno para que otorgue una ayuda mayor a las familias afectadas aún por la pandemia, de parte de los presidenciables.

Primero fue la candidata de la DC, senadora Ximena Rincón, quien varió su postura y señaló estar a favor de un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, cuyo proyecto está listo para ser tramitado en la Cámara de Diputados. Poco a poco, este apoyo fue creciendo y varios de los candidatos presidenciales terminaron expresando la misma opinión, en menos de 24 horas.

“Lo voy a decir fuerte y claro, el tercer retiro lo vamos a aprobar, y le exigimos al gobierno que entienda que la ciudadanía necesita apoyo”, indicó Rincón el domingo tras recorrer unas ferias libres. Durante la mañana de lunes, el primero en sumarse fue el candidato del PR, Carlos Maldonado: “Si el gobierno no pone sobre la mesa un paquete de ayuda completo, suficiente, sólido, que incluya a la clase media, no le va a dejar más opción al Parlamento que volver a aprobar un tercer retiro”.

Unas horas después, la postulante socialista Paula Narváez indicaba: “Si el gobierno no aprovecha los recursos del cobre que tiene disponibles para salvar a las familias, no quedará otra opción que aprobar el tercer retiro. Espero no tengamos que llegar a ese límite, pues profundiza un modelo en que cada persona se salva rascándose con sus propias uñas”.

En una línea similar, el presidenciable de RN, Mario Desbordes, recalcaba: “Quiero ser muy claro. Estoy diciendo es que es necesaria una ayuda para todos los chilenos, lo que necesitamos es un apoyo urgente a los ciudadanos de este país sin tanto requisito ni tanta segmentación. Eso ojalá se haga con recursos públicos y no sacando la plata de los trabajadores”.

Mientras que Heraldo Muñoz, presidenciable del PPD, optó por tomar distancia: “Que se discuta un tercer retiro es señal de su fracaso. Uno de cada tres trabajadores ya no tiene plata en sus cuentas de AFP”.

Desde todos los lados señalan que, en el fondo, lo que esperan los candidatos es que el gobierno se abra a entregar una ayuda más sustantiva a las familias, pues consideran que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no es suficiente. De hecho, con mayor o menor énfasis, todos los mencionados han cuestionado la fórmula establecida por La Moneda para distribuir el IFE, pues el monto dependerá de las semanas en que los hogares permanecieron en un período de transición. Por ende, sólo percibirán el total de $100.000 por cada integrante del grupo familiar cuando hayan estado en cuarentena por cuatro semanas o más, aporte que irá descendiendo a $ 80.000 en comunas que han permanecido en cuarentena entre dos y cuatro semanas; hasta llegar a $ 25.000 en comunas en Preparación y Apertura.

“Debe entregar recursos suficientes a las familias necesitadas sin letra chica y sin burocracia”, comentó Narváez, mientras Desbordes mencionaba que vendrá una nueva propuesta de parte del gobierno, considerando que hay un número relevante, cerca de un 30%, que ya no cuenta con ahorros previsionales para ejecutar un tercer retiro.

“He planteado que antes de hablar del tercer retiro del 10% escuchemos la propuesta que está trabajando el ministro Cerda con la ministra Rubilar de apoyos a la ciudadanía con recursos públicos. Hemos pedido que el ejecutivo convoque nuevamente al panel de expertos”, planteó Desbordes.

Congreso dividido y gobierno mira al TC

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se preparan para una nueva batalla por el retiro de los fondos previsionales con una moción que ya está en trámite -impulsada por la diputada Pamela Jiles- y otra que se podría dar cuenta esta o la próxima semana en la sala de la Cámara de Diputados, impulsada por el FRVS.

La primera debe ser puesta en agenda en la Comisión de Constitución que el miércoles podría pasar a depender del diputado Leonardo Soto (PS), ya que el actual titular, que tramitó los dos anteriores, Matías Walker (DC), presentará su renuncia por acuerdo político. “Hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se generen, porque ya sabemos que el Tribunal Constitucional (TC) no admitió que este tema fuera de iniciativa parlamentaria. Estamos a la espera de que el Ejecutivo entienda que debe haber transferencias directas más allá del IFE”, remarcó este último.

En tanto, el otro proyecto de Jaime Mulet (FRSV) que entró a Oficina de Partes en enero debe ser informado esta o la próxima semana en la sala, ante lo cual hay expectación respecto del camino que tomará la mesa de la Cámara considerando la resolución del TC. El organismo rechazó la fórmula que la centroizquierda ha venido utilizando para avanzar en distintas materias que son de ámbito de exclusiva facultad del Presidente, como es modificar la Constitución mediante un artículo transitorio.

Fuentes de la Cámara Baja, en todo caso, aseguran que la resolución del tribunal sienta un precedente que el Poder Legislativo no puede soslayar. Y, de hecho, algunos creen que la secretaría terminará recomendando al presidente de la testera, Diego Paulsen, declarar inadmisible la reforma presentada por Mulet.

“He sido contrario al primer retiro presentado por parlamentarios, he sido contrario al segundo retiro presentado por el Ejecutivo y considero que esta es la peor política pública que hemos hecho en la Cámara este último tiempo”, sostuvo este lunes Paulsen.

En tanto, el lunes el comité político se comprometió con parlamentarios de Chile Vamos a recurrir nuevamente al organismo en caso de que avance alguno de esos proyectos. “Tenemos un fallo del TC sobre el segundo retiro que debe ser aplicable a un eventual tercer retiro. Y si este proyecto caminara debiera recurrir al TC, por supuesto”, acotó el senador José García (RN).

En la oposición las voces están divididas respecto del futuro de estas mociones, pues algunos admiten que el proyecto es inadmisible, mientras otros optan por empujar no más, apostando a que en el marco de la campaña electoral se terminen sumando apoyos suficientes. “De juntarse los votos, el gobierno tendrá que dar una respuesta”, dijeron en el sector.

Desde sectores ligados a los autores del proyecto precisaron que “la oposición no pierde nada con presionar para que se apruebe. El costo lo va a pagar el gobierno si se pone en la dura”. Su pronóstico es que con elecciones ad portas, es muy difícil que algún candidato opte por cerrar la puerta a un nuevo retiro, y por lo mismo prevén que el gobierno deberá buscar una salida intermedia para apoyar a más familias.

Incluso mencionan que así como el senador Manuel José Ossandón (RN) ya expresó su apoyo a este proyecto, otros como los diputados Andrés Celis, Jorge Durán, Francisco Eguiguren, pueden seguirlo.

“Los votos aparecen por imposición de la realidad. Y, hasta ahora, el gobierno y el nuevo ministro Cerda no han hecho ninguna propuesta adicional de ayuda a la clase media media y baja, que lo están pasando muy mal”, planteó Mulet.

Entre los senadores aún están mirando de lejos la idea. “Hay que darle vuelta al tercer retiro. Si es la única posibilidad de miles de chilenos de poder seguir sobreviviendo, uno apoyaría. Pero uno de verdad quisiera una política pública de apoyo real”, sostuvo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), mientras que el senador Jorge Pizarro (DC), titular de la Comisión de Hacienda, comentó: “Está claro que pensar en un tercer retiro requiere patrocinio del Ejecutivo, no hay discusión sobre eso. Siempre he dicho que la solución a la falta de ingresos provocada por la pandemia debe venir desde acción directa del gobierno”.