A la final del Chile Open: Alejandro Tabilo remonta un durísimo partido ante Corentin Moutet y será top 40 por primera vez

Alejandro Tabilo (51º) llegó a las semifinales del Chile Open como la única carta nacional en el cuadro de singles, después de la sorpresiva derrota de Nicolás Jarry ante el francés Corentin Moutet (140º), precisamente el rival del número dos nacional en la arcilla de San Carlos de Apoquindo.

El galo venía de superar la qualy y llevaba largas horas acumuladas. En síntesis llegaba crecido tras su triunfo del viernes y con un libreto bastante definido. Bajo ese panorama, el crédito local buscaba superar su techo en Santiago y meterse por primera vez en el top 40 del ranking. Y claro que lo consiguió. Se impuso por 4-6, 6-4 y 7-5, en dos horas y 32 minutos de juego.

Como era de esperarse, el recibimiento del público que lentamente fue llenando los asientos del court central Jaime Fillol no fue de lo mejor para el europeo. Una fuerte silbatina acompañó el ingreso del tenista, que la noche del viernes supo ganarse la reprobación del público tras diversas actitudes poco deportivas en su encuentro ante Jarry. De hecho, este último también le recriminó por sus maneras y, según el europeo, lo trató de “patético”.

Naturalmente, la recepción que tuvo Tabilo fue muy distinta a la de su adversario y en cada punto que consiguió se hizo sentir con fuerza el apoyo de la fanaticada. No obstante, eso no parecía importarle mucho al francés, quien intentó repetir la fórmula que le dio el éxito en el duelo de cuartos de final. Incluso, en el quinto juego sacó por abajo, pero su envío terminó en la red. Inmediatamente, la pifia del público no se hizo esperar.

Eso sí, las características del pupilo de Guillermo Gómez son muy distintas a las de Nico. También zurdo como Moutet, el crédito local intentó manejar los tiempos con tiros angulados y amparado en su primer servicio. Sin embargo, no estuvo del todo sólido y eso lo terminó padeciendo hacia el final de la primera manga.

Cada uno mantuvo su servicio hasta el octavo game. Ahí el francés rompió el servicio de Tabilo, merced de un par de errores no forzados y un bajo porcentaje de primeros saques del chileno. Así, con la ventaja en el bolsillo, cerró sin mayores inconvenientes la manga.

El remezón

Parecía que todo empezaba a complicarse en demasía cuando Moutet rompió de entrada el servicio de Tabilo, quien se veía bastante contrariado y con muchas dudas. No obstante, la raqueta nacional reaccionó rápidamente quebrando de vuelta, lo que le permitió tranquilizarse y volver a meterse en el partido.

Luego, en el tercer juego, el chileno tuvo cuatro puntos de quiebre, pero el francés supo salir de ese momento difícil, con buenos primeros servicios, velocidad de piernas y una cuota importante de talento. De ahí en más, la tónica continuó con cada uno manteniendo su saque, con intercambios angulados y buenos puntos.

Sin embargo, la calma de Moutet para enfrentar esa parte final del set se fue al tarro de la basura. Y eso Tabilo lo olfateó a la perfección en el décimo juego. Ale devolvió de gran forma y el francés erró, lo que derivó en que lanzara su raqueta al piso, mientras el público reprobaba esa acción. Así, todo se definió en el tercer set.

El comienzo del capítulo final encontró al chileno de mejor forma. Muy concentrado y aumentando sus porcentajes de primeros servicios, parecía encaminarse al triunfo ante un rival que, cada vez que no metió su primer saque, terminó sufriendo bastante.

Además, el francés siguió ofuscándose y nuevamente lanzó la raqueta. No obstante, esta vez generó un efecto inverso en su motivación y lo demostró en el juego siguiente, rompiéndole a Tabilo y dejándolo en una posición sumamente compleja.

Final con emoción

De todos modos, el zurdo criollo batalló y tuvo tres oportunidades de quiebre en el octavo juego. Y no dejó escapar esa posibilidad para equiparar las cosas gracias a un afortunado bote en la línea que desacomodó completamente al francés.

Luego consiguió ganar su saque en los dos turnos siguientes y le puso toda la presión al europeo para mantenerse en el partido. Ahí también el público jugó un rol fundamental celebrando todos los puntos del chileno e incomodando a su adversario.

El desenlace se produjo en el duodécimo game. Moutet sintió los nervios y Tabilo lo aprovechó con maestría para ir por el segundo título de su carrera y firmar su primera final en el Chile Open, la segunda de la temporada.

En la definición jugará ante el argentino Sebastián Báez (21º) y el español Pedro Martínez (101º), quienes juegan en el siguiente turno. De ganar, Tabilo será 35 del mundo. Ya aseguró ser 39º.