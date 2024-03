El descargo de Moutet tras vencer a Jarry: “Me dijo patético; es triste cuando los fans se comportan así”

Nicolás Jarry y Corentin Moutet protagonizaron un partido caliente. El francés decidió sacar por abajo en el primer punto, desatando el enojo el público y del chileno, que terminaría cayendo por un doble 7-6. Ahora, el 140 del mundo deberá enfrentar a Alejandro Tabilo en semifinales.

Al galo no le parecían importar los gritos y pifias en contra. De hecho, sacó a relucir su mejor tenis para batir al primer sembrado y favorito para llevarse el torneo.

Eso sí, la rivalidad continuó hasta el cierre del duelo. De hecho, Moutet se refirió al momento de tensión que vivió con Jarry en la red, luego de saludarse: “Me dijo patético, no sé por qué. Yo me comporté bien”, señaló el francés, en conversación con Clay.

“Fue en un ambiente hostil donde me pifiaron y me abuchearon, la gente hacía ruido cuando yo servía. Sobreviví, jugué bien. Entonces no creo que haya hecho nada ‘patético’. Deberías preguntarle a él por qué dijo eso. No somos precisamente los mejores amigos en el tour, de hecho no lo conozco”, complementó.

A semis

Jarry, en tanto, no quiso dar mayores detalles del asunto. Por su parte, Moutet mostró su decepción con el actuar del público, que lo pifió hasta que abandonó el terreno de juego: “Es lamentable porque no hubo un ambiente agradable. Me gusta jugar en Chile: en la qualy y en todos mis partidos me apoyaron porque abrí mi corazón, le di mucho a la gente y compartí con ellos, el deporte está hecho para eso. Mi entrenador y mi familia están aquí, sé lo que he hecho bien o mal y hoy lo he hecho todo bien”, señaló.

El partido desarrolló una rivalidad entre ambos. Fue un duelo picante, marcado por los saques por abajo, celebraciones efusivas por parte de ambos y protestas hacia el juez, sobre todo del lado del francés. Al final del cotejo, Moutet celebró extendiendo sus brazos hacia las tribunas, haciendo una reverencia con las palmas y pidiendo perdón.

Ahora, el francés se medirá ante Alejandro Tabilo, en un duelo válido por las semifinales del Chile Open: : “Es triste cuando toca jugar contra tenistas chilenos y los fans se comportan así. No sé si esta vez la gente será más inteligente. Creo que si son más respetuosos, habrá una mejor atmósfera para todos. Incluso para el oponente no es bueno que haya tanto ruido en la pista. Conozco a Tabilo mejor porque tenemos casi la misma edad. Es un gran jugador. Ya veremos quién es mejor”, indicó.