La UC más pragmática vence a Palestino y le da aire a Nicolás Núñez

Sensación de alivio para Nicolás Núñez. Bajo el intenso calor de La Cisterna, Universidad Católica por fin celebró, con un trabajado 2-0 sobre Palestino. Esto llega justo antes de la final que tendrán los cruzados el martes ante Coquimbo Unido, por la clasificación a la fase grupal de la Copa Sudamericana. El devenir del año del cuadro estudiantil se pondrá en juego. Tal cual.

La paciencia se ha ido agotando con el proceso del joven entrenador, porque no ha logrado darle un estilo a un equipo que no ha mostrado la consistencia que mostró en años anteriores, que le permitió ser tetracampeón. Ni siquiera disponer de los refuerzos y hacer la pretemporada bajo su mano ha significado un salto de calidad. La derrota con Ñublense en el debut fue el disparador definitivo de los cuestionamientos para un DT que exhibe los peores números en la UC desde Oscar Garré, hace 20 años.

Ante un rival que cuidó a algunos de sus elementos pensando en la llave ante Nacional de Paraguay por la fase 3 de la Copa Libertadores, Católica cambió de esquema. Dejó guardado el 4-3-3 para incluir una línea de tres (o cinco) en el fondo y dejar dos atacantes: Fernando Zampedri y Alexander Aravena. Tratar de hacer un juego más directo que de posesión. Mientras, el Cimbi Cuevas era un híbrido, entre volante interior y puntero. No estaba claro su rol en el planteo de Núñez.

El primer tiempo entregó un duelo parejo, bastante trabado y poco pulcro. Mientras los árabes no mostraban el juego que acostumbran y que les permitió arrancar con todo el 2024, en la UC no se generaba un circuito para poder asistir a su hombre gol. El fastidio de Zampedri llega a ser entendible, porque no le llegan pases. En los 20′, el Toro tuvo la primera, con una pirueta en el área controlada por Rigamonti.

El juego directo le permitió a la UC abrir el marcador. En los 38′, Aravena convirtió el 1-0 definiendo con clase, picándole el balón al portero árabe. Una combinación entre la dupla de delanteros le permitió a la visita desatar el nudo en el que estaba el encuentro.

En el complemento, el controlador fue Palestino. Tanto por el ímpetu de los baisanos como por la ventaja en el marcador, la Católica se concentró en su propio campo. Derechamente, se metió atrás. La línea de cinco en el fondo se instaló con nitidez y Zampedri quedó solo como referencia de ataque. En un duelo que tuvo ánimos caldeados, la UC apostó por aguantar muy cerca de su portería, con el riesgo que genera.

Nada de lirismo ni toque de balón. Pragmatismo puro y duro. Importaba más el resultado que la forma. Los cruzados estaban urgidos por la victoria y se notó. Había que defenderlo como sea.

El partido se despedía y un contragolpe le brindó a la visita la opción de sellar el triunfo. En los 87′, una salida veloz de Clemente Montes provoca el penal de Iván Román. Zampedri ejecuta y bate a Rigamonti para el 2-0, que le dio tranquilidad a los cruzados. Un triunfo más que necesario para calmar el ambiente en la precordillera y darle aire a Núñez, que se juega mucho el martes en Concepción, ante el duro Coquimbo de Nano Díaz.

Ficha del partido

Palestino: C. Rigamonti; B. Rojas (74′, B. Carrasco), I. Román, C. Suárez, B. Véjar (46′, D. Zúñiga); A. Martínez (67′, F. Cornejo), N. Linares, M. Dávila (46′, G. Sosa); J. Abrigo, J. Marabel y P. Palacio (67′, J. Benítez). DT: P. Sánchez.

U. Católica: T. Gillier; G. Soto, B. Ampuero, D. González, A. Parot (62′, G. Kagelmacher), E. Mena (72′, A. Canales); L. Menossi (72′, G. Tapia), A. Farías (83′, C. Montes), C. Cuevas (62′, C. Pinares); A. Aravena y F. Zampedri. DT: N. Núñez.

Goles: 0-1, 38′, Aravena, define picando el balón ante la salida de Rigamonti; 0-2, 90′, Zampedri, de penal.

Árbitro: M. Araos. Amonestó a Román, Martínez (PAL); Mena, González, Parot, Menossi, Farías (UC).

Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 2.449 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.