A la venta: la millonaria cifra que exige el Villarreal por Ben Brereton

Ben Brereton entrena en España. El delantero nacional ha formado parte durante las últimas semanas de los entrenamientos correspondientes a la pretemporada del Villarreal de cara a la competencia hispana que comenzará en las próximas semanas.

Cabe señalar que el ariete chileno tras su incorporación al equipo hispano no había podido encontrar un espacio dentro de la propuesta futbolística del técnico, situación que lo llevó a salir a modo de préstamo a Inglaterra, siendo parte del Sheffield United.

Junto al equipo de los sables registró seis goles en un total de 16 participaciones. Si bien se mostró como una de las principales cartas de gol del cuadro inglés, esto no evitó que la escuadra perdiera la categoría al final de la temporada. Además, anotó una asistencia.

Más allá de estar bajo las órdenes del Villarreal, en España aseguran que el destino del chileno vuelve a situarlo en la Premier League. Según el medio Relevo, el Southampton ya inició las tratativas para sumarlo al equipo que milita en la primera división de Inglaterra.

Su salida no será gratis. El Villarreal ya le puso precio y solo se abre a una venta para desprenderse de uno de los jugadores que no ha logrado convencerlos. Por lo mismo, la escuadra que dirige Marcelino García, quien no lo tiene considerado para la temporada entrante, pidió US$ 7,5 millones por su carta.

Calendario de Brereton

De momento, Brereton y sus compañeros del Villarreal se encuentran en Franca completando la pretemporada en Divonne-les-Bains. En ese lugar, el pasado 20 de julio, los hispanos cayeron frente al Leicestert City (2-1). Este miércoles, en tanto, jugarán frente al FC Sion en Suiza, Saint-Étienne en Francia. En agosto chocarán también contra Notthingham Forest, Borussia Dortmund y acabarán contra el Brighton el 10 del mismo mes en Inglaterra.