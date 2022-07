A Manuel Pellegrini se le abre el apetito en el Betis: “Hay cuatro títulos en disputa y vamos a intentar luchar por todos ellos”

Manuel Pellegrini se ilusiona con realizar una temporada aún mejor que su última al mando del Real Betis. Al Ingeniero se le abrió el apetito en el cuadro verdiblanco y aseguró que espera que su escuadra compita por conseguir el título en cada uno de los torneos que deberá enfrentar. Entre sus otros desafíos, están el de que su equipo vuelva a ser protagonista en la Europa League y el de retornar a la Champions League. Pero, por sobre todo, desea que sus dirigidos conserven un estilo que sabe que le da resultados. El DT chileno quiere ir por más junto a su club.

“Todos queremos más, la gente y nosotros. No es fácil conseguirlo, pero vamos a luchar desde el primer día para poder hacerlo. Hay cuatro títulos en disputa, LaLiga, la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa, por supuesto que vamos a intentar luchar por todos ellos. También es un desafío volver a clasificarnos para Europa, si es en Champions League mejor, pero el desafío más grande es mantener un estilo de juego y un estilo donde realmente el hincha se sienta identificado y no estar buscando un resultado de cualquier manera”, comenzó diciendo el estratega en diálogo con Betis TV.

El técnico, además, comentó cómo ha sido la pretemporada que ha realizado junto a sus pupilos, haciendo hincapié en la especial preparación que le han dedicado al aspecto psicológico de los futbolistas “Siempre hablo con los jugadores que estas semanas son intensidad. No buscamos sistemas de juego, rendimientos personales... solamente volver a tener la capacidad física competitiva. Y lo que es más difícil, la dureza mental para exigirse a sí mismo el máximo”.

En esa misma línea, el ex adiestrador del Manchester City manifestó que “parece que está muy lejos pero de repente nos encontramos con el primer partido. Se ha entrenado muy bien, el equipo es consciente de la exigencia diaria y ojalá que vayamos viendo esa progresión”.

El Ingeniero recordó la eliminación de su escuadra en la última edición de la Europa League, certamen en el que su escuadra se despidió tras sufrir un gol en contra en el último minuto del alargue, luego de un grosero error del arquero Rui Silva, ante el Eintracht Frankfurt alemán: “En la Europa League, perder en el minuto 120 uno se queda con sabor amargo. Hay muchos equipos que, mereciendo no ganar, ganan y pasan. Nos quedamos con esa espina, pero ojalá este año podamos mejorarla”.

Sobre el mercado de pases, en el que el conjunto verdiblanco ya sumó a Luiz Felipe y Luiz Henrique como sus nuevos refuerzos, Pellegrini se mostró conforme con sus nuevas incorporaciones. Y, pese a que aún no tiene cerrado a su plantel, está consciente de que cada movimiento respecto a posibles fichajes será en la medida de que el estado financiero del club lo permita.

“Trabajamos con una realidad económica que no se puede desconocer. Es muy fácil pedir jugadores, pero si no se pueden traer... no se puede sacar nada con quedarnos amargados porque no llegaron. Vamos a tener la mejor plantilla posible de acuerdo a la realidad económica”, finalizó.