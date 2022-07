Robinson Méndez, nuevo director de Promesas Chile: “Quiero que los niños se dediquen solo a hacer deporte y que no dejen de hacerlo por motivos extra”

Esta semana se oficializó la designación del extenista paralímpico y actual para canoísta Robinson Méndez como director del programa Promesas Chile, que acompaña a los futuros talentos del deporte nacional. El deportista lleva varios días trabajando en esta nueva función y repasa junto a El Deportivo los principales desafíos que deberá enfrentar.

¿Cómo toma esta designación?

Feliz. Fue sorpresivo, pero a la vez muy agradable porque puedo trabajar desde la otra vereda. Soy deportista activo y sé las realidades de los deportistas en todos los sentidos. Para mí es una alegría inmensa estar aquí y transmitir toda mi experiencia, tanto en lo deportivo como en mis estudios. Es una tarea muy linda que me han designado. Estoy seguro de lo que voy a hacer muy bien, porque hay un equipo muy bueno.

¿Quién lo llama para asumir?

Me contactaron de la nueva administración. Analizaron todo mi currículum, que es súper importante, y tomé la decisión sin pensarlo. Fue muy bueno y sorpresivo que hayan pensado en mí y en mis capacidades profesionales, así que mi respuesta fue un sí de inmediato, porque obviamente estudié y me capacité en el tema deportivo y yo no concibo mi vida sin deporte. Es lo que sé hacer.

Cuénteme un poco sobre sus estudios en la materia...

Partí estudié un técnico; después, preparador físico. Luego, una licenciatura en Ciencias del Deporte; varios diplomados en entrenamiento deportivo y un magíster en Actividad Física y Deporte Adaptado. Fueron varios años de proceso, porque seguía haciendo el rol de deportista. A veces tenía que botar ramos para seguir rindiendo en lo deportivo y con el tiempo pude ir terminando.

¿Planea seguir compitiendo estando en esta nueva función?

Sigo compitiendo. De hecho, en un par de semanas más viajo al Mundial y Panamericano en Canadá. Fui nominado por el Comité Paralímpico. Obviamente, estoy entrenando fuera de mi horario laboral. Tanto la ministra como el director del IND me han dado todas las facilidades y apoyo para esto. Hemos estado trabajando alineados con la ministra, el director, con el jefe de Alto Rendimiento, quienes me facilitan mucho el trabajo para nuestro programa Promesas Chile.

¿Qué sabía del programa Promesas Chile y cuáles son sus objetivos?

Yo sabía del programa, porque antes de llegar a este puesto era coordinador del Programa Promesas Chile en la Región de Ñuble. Entonces, sé lo que es. Al día de hoy contamos con 2.700 deportistas, tenemos cerca de 300 profesionales, como técnicos, PF, entrenadores, psicólogos deportivos y más de 30 disciplinas. Es un programa que busca potenciar el desarrollo de nuestros mejores deportistas en las primeras fases del deporte competitivo. En los Juegos Bolivarianos hubo muchos deportistas nuestros que sacaron medalla. Eso es lo que busca el programa: dar apoyo, ayuda en indumentaria, horas de entrenamiento y potenciar todas sus capacidades.

¿Siente que hay un déficit en la detección temprana de talentos?

El programa tiene detección de talentos. Por eso es que, aparte de dar apoyo en indumentaria, implementación o recurso humano, les exigimos a todas las regiones, que trabajan con metodólogos captar deportistas entre 9 y 24 años, con foco en los Juegos Panamericanos, Parapanamericanos y todas las competencias del ciclo olímpico.

¿Siente que hace historia por ser deportista activo y paralímpico trabajando en un cargo de estas características?

Es la visión que tiene esta nueva administración, que está buscando a personas idóneas que saben cuál es la tarea en sí. No sé si historia, pero me enorgullece que hayan pensado en mí y no dudé un segundo en aceptar esta linda tarea.

¿De qué manera le gustaría que recordaran su paso por Promesas Chile?

En mi vida deportiva he tenido muchos logros, pero quiero que se acuerden de mí dejando una huella, mejorando el programa, el componente y sobre todo, los puntos débiles. Quiero que los niños se dediquen solo a hacer deporte y que no dejen de hacerlo por motivos extra, sino que puedan dedicarse al cien por ciento y sin pensar en que no tienen cómo entrenar, dónde entrenar o que no tienen entrenador.

A usted también enfrentó la falta de apoyo en su carrera. ¿Cree que esa experiencia le puede servir en esta función?

En mis inicios me pasó. Lo único que esperamos es aumentar el número de deportistas y que se especialicen en un deporte con proyección, y el programa también obviamente se enfoca en conformar selecciones nacionales y regionales en cada categoría y en la búsqueda de deportistas con claras opciones de medalla internacional.