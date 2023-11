Abanderado de oro: Vicente Almonacid consigue el primer lugar en los 200 metros combinado de Santiago 2023

Vicente Almonacid toca el cielo parapapanamericano. El nadador chileno se colgó el oro en los 200 metros combinado y le entregó la 13° medalla dorada al país en Santiago 2023. Para el abanderado nacional es su primera presea en estos Juegos.

Un hito que agranda una semana soñada de la para natación en el renovado Centro de Deportes Acuáticos. Almonacid y Alberto Abarza han comandado una delegación que ha brillado con ocho medallas en la disciplina. Si se juntan todos los deportes, el registro es histórico para el país: 13 de oro y 39 en general, superando lo logrado en Lima 2019.

El deportista nacional realizó un tiempo de 2:35.30 en la prueba, mientras que en el segundo lugar llegó el mexicano Luis Andrade con un registro de 2:36.41. El bronce fue para el argentino Lucas Leguiza que marcó 2:44.70.

Para Almonacid aún habrá una cancha de seguir haciendo historia. Será este viernes, cuando dispute la clasificatoria de los 100 metros pecho a las nueve de la mañana. De ganar, tendrá la final a las 17.00.

Será la última de sus tres pruebas en estos Juegos Parapapanamericanos, ya que además del oro, alcanzó un cuarto puesto en los 100 metros mariposa disputados el lunes.

La conversación con el Presidente Boric

Almonacid fue tema en las horas previas a su prueba por un curioso cruce que tuvo con el Presidente Gabriel Boric durante los Juegos Panamericanos. El 25 de octubre, cuando Kristel Köbrich consiguió la plata en Santiago 2023, el nadador le pidió a la máxima autoridad del país que asistiera al Centro Acúatico a verlo competir, algo que por motivos de agenda no pudo suceder.

De todas formas, el Presidente le envío un cariñoso mensaje en redes sociales. “Quiero que sepas que estoy pendiente, te voy a estar apoyando, sé de tu trayectoria. Sé cómo te la has jugado para salir adelante y la ‘pachorra’ que le pones. Como bien dijiste, independiente del resultado, no me cabe ninguna duda de que estar ahí es un éxito en sí mismo”, le expresó.