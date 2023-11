Abraham Ancer, estrella mexicana del LIV: “Niemann y Mito Pereira son dos personajes a los que muchos niños están viendo”

Abraham Ancer comenzó su entrenamiento en el Prince Of Wales Country Club a las 09:50 de la mañana de este martes. Jugó nueve hoyos, estuvo largo rato practicando en la zona de putt, pasó por los otros nueve y finalmente hizo un par tiros simulando salidas desde el tee. Fueron cerca de cuatro horas de preparación, que terminaron con una conversación con El Deportivo.

Ahí el ex 11 del mundo y dueño de una victoria en el circuito PGA (WGC-Bridgestone Invitational en 2021), entrega detalles sobre su relación con Joaquín Niemann y Mito Pereira, a quienes enfrenta en los eventos del LIV Golf, circuito al que Ancer se unió en 2022. También habla de la expansión de la disciplina en Latinoamérica y su 2023, uno en donde no pudo encontrar la regularidad que buscaba.

Tendrá a muchos compañeros del LIV como rivales en Santiago 2023 ¿cómo es la relación de los latinos dentro de este nuevo circuito?

Nos la llevamos super bien. Yo con Carlos (Ortiz) obviamente desde muy chicos en México, pero también con Joaco (Niemann), Mito (Pereira) y Juan Sebastián Muñoz nos llevamos increíble. Son unos tipazos y excelentes jugadores también, entonces la competencia es buenísima, siempre queremos mejorar el uno al otro y ganarle al otro. Eso nos ha ayudado bastante a mejorar a todos como conjunto.

¿Cómo definiría a Joaquín Niemann y Mito Pereira?

Deportivamente no tienen ningún aspecto en que sean malos, juegan bastante bien, pero creo que lo más importante que tienen ellos es que trabajan durísimo. Los resultados no han llegado solos. Trabajan, son bastante disciplinados, practican demasiado y los frutos se ven. Hacen las cosas muy bien, tienen un gran equipo alrededor de ellos. Analizando su juego, le pegan durísimo, bastante recto. Tienen todos los tiros, buen juego corto.

¿Los percibe como referentes para el continente?

Sí, yo siento que definitivamente son dos personajes a los cuales muchos niños están viendo. Los niños aspiran llegar a donde están ellos y yo creo que no solo en Chile, sino todo que en toda Latinoamérica.

México vive un boom parecido al de Chile en el golf, ¿cómo ve eso?

Es algo increíble. Tener el LIV en Mayacoba, el PGA Tour en Los Cabos, torneos del PGA Latinoamérica ha ayudado a que se esté viendo a una gran cantidad de niños bastante interesados en este deporte, que es algo que a lo mejor no se veía. Antes era puro fútbol, boxeo o béisbol, pero ahora ya está hablando mucho más de golf.

Tuvo un año de altibajos en el LIV ¿viene por una revancha a estos Juegos Panamericanos?

Fue una temporada bastante extraña en lo personal. Empecé el año con una victoria en el torneo en Yeda, que no era de LIV, pero que tenía un field prácticamente idéntico y llegué con muchas expectativas. Las cosas no salieron como esperaba rápidamente y los resultados fueron bastante frustrantes a lo largo de la temporada. Ya al último empecé a jugar bastante sólido, pero ya era un poco tarde en la temporada. No todos los años van a ser excelentes, pero fue un año en donde aprendí mucho. Implementé muchas cosas en el último tiempo y espero que todo eso sirva esta semana.

¿Es muy complejo mantenerse en el éxito?

A veces piensas que vienes haciendo las cosas muy bien y vas a ver los resultados y no están ahí. El golf es algo que te trae a la tierra bastante rápido. Eso es lo que me gusta, el desafío de a veces sentir que tienes todo bajo control y sales al campo y no hay nada en control. Eso es lo bonito de este deporte, es imposible de descifrar y creo que eso me encanta. Venimos haciendo las cosas bastante bien en lo personal y de verdad espero ver los frutos esta semana.

¿Pudo haber afectado a su desempeño todo lo que se habla del LIV, el no saber si tendrá puntos para el ranking, etc?

Hablando desde mí siento que no. Simplemente fue un año en el cual tuve que ir conociendo campos nuevos, donde tuve una rutina diferente a la que llevaba siete u ocho años acostumbrado, pero los cambios me gustan, me gustan las cosas nuevas y no le tengo miedo a lanzarme a algo así. Después de un par de años en LIV, estoy entendiendo mejor cómo manejar todo lo que envuelve a la liga y me gusta. El formato en equipos también me gusta mucho.

¿Ha cambiado la visión de la gente sobre el LIV? Hace un año se les trataba de traidores...

Más que nada son los medios en donde se mueve mucha información errónea y creo que eso es lo que vende. Obviamente vende lo que genera clics, la controversia, pero la verdad es que cuando jugué los majors, veía a todos los jugadores del PGA y todo se sentía tan normal. A lo mejor yo no soy una persona tan polémica, pero también cuando vamos a otros países en LIV ha sido impresionante. En Australia se sentía una vibra increíble en el torneo y en Estados Unidos se está viendo lo mismo. La gente está entendiendo cuando va a ver un torneo y te dicen que les gusta, que quieren regresar.