“Acepté muchas cosas”: Luis Musrri es despedido como DT de San Antonio Unido lanzando dardos a la dirigencia del club

El paso de Luis Musrri por San Antonio Unido culminó anticipadamente. Con solo cuatro jornadas disputadas en la Segunda División Profesional (tercera categoría del fútbol chileno), el entrenador fue cesado de sus funciones por los pésimos resultados cosechados. La gota que rebalsó el vaso fue la derrota frente a Lautaro de Buin este fin de semana. Con esto, el histórico ex jugador de Universidad de Chile se convirtió en el primer DT desvinculado del fútbol nacional en el presente año.

La noticia la dio a conocer el club a través de sus redes sociales, donde en un comunicado informaron a sus hinchas de la situación. “El Club Social y Deportivo San Antonio Unido comunica que el Cuerpo Técnico liderado por Don Luis Musrri Saravia culmina su proceso en nuestra institución” señalaron en primera instancia.

“Queremos agradecer su entrega, compromiso, trabajo y profesionalismo de cada uno de los integrantes de este cuerpo técnico. Les deseamos el mayor de los éxitos en el futuro” complementan a continuación.

Para sentenciar con el comunicado, el club expresa que ya están trabajando para encontrar a un nuevo encargado de dirigir al equipo. “En tanto nuestra directiva trabaja en virtud de buscar quien asuma el cargo para desarrollar de la mejor manera posible la temporada 2023 de nuestra institución y sus objetivos de temporada” sentencia San Antonio Unido.

Concretamente, Musrri alcanzó a dirigir cuatro partidos en el banco de los lilas. En total, registró un empate y tres derrotas. Estos resultados mantienen al SAU ubicado en la última posición de la tabla, con una sola unidad.

Eso sí, el ex volante de los azules no se fue sin despedirse de la institución en sus redes sociales. A través de Instagram, expresó su gratitud con los hinchas y jugadores que conformaban el plantel, sin embargo, también lanzó dardos hacia el club apuntando a que no es el único culpable de los malos resultados.

“Gracias por todo, acepté muchas cosas ese fue mi error, me voy con mi conciencia tranquila, tuvieron muy poca paciencia con algo que ellos mismo hicieron, no soy el único culpable, a los jugadores agradezco disposición y entrega. A los hinchas los quiero mucho, quería pagar esa deuda del 2014. Quiero mucho al SAU le deseo lo mejor” fue lo que expresó Musrri en su publicación.

De esta forma, San Antonio Unido estará a la expectativa de conocer a su nuevo director técnico, con la misión de levantar a un equipo que desde el arranque ya está ubicado como colista del torneo. El próximo partido del equipo será este sábado 25 de marzo, día en que recibirán a Melipilla por la quinta fecha de la Segunda División Profesional.