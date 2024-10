“Agradeciendo a la vida por estar dentro de la cancha”: la emoción de las parejas campeonas del FIP Promotion y FIP Rise de Santiago

El pádel se tomó la capital este último fin de semana. En la cancha central del Más Pádel Club de Vitacura se vivieron grandes emociones con la disputa de las finales del FIP Promotion y del FIP Rise Santiago 2024.

Bajo el calor santiaguino, las primeras en festejar fueron las argentinas Valeria Zoya y Daniela Niella, quienes vencieron en la final del FIP Promotion a sus compatriotas Fiorella Propato y Francesca Floriani por 7-6 y 6-3. “Valió la pena todo. Se hizo un viaje largo. Vinimos en auto. Estoy muy emocionada. Se lo dedico a mis hijos. Cuesta mucho ser mamá y jugar. Un nene de dos años acá, tres angelitos arriba que me miran. Así es que se lo dedico a ellos. A mi marido que está acá que, si no fuese por él, no podría venir”, describió Zoya.

Niella, por su lado, expresó: “Yo estoy muy emocionada. porque yo ya tengo muchos años (su edad es de 45 años) y seguir por ahí, logrando estas cosas, es maravilloso. Soy feliz de jugar al pádel”.

“Seguir agradeciendo a la vida por poder estar dentro de la cancha y todavía obtener resultados”, reflexionó Niella, quien también elogió a sus adversarias: “Estas niñas que cada vez vienen jugando mejor son unas argentinas que tienen un futuro de la hostia, tienen una humildad increíble y las felicito por la final. Han jugado hermoso”.

Y en el duelo de fondo, los argentinos Juan Ignacio Rubini y Manuel Gayone derrotaron al binomio conformado por el español Alberto García Jimenez y el británico Christian Medina Murphy. Estos últimos venían de ganar el FIP Rise de Londres la semana anterior.

“Una vez más en Chile. En Talca jugué, llegué a la final, no me pude coronar, pero ahora con Manu pudimos ssalir campeones acá en Santiago. Un honor jugar con él. Feliz por un título más”, afirmó Rubini tras la final de los varones.

“Nos propusimos ir disfrutando partido a partido en el torneo. Planteamos el partido a disfrutar, a ver qué salía. A nosotros nos salió todo. Feliz por cómo jugamos”, adicionó.

Gayone, por su parte, analizó la final: “Un partido durísimo. Sabíamos que (los rivales) juegan un huevo, pero lo jugamos perfecto de un principio a fin”.

Los puntos de la gloria

Te dejamos las jugadas que consagraron a las campeonas del FIP Promotion y del FIP Rise Santiago 2024