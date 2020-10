Agüero, Medel, Alisson, Guerrero y más: los ilustres ausentes del inicio clasificatorio

Y llegó el día. Comienza un nuevo proceso clasificatorio para la Copa del Mundo. Diez selecciones de Sudamérica lucharán por cuatro cupos y medio. Diez selecciones de Sudamérica que han tenido más de alguna dificultad para preparar sus partidos, más aun en un año de pandemia. Por lo mismo, son varias las bajas de peso que tendrá la primera jornada de Eliminatorias.

Chile vio caer a varios de sus bastiones. Gary Medel se lesionó en el último partido del Bologna, lo que lo dejó apartado de los partidos ante Uruguay y Colombia. Situación similar pasó con Claudio Bravo, quien sufrió la distensión de ligamentos en una rodilla. Esto también lo lamenta Manuel Pellegrini, tras su buen inicio en la liga española. Además, el coronavirus dejó fuera de la visita al Centenario a Mauricio Isla.

Gabriel Jesus

El campeón de América no escapa a esta situación. Brasil no tiene a su arquero titular. Alisson Becker chocó en un entrenamiento con un compañero del Liverpool. Eso le provocó una lesión en un hombro que ya lo dejó afuera del duelo de Premier ante Aston Villa, que terminó 7-2 en contra para los Reds. Podría estar afuera un mes. Tite debió nominar de urgencia a Ederson. El Scratch tampoco tiene a Gabriel Jesus, desgarrado.

En Argentina, lamentan la ausencia de Sergio Agüero. El Kun sufrió una lesión en la rodilla izquierda en junio y recién este lunes volvió a entrenar con el Manchester City. Lionel Scaloni tampoco puede contar con el defensa Germán Pezzella.

Edinson Cavani

Uruguay, el primer rival de la Roja, tiene tres bajas notorias. Edinson Cavani no fue considerado por el Maestro Tabárez porque estaba inactivo y no tenía club. Recién el lunes cerró su incorporación al Manchester United. Además, Fernando Muslera fue operado por una fractura de tibia y peroné y José María Giménez tuvo coronavirus.

Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero, uno de los mejores delanteros del continente, le pena a Perú. El 9 sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha en agosto. En Colombia, Rafael Santos Borré no fue nominado por Carlos Queiroz, quien prefiere para la posición a Falcao García y Duván Zapata. En Venezuela, Salomón Rondón no está porque su club chino, Dalian Pro, no le dio permiso.