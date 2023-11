Ahora apuntan al básquetbol chileno: los detalles de la polémica denuncia que remece al 3X3 masculino

La denuncia de Julius Holt en contra de la Federación de Básquetbol de Chile por no ser considerado en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 remece al básquetbol, específicamente, a la modalidad 3x3 masculina. El jugador del club Español de Osorno acusó de nepotismo a Irán Arcos, el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile (FEBACHI), e incluso aseveró que inventaban torneos para favorecer a ciertos deportistas por sobre otros. El sabor de la medalla de plata conseguida en el certamen se torna un poco amargo tras estos cuestionamientos.

“Tengo entendido que la citación la hace la Federación, pero si le preguntas a cualquier persona del círculo, nadie sabe. Antes era por ranking, ibas a los torneos e ibas sumando puntos. En una preselección, estaban los dos sobrinos y el hijo del presidente, entre 30 jugadores, y habían algunos que nunca habían jugado 3x3. La Federación arma las citaciones a puertas cerradas”, denunció el deportista.

“Yo hablé con FIBA. Sé lo que estoy haciendo y le enviaré los antecedentes. Me enteré que el encargado de 3x3, René González, le estaba diciendo a chicos que digan que el torneo se hizo. Hay una manipulación gravísima. Llegar al punto de inventar un torneo, subirlo a la plataforma de la FIBA con resultados y darles puntos a cuatro personas, independientemente de quiénes sean, es mucho. Lo moldean como quieren. Están inventando torneos para que vayan personas a su gusto y eso no se hace. Si hay torneos falsos que te dan clasificación o puntos para clasificar en masters o challengers, ¿qué queda para la elección de los jugadores? Casualmente, está el hijo del presidente y tres más. Pueden ir rotando, pero siempre está el hijo del presidente y tres más”, complementó.

Sus descargos continuaron. Holt apuntó con nombre y apellido a Daniel Arcos, hijo del presidente de FEBACHILE: “Daniel Arcos fue el que tuvo nivel más bajo y el que dio más chances (en Santiago 2023). Si él hubiera estado a la altura, me quedo callado, porque me tapó la boca y jugó bien, pero no es la realidad. Estamos hablando de una selección y se debería llevar a los mejores. Descártame a mí. Seré campeón y todo, pero hacer malas prácticas no va en el deporte. Llevaron al hijo del presidente sin ningún mérito. Hace un año lo pusieron en un equipo, salieron terceros y casi no jugó. Es poco ético”, lanzó.

La federación se defiende

Acusaciones que prendieron una nueva polémica en el deporte nacional, pero que son negadas por la Federación de Básquetbol de Chile. Pese a que el organismo aún no emite un comunicado oficial en torno a la situación (probablemente lo haga esta tarde), El Deportivo tuvo acceso al informe que le entregó la entidad al Comité Olímpico Chileno, que pidió los antecedentes del denunciante.

“Desde 2022 ha denostado públicamente el trabajo que viene realizando la Federación de Básquetbol de Chile, sobre todo, en la disciplina 3x3. Lo más llamativo de todo el revuelo que generan sus declaraciones, es que en su gran mayoría son en base a mentiras y faltando a la verdad, sin fundamentos de peso y sin respaldos suficientes”, es una de las frases que se desprende del extenso texto.

Las fuentes consultadas por este medio confirman que ya hubo reuniones en la federación tras la grave denuncia y que, durante las próximas horas, publicarán un comunicado para responder a las acusaciones. Además, se realizará una investigación para despejar cualquier tipo de dudas.

De todas formas, la federación critica a Holt. “El año pasado, cuando quedó fuera de los Odesur, fue exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora habló con los medios de prensa. El jueves ya nos notificaron que estaba contactando a medios de comunicación”, advierten.

“Se tienen que cumplir criterios ante FIBA y los mismos torneos para nominar jugadores. Entonces, ese tipo de situaciones son situaciones internas que maneja la federación y que las cumple siempre. Si no, no podríamos participar. Efectivamente, él fue campeón nacional, pero de un torneo amateur que no tiene nada que ver con la Federación. Eso sí, se llamó a un jugador de ese equipo, que fue Boris Guerra, quien también participó del proceso de la Americup... Holt nunca ha sido parte ni siquiera de un selectivo”, sostiene.

El único documento oficial de la federación respecto al caso fue el que le envió al Comité Olímpico de Chile, que pidio un perfil del denunciante. Ahí se habla directamente de “mentiras” y que, desde 2022, Holt ha denostado de forma constante el trabajo de la Federación.

En este escrito, se mencionan casos de indisciplina del jugador, como cuando en septiembre de 2023, mientras representaba al club Santiago 3x3, en Puerto Rico, fue sorprendido fumando marihuana en una de las piezas del hotel donde se hospedaba la delegación. En ese mismo evento, el jugador tuvo problemas con su visa y no pudo viajar junto a la escuadra, llegando después y provocando que perdieran dos encuentros por incomparecencia. Dentro de su historial, el jugador también fue acusado de violación de una menor de edad de 17 años, en los Odesur, por los que pasó 52 días en prisión preventiva, antes de ser absuelto libre de cargos.

En el texto, firmado por el director de 3x3 FEBA Chile, René Navarrete, se detalla que durante los Juegos Panamericanos se recibió una solicitud del área de auditoría y cumplimiento de FIBA 3x3, informando que habían sido notificados desde Chile de una supuesta manipulación de datos en la creación de algunos torneos falsos 3x3. La denuncia era de Holt, quien también acusó aquello en sus entrevistas con medios de comunicación. “De acuerdo con los pasos establecidos en este proceso de denuncia formal, tuvimos que presentar los antecedentes respectivos para contrarrestar esta denuncia. Ante la presentación de nuestros argumentos, la persona que realizó la denuncia fue consultada por FIBA 3x3 para presentar más antecedentes que sostuvieran sus dichos, solicitud que nunca fue contestada. Ante esta situación, FIBA 3x3 desestimó la denuncia en contra de la Federación de Básquetbol de Chile”, detallan.