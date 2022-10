Alcalde de Antofagasta acusa presiones de Pablo Milad: “Me dijo que si no se jugaba, perdíamos los tres puntos y que eso iba a ser culpa mía”

La polémica suspensión del duelo entre Antofagasta y Palestino no deja de sumar capítulos. A la carta solicitando los puntos por parte del club árabe y las lamentables imágenes de las delegaciones fuera del Calvo y Bascuñán, ahora se suman las fuertes declaraciones del alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez.

En conversación con Radio Sol, el edil lanzó duras críticas a Pablo Milad y la ANFP, desmintiendo la versión que entregó la asociación. “Leí el comunicado (de la ANFP). Soy el alcalde y es mi trabajo estar al tanto y preocuparme de todo lo que pasa en la ciudad, pero no hubo ningún acuerdo. Ayer me llamó el presidente de la ANFP (Pablo Milad) y me dijo que si Deportes Antofagasta no jugaba hoy, iban a perder tres puntos, que con eso se iban a ir derecho al descenso y que eso iba a ser culpa mía y yo le dije que no”, comentó.

Pero Velázquez no se quedó ahí y siguió contando detalles de los momentos previos a la suspensión del duelo. “Después dijo que habían hablado con los atletas y que ellos iban a desocupar el estadio a las 14:30 horas. Yo le dije: “Qué raro, voy a conversarlo con la directora de Dideco y con el asesor jurídico”, los llamé y me contaron otra versión que no tenía nada que ver e, incluso, la directora me dijo que la amenazaron y ahí yo dije: “Cortamos toda relación”, agregó haciendo referencia a la otra actividad que se realizó en el estadio ese día y que a la larga no permitió disputar el encuentro de fútbol.

Declaraciones de carácter muy grave, que van en total oposición a las planteadas por la ANFP, quienes en todo momento han mantenido que existía un acuerdo con el Municipio para desarrollar el partido. Ahora habrá que ver la reacción de Milad ante las acusaciones de amenazas y presiones.