Ministra del Deporte da su postura ante la crisis del fútbol: “Que Carabineros deba entrar a un estadio para facilitar un evento privado no me parece la solución”

Alexandra Benado, ministra del Deporte, abordó en una conversación con CNN sus sensaciones en torno a la violencia que azota al fútbol chileno y al trabajo que se debe hacer para terminar con aquello. También informó que en la primera quincena de noviembre se debería presentar el proyecto de ley que regular las Sociedades Anónimas en el fútbol.

“El tema de la violencia y la crisis del fútbol es multifactorial, no pasa solamente porque lo abordemos con una medida publica que sería el ingreso de Carabineros nuevamente a los estadios. Yo he hablado desde Estadio Seguro con Carabineros y las Fuerzas del Orden Público, y la verdad que es tienen mucho trabajo hoy día en Chile. Pensar que tengan que entrar a un estadio para facilitar un espectáculo de carácter privado, donde los clubes y la ANFP deberían invertir en medidas de seguridad adicionales a lo que estamos viendo, me parece que no es la solución”, comentó la jefa de cartera a la cadena de televisión.

En esa misma línea también tuvo palabras para el rol de la ANFP y los clubes en la mejora de esta realidad. “La ANFP y los clubes también tienen que hacerse responsables. Vemos que los tribunales de disciplina de la misma ANFP toman medidas concretas pero después los clubes presionan porque apelan, porque quieren que los partidos igual se jueguen con publico...hay que tener clara las responsabilidades y el rol que cumple cada uno de los estamentos en la actividad del fútbol”, añadió.

Finalmente también conversó sobre el Proyecto de Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y de paso informó que lo más probables que esta moción será presentada durante la primera quincena de noviembre. “Estamos generando indicaciones para el proyecto de ley, lo hemos trabajado con SEGPRES y prontamente lo vamos a presentar. Una de las medidas es la creación de ligas profesionales donde las distintas directivas no puedan ser los mismos directos que las federaciones. Esto separaría, de forma clara y directa, la directiva de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, que además tienen dos objetivos y esencias distintas. La ANFP tiene que preocuparse de los campeonatos profesionales y la Federación del desarrollo completo de las distintas disciplinas del fútbol”, concluyó.