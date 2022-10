Las claves de unos Juegos Odesur históricos para Chile

Los Juegos Odesur cierran su paso por Asunción y Chile deja en claro que el trabajo bien hecho trae resultados. La comitiva nacional se despide de Paraguay con la mayor cantidad de medallas de oro (38) en unos Juegos Suramericanos desde 1990 y con el cuarto lugar general, lo que no se lograba desde Brasil 2002.

Un hito que deja dichosos e ilusionados tanto a los 539 deportistas que viajaron a Asunción, como a las autoridades que rodean a las instituciones más relevantes del deporte de alto rendimiento en el país.

Es por ello que, con los Juegos ya finalizados, se hace necesario evaluar, reflexionar y proyectar escenarios tras lo acontecido estas dos semanas. ¿Ha cambiado el proyecto? ¿Qué factor termina por darle el cuarto puesto a Chile? ¿Se pueden proyectar estos resultados para Santiago 2023? Son algunas de las interrogantes que Alexandra Benado, ministra del Deporte; Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile y Leonardo Viana, metodólogo del Coch, analizan con La Tercera.

Sin embargo, primero es importante conocer los datos. El Team Chile, para esta edición de los Juegos Odesur, llevó la comitiva más grande que alguna vez haya representado al país en un evento fuera del territorio nacional. Fueron 91 más que en Cochabamba 2018 y 222 más que en los Panamericanos de Lima 2019, con el detalle de que ahora esa nómina fue paritaria.

La Roja del Basquet logró el oro en la categoría masculina.

Durante el desarrollo de las competencias se lograron un total de 131 medallas (las mismas que se consiguieron en Cochabamba 2018, luego de que Natalia Duco fuese descalificada), las cuales se dividen en 38 oros, 31 platas y 62 bronces, siendo el remo la disciplina más destacada, con seis preseas doradas. Después lo sigue el atletismo y el esquí náutico, con cuatro primeros lugares cada uno; más atrás aparece el tenis de mesa y el karate, con tres.

Alguien que estuvo en primera persona siguiendo los Juegos fue Benado. La ministra viajó a Asunción durante los primeros días de competencia y pudo observar disciplinas tan diversas como básquetbol 3x3, skateboarding, natación y esgrima. “Lo más emocionante de estar ahí, además de haber presenciado la conquista de medallas, fue ver la motivación, la concentración y la confianza en sus capacidades de nuestros y nuestras atletas... Vi deportistas comprometidos con su carrera y con su país y eso me hizo sentir orgullosa y privilegiada de haber estado ahí”, expresó a este medio.

Son esos resultados los que ilusionan con un posible desempeño similar en Santiago 2023, pero la titular de Deportes prefiere hablar con cautela. “Para todas quienes vibramos con el deporte, lo que pasa en Asunción nos deja una buenísima impresión. Sin embargo, tenemos un año por delante y ya no solo serán 15 países, sino que 41. Dentro de ellos contaremos con potencias como Estados Unidos, Canadá, Cuba o México, además de las sudamericanas que sin duda vendrán a Chile con sus mejores exponentes. Si bien no es posible extrapolar los resultados de estos Suramericanos con lo que serán los Juegos de Santiago 2023, me quedo con una muy positiva evaluación”, comentó.

Una opinión que comparte Miguel Ángel Mujica. El presidente del Comité Olímpico de Chile es claro con marcar las diferencias entre ambos eventos, pero de todas formas manifiesta su confianza en el proyecto. “Los Juegos Panamericanos son palabras mayores, y el Team Chile viene de conseguir el mejor resultado de la historia en Lima 2019. Dejamos la vara muy alta, pero estamos esperanzados en hacer incluso una mejor actuación en Santiago”, advierte.

Eso sí, Mujica va más allá y comenta el porqué de los buenos resultados que el Team Chile viene sumando en los últimos años. “Una consolidación de una forma de trabajo que comenzó el año 2010 con la creación de la Unidad Técnica Metodológica del Plan Olímpico. Ha sido esa planificación técnica la que nos ha permitido trabajar con una mirada de largo plazo y hacer más eficiente el uso de los recursos. A esto hay que sumar el trabajo que hacen los head coaches en muchas disciplinas, gente con experiencia mundial u olímpica y que le dan un salto de calidad a esa planificación”, agrega.

El punto que toca el dirigente del Coch es uno de los más ejemplificadores del trabajo que viene haciendo Chile en el desarrollo deportivo. Según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND), actualmente, hay 51 entrenadores en las diferentes federaciones, lo que implica una inversión anual de casi $ 1.400 millones. Dentro de ese medio centenar de profesionales hay estrategas que realmente han revolucionado sus disciplinas, siendo Bienvenido Front (remo), Sergio “Cachito” Vigil (hockey césped), Pablo Lemoine (rugby), Daniel Nejamkin (vóleibol piso), Ramón Arias (taekwondo) y Néstor Almarza (lucha grecorromana) algunos de los más destacados.

Las Diablas le ganaron el oro a Argentina.

Respecto a eso, Israel Castro, Director Nacional del IND, es claro: “El deporte, para su desarrollo, necesita una mirada a mediano y largo plazo, ahí está el rol de los equipos técnicos, de sus entrenadores. Son los estrategas que orientan, que resaltan sus principales virtudes y enfocan las metas de cada atleta”.

Otro factor importante es el alza de deportistas de alto rendimiento que hay en el país. Con el pasar de los años, la profesionalización de ciertas disciplinas y el trabajo de las instituciones, el universo de atletas potencialmente seleccionables ha aumentado considerablemente, permitiendo mayor competencia y mejores resultados. “Este es un punto álgido, ya que hemos tomado medidas y se han incrementado programas para el apoyo de atletas juveniles que también han respondido satisfactoriamente. Debemos apuntar a potenciar aún más estos programas de base, la coordinación de estos y la búsqueda de un encadenamiento en busca de los altos logros deportivos. Sin duda acá se debe crecer muchísimo, donde la población en general pueda acceder a estos programas focalizados bajo esquemas de entrenamiento programados y conducentes a las medallas para Chile”, comenta Leonardo Viana, uno de los metodólogos que tiene el Coch.

Finalmente, otro punto relevante en torno a los grandes resultados es el presupuesto. Uno que en el caso de Chile tendrá montos récords para 2023. Tanto la ministra como el presidente del Coch realizaron reflexiones en torno a la apuesta del Gobierno por el deporte para el próximo año. “Necesitamos contar con mayores recursos en 2023 para poder dar el empujón final a las actividades internacionales de nuestros deportistas antes de octubre. Si en años anteriores algunos deportistas estaban un mes en el extranjero, y ahora técnicamente se considera que tienen que estar tres meses, tenemos que ser capaces de cumplirlo, especialmente en las disciplinas priorizadas. Por eso agradecemos que el gobierno del presidente Gabriel Boric haya tomado esto en cuenta y esperamos que el Congreso pueda aprobar este presupuesto”, comenta Mujica.

Benado en cambio hace un análisis más profundo sobre los casi 500 mil millones de pesos que tendrá el área. “En el presupuesto del próximo año, más de dos tercios del total se vinculan a los Juegos de Santiago 2023, con la perspectiva de dar seguridad económica haciendo inversión pública a través de las obras de infraestructura. A esto se suma la preparación de nuestros y nuestras deportistas. Pero también considera acciones destinadas a ampliar el ámbito de personas que realizan actividad física y deporte, desde el ámbito formativo y de participación social, apostando a la recuperación de espacios públicos y también el mejoramiento de la infraestructura escolar sobre todo en regiones y comunas más rurales. Estamos muy contentas con la propuesta de presupuesto que ha hecho el Presidente y creemos que cada peso puesto en deporte es una inversión positiva en corto, mediano y largo plazo para el bienestar de los chilenos y chilenas”, concluye la jefa de cartera.